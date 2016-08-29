研究：聲音有味　味道有聲

為何看到熟悉的歌詞，腦會立即響起音樂？以往的研究，多獨立分析各感官與大腦之間的關係。但自從人類發現自己摀住鼻子後，味道原來會失色，科學家便轉向研究感官之間的互動，實驗心理學家 Charles Spence 拋下一句總結——「聲音有味，味道有聲。」
五感影響彼此
有些人在聽到「一」時，可同時「看見」藍色，這是一種名為「聯覺」（synesthesia）神經現象。不過， Spence 真正感興趣的，是人人都會遇上的「交感」（multi-sensation）。至於何謂「交感」？顧名思義，便是不同感官資訊會交叉影響最後體驗。
其中，最典型的例子是 McGurk Effect ：當你看到男人咬唇和頂舌，傳入耳中的會是 “Fah”，但當聲軌配上另一嘴型，男人再不咬下唇和頂舌，原本的 “Fah” 便會變成 “Bah”，因為視覺神經會詮釋新的訊息傳至大腦（詳見下片）。而就算你知道原理，情況也不會改變，畢竟你總不能強行抽除新加入的訊息。換言之，你的所知所感，便是你所接收感官資訊的總和。
聲音可以調味
亦因如此，我們難以輕言某些看來風馬牛不相及的體驗全是主觀作祟。Spence 就強調聲音能夠調味（sonic seasoning），有鹽一樣的客觀效果。聽著海浪聲吃海鮮，海鮮的味道會強一點；至於聽音樂的話，音調高的旋律會令食物變得甜一點，而低沉的旋律、刺耳的聲音，則會令味道變苦。
除了聲音可調味外，Spence 同時觀察到燈光可左右我們選擇的口味。例如處於在較強燈光下，會驅使人點濃味一點的咖啡，相反在陰暗環境，則會點較淡的咖啡。以上舉例都顯示，感官是統一運行，而不是孤立作用。背景資訊有時會強化體驗，但也會弱化體驗，正如在閃光下聽古典音樂，體驗會變得差劣一樣。
可是，感官也非不分軒輊，因為即使大腦每時每刻都在接收成千上萬的感官資訊，它卻懂得透過身體機制篩選重要資訊。舉例在看電影時，假若你刻意將注意力放在聲音上，你的聽覺便會敏銳一點，而視覺認知則相對遲鈍，因為讓大腦省力，是求生機制。這是身體聰明的地方，也是身體的限制。
另外， Spence 的實驗也正正指出，即使我們能選擇「眼前路」，其他背景資訊卻也是我們擺脫不了的「身後身」。要真正自主身體和選擇，便要從理解這些「身後身」開始。