日本音樂經濟學：為甚麼 CD 還是那麼潮？





隨著 Spotify 和 Apple Music 等音樂串流 Apps 在世界各地大行其道，年輕一代於音樂上的消費方式亦有改變。縱使外國音樂產業已不再視實體音樂產品為消費市場重心，走向數碼化的大勢，日本依然故我，CD 還是潮物，支撐音樂市場的興衰。究竟，CD 在日本歷久不衰的原因何在？

目前，日本是世界上銷售得最多實體音樂產品的國家，大幅拋離德國、美國等首屈一指的大型音樂市場。宏觀全球音樂銷售額，只有 39% 收入是來是 CD 和黑膠，但是，此數字在日本至少翻一倍。依靠實體音樂產品的銷量，日本成為全球第二大音樂市場，每年賺取超過 2,540 億日元（約 194 億港元）的收益。

日本無數舊式 CD 舖之所以能在這數碼時代屹立不倒，這筆龐大利潤功不可沒。根據日本唱片協會的資料，日本國內約有 6,000 多間 CD 舖；太平洋另一邊的美國，作為全球最大音樂市場，也只有 1,900 間。這顯然而見的數字對比，揭示了日本的 CD 銷量，真的能撐起一片天。

網媒 Quartz 作家 Mun Keat Looi 指出，日本有別於全球、實體音樂產品仍然盛行的消費模式，可用「加拉巴哥現象」（Galapagos Syndrome）解釋。所謂「加拉巴哥現象」，其根源可追溯至達爾文的進化論，道理十分簡單。

加拉巴哥現象

1835 年，達爾文到訪位於太平洋東部的加拉巴哥群島。當他看到島上多種奇特動物、獨一無二的植物生態環境後，他重新深思物種起源，並提出「進化論」解釋：在孤立的環境中，生物會自行進化適應環境，繼而自成一派，塑造獨特生態。

日本商界以加拉巴哥群島的生態比喻作日本經濟，警惕自己：在孤立的環境生存，等同喪失了與區外的交流，面對甚具適應力的外資競爭，國內的產品或會被淘汰。近代，眾多日本產業都面臨同樣境況，即使日本人率先推出有相機、電郵及 3G 網絡的揭蓋手機，超前世界多年，但這亦代表，他們需要守著揭蓋機及背後的生態，抵抗西方來勢洶洶的智能電話。

同理，多年來，日本音樂市場發展出的獨特銷售模式，亦要處理類似局面。現在，全球音樂界轉移業務，到在音樂平台上銷售單曲專輯，並從平台會員制中獲取收益，像在美國，數碼下載及串流程式已佔市場收益的 68%。然而，日本人並未沒跟從世界潮流，只得 8%。總括而言，有 4 方因素構成 CD 在日本音樂市場歷久不衰的情況。

日本音樂市場特質

1. 產業結構：日本音樂產業結構穩定，1953 年起，即有法例規定 CD 等版權產物有最低定價。縱使唱片專輯較其他國家貴兩倍，日本人已經習以為常，繼續購買。而且，由於生產較易管理，業界亦偏愛銷售實體音樂產品。

2. 租借服務：於外國已是歷史文物的 CD 租借服務，在日本依然興盛。雖然近年租借盈利逐漸下降，但國內仍有超過 2,400 間租借舖。這些店舖仍是有效的音樂推廣場地，提供 CD 零售機會。

3. 偶像文化：在西方已成絕響單曲（CD singles），但在日本還是極受歡迎，足以支撐銷售市場。單是 2015 年，偶像團體的單曲售出過百萬張。迄今，日本知名女團 AKB48 已推出 44 張單曲。歌迷買她們的 CD，不只為了裡面的音樂，更是表達支持。根據 2015 年 Oricon 音樂排行榜，AKB48 以 4 張單曲專輯奪得頭 4 位，總計售出 500 多萬張。

唱片公司利用這種追星文化，擴闊了購買 CD 的想像空間——CD 封套裡，會有特別演唱會、握手會的門票，也有投票卡（供每年「總選」之用）。故此，為了讓偶像勝出總選，歌迷會大手掃入成千上百張同款 CD。

4. 人口老化：偶像文化固然推動了 CD 銷售，但是人口老化更為重要。2016 年日本國內最受歡迎的藝人之中，嵐出道了 17 年，福山雅治已 47 歲，他們的歌迷長大後，消費能力增強，繼續買碟支持偶像。在社會老化問題尤其嚴重的日本，現時消費力最旺盛的，都是生於有買 CD 習慣的年代。