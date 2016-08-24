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苦口良食：黑朱古力的健康功效

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黑朱古力對身體有益，不只降血糖，更能降低患上心血管疾病的機會。
黑朱古力對身體有益，不只降血糖，更能降低患上心血管疾病的機會。

對大多數人而言，單吃一日三餐好像完全不足，在正餐之外時刻「口痕」，喜歡吃零食甜品滿足那股揮之不去的飢餓感。然而，甜食通常對健康無益，養成吃甜食的習慣更會「糖份上癮」。為身體著想，如果無法戒斷甜食，那就找另覓健康的食物替代——黑朱古力，則是首選的替代零食，在其苦味裡，實蘊藏了意想不到的健康成份。

甜食的惡果

像糖果、蛋糕這些零食甜品中，含有大量糖份，這些糖份容易進入血液，導致血糖上升，出現「糖快感」（sugar flush）：會令人活力充沛，產生滿足感。但是，當「糖快感」的效力消失，「糖低潮」遂迅速叩門，隨著血糖下降，身體會出現虛弱無力、疲倦、飢餓等「戒斷症狀」，於是又想再吃零食——由此，「糖上癮」現象漸漸形成。

比利時醫學博士 Kris Verburgh 在其國際暢銷書「沙漏式飲食法The Food Hourglass中提出，要戒斷「糖上癮」，必須徹底不吃任何甜食，連續 10 天後，對糖份的飢渴會隨之消失。如果你沒決心征服「口痕」衝動，他亦建議，可找健康的點心完全替代甜食，就如黑朱古力 。

苦澀的力量

所謂「黑朱古力」，不能單以顏色界定，其可可含量還要超過 70%，才合資格。黑朱古力營養豐富，除了類黃酮素，還有鐵、鎂、銅、錳等多種礦物質及纖維。適量地進食黑朱古力（每天 10 g），對身體有益。

首先，它對心血管系統有益，降血壓。研究亦顯示，食用黑朱古力後，能引發較顯著的胰島素反應，讓身體妥善處理血糖，減低血糖對各組織的破壞。這即代表，黑朱古力對預防糖尿病有效，甚至比起許多降血壓藥物的效果更佳。

除了降血壓和妥善處理血糖，食用黑朱古力的人，也因其主要成份可可而得益，減低患心血管疾病的機會。庫納人（Kuna）的案例充份展示了可可的力量：

庫納人。 圖片來源：wikicommons
庫納人。 圖片來源：wikicommons

於巴拿馬海岸群島居住的庫納族，每天都會飲用大量溫熱的熱可可粉，在其族群之中，高血壓幾乎不存在。科學家初時推論，這可歸於基因作用，但後來觀察到，當庫納人移居到其他地方，跟從西方飲食習慣後，許多人又會得到高血壓。詳細檢視庫納人死亡證明後發現，留在群島上生活的人，較少患心血管疾病、糖尿病，也較少死於癌症，活得更長久。Verburgh 解釋，庫納族的健康，不但有賴於可可，更結合了健康的飲食習慣，與基因無關——即是，人人適用。

在 Verburgh 提及的效用之外，多個研究亦證實，黑朱古力對長者腦部認知有益，更有助人體抗氧化保養皮膚。若果你無法克服黑朱古力的苦，只要內裡有一定含量的可可成份，啡朱古力也是一個妥協選擇。

所以，當你下次口痕，不妨從黑朱古力之苦中，找一點健康之樂？

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