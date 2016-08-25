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演算法時代：機器將取代人類治國？

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我們進入了「機器學習」與「演算法」的時代，人工智慧開始滲透生活各處，無孔不入，避無可避。 圖片來源：wikicommons
我們進入了「機器學習」與「演算法」的時代，人工智慧開始滲透生活各處，無孔不入，避無可避。 圖片來源：wikicommons

我們進入了「機器學習」與「演算法」的時代：Google 整理你的網絡習慣，為你提供最貼心的搜尋結果；Facebook 追蹤你與朋友的互動情況，篩選適合你的資訊；到 Netflix 觀賞電影、上 Youtube 看短片，它們也會自動推薦其他你可能會感興趣的作品——人工智慧開始滲透生活各處，無孔不入，避無可避。在未來，機器會否或將取代人類治國？這問題絕非單純出於幻想，而是在確切實踐當中。

世界正經歷新一浪的技術革命，而革命的主角，正是「演算法」和「機器學習」。這兩者正逐漸盤據現代文明各個角落，但是，大部分人聽見它們的名字時，腦袋仍是一片空白，似懂非懂。究竟它們是甚麼？

「大演算」The Master Algorithm）作者、華盛頓大學電腦科學及工程學系教授 Pedro Domingos 解釋如此：

所謂「演算法」（Algorithm），是指告訴電腦應該做甚麼的一連串指令，結合許多複雜的邏輯運算指令，電腦就可進行推理；這些指令必須是定義精確而毫不含糊，才能供電腦執行。

「機器學習」（Machine learning）則扭轉過往演算法「輸入－執行」的運作，創造新的人工智慧模式：當人將數據資料和預期結果輸入後，就不必再逐步對電腦下達指令，機器會自行學習，推演產生新的演算法，自動編寫程式。為了讓機器學習更多，大數據（Big Data）是必要的基礎。

演算法和機器學習促使科技世界迅速轉變。除了文首那些網站會利用此技術，理解及滿足你的需要，各界開始嘗試應用這兩項技術以處理日常事務，令人們及早受助。

將來，演算法能夠預測誰會不幸成為流浪漢？　圖片來源：路透社
將來，演算法能夠預測誰會不幸成為流浪漢？　圖片來源：路透社

「經濟學人」詳細報道，機器學習所產生的預測極之精確，吸引各國關注。外國政府方面，倫敦有自治市鎮研發演算法，預測誰會不幸成為流浪漢；印度有邦政府也正與微軟合作，幫農夫計算出最好的收成期；司法機關也可受惠於此技術，像由芝加哥大學學者 Jens Ludwig 設計出的演算法，能夠幫助法官決定應否保釋犯人，據稱由演算法所推薦可保釋的犯人較低機會再次犯罪；至於醫學上，美國卡內基美隆大學的學者亦聲稱，他們的演算法能預測到 80% 心臟病個案，讓醫護人員有 4 個小時及時施救。

演算法和機器學習之巨大潛力，足以轉變社會的基本運作。不過，一如其他科技，總有令人垢病的地方。偵查報道機構 ProPublica ，由美國佛羅里達州布勞沃德群（Broward county）採用的演算法，錯誤標籤黑人為潛在罪犯的比率，比起白人情況高出兩倍。由此可見，電腦不免也有「顏色偏見」。

但是，「經濟學人」認為不應因而放棄應用機器學習。長遠而言，如果要令機器學習和演算法取得公眾信任，需要立下規例，保持演算法背後運作準則的透明度，並且先在能有益人類的地方試行。

這場由演算法和機器學習所掀起的革命將會愈滾愈大。在技術成熟完善的未來，機器或許會取代人類治國，管治社會，預防危機。那時候，世界會否更加公平？始終，機器應該不會像人一樣，因私怨而窒礙決定，不會被情緒主導。

  • 「大演算」作者 Pedro Domingos 在 Google 講座上談及機器學習的未來。

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