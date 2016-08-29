研究：聲音有味　味道有聲

為何看到熟悉的歌詞，腦會立即響起音樂？以往的研究，多獨立分析各感官與大腦之間的關係。但自從人類發現自己摀住鼻子後，味道原來會失色，科學家便轉向研究感官之間的互動，實驗心理學家 Charles Spence 拋下一句總結——「聲音有味，味道有聲。」

五感影響彼此

有些人在聽到「一」時，可同時「看見」藍色，這是一種名為「聯覺」（synesthesia）神經現象。不過， Spence 真正感興趣的，是人人都會遇上的「交感」（multi-sensation）。至於何謂「交感」？顧名思義，便是不同感官資訊會交叉影響最後體驗。

其中，最典型的例子是 McGurk Effect ：當你看到男人咬唇和頂舌，傳入耳中的會是 “Fah”，但當聲軌配上另一嘴型，男人再不咬下唇和頂舌，原本的 “Fah” 便會變成 “Bah”，因為視覺神經會詮釋新的訊息傳至大腦（詳見下片）。而就算你知道原理，情況也不會改變，畢竟你總不能強行抽除新加入的訊息。換言之，你的所知所感，便是你所接收感官資訊的總和。