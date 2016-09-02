1月22日
蘇二：一首歌審政治忠誠
沒有不好的團隊，只有不好的領袖
陶傑：悼賀靈葦
韓式司法：對財閥從輕發落
告別不方便的 User-friendly
乳癌 12 種徵兆
你有嗎？10 個「青年危機」徵兆
品味
唐明：中世紀的一點黑色幽默
李明熙、Kimberlogic：探索新喀里多尼亞
紅眼：不再華麗不再是驕子

內戰結束　哥倫比亞經濟崩潰？

A+A-
民眾短暫的歡呼，之後哥倫比亞將會如何？　圖片來源：路透社
民眾短暫的歡呼，之後哥倫比亞將會如何？　圖片來源：路透社

長達半世紀的哥倫比亞內戰終告結束，「哥倫比亞革命武裝力量」（FARC）與哥倫比亞政府簽署和平協議。然而光明後，尚有許多問題亟待解決，當中最大的，是因 FARC 隨之而來的犯罪經濟消失，將嚴重打擊哥國經濟。

上世紀 60 年代，哥倫比亞農民組成 FARC 來推動土地改革，該組織運行的資金全來自綁架、敲詐勒索，以及——在 1980 年代開始的——可卡因。

雖然種植古柯（coca）屬違法行為，但貧窮的農民為了生計，無法不賴以為生。至於種植合法的農作物和生果，由於路途遙遠，交通不發達，根本無利可圖。販賣可卡因，情況卻可觀得多，客人則不請自來。而透過非法的毒品交易，FARC 每年都能賺取 2 億至 35 億美元不等的龐大收入。

圖片來源：路透社
此場內戰，造成達 22 萬人死亡。　圖片來源：路透社

此等巨大的犯罪經濟（criminal economy），佔了哥倫比亞整體經濟的 70%。哥倫比亞共有 35 個省，FARC 在其中 25 個省設有基地。他們向農民收取每公斤 50 美元的可卡因稅，且保護農民，已然形成互利生態圈。在解散以後，其士兵將會在政府監視下，開始重新融入社區，那些幅員廣闊的古柯田，將無人保護。這些田地所代表的，早不僅是金錢，而是勢力。

墨西哥販毒集團（Mexico cartels）和當地的犯罪組織 Urabeños 等團體都對 FARC 撤出後騰空的勢力範圍虎視耽耽，後者更現正野心勃勃地鞏固自己的勢力。而哥倫比亞的第二大反對派組織民族解放軍（National Liberation Army）同樣有可能加入混戰。

說服農民去種香蕉而不種古柯，又完全是另一場戰役。那些曾嘗試轉型的農民收入大幅下跌，數額只佔原來靠種植古柯所得的三分之一。即使政府表示會提供津貼以協助過渡，也非一年半載能夠成功。

哥倫比亞內戰，半個世紀內奪去 22 萬名民眾性命，政府與最大反對派停火，無疑是值得普天同慶。然而，哥國像是長期吸了可卡因那樣，戒不掉這個毒品經濟圈。要讓農民可以維持生計又不惹起地盤爭奪戰，將會是哥國政府需要面對的一大難題。若處理不當，難保戰爭又將重來。

相關新聞

miss-cotton-in-aleppo-in-the-sixties

【圖輯】阿勒頗從前的光景

圖片來源：路透社

超越一切

挽救感情危機，全靠多巴胺和催產素。

愛情有藥醫？

菲律賓隨時琵琶別抱，背離美國，轉投中國懷抱。　圖片來源：路透社

美國的亞洲戰略危機

圖片來源：路透社

和平獎後的哥倫比亞

圖片來源：路透社

公投，未如民願？

哥倫比亞與叛軍談判 4 年達成和約，卻遭公投否決。　圖片來源：路透社

哥倫比亞人為何「拒絕和平」？

菲國總統杜特蒂一履新，緝毒行動即雷厲風行。男子 Michael Siaron 被治安隊街頭處決後，妻子 Jennelyn Olaires 透露丈夫確有毒癮。諷刺的是，Michael Siaron 在大選投了杜特蒂一票。　圖片來源：路透社

菲律賓模式：暴力政府的誕生


本月熱門

圖片來源：Westworld 劇照

美劇是如何煉成的？

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容

seeyoutmr

江皓昕：「擺渡人」——關於所謂「爛片」，我想說的其實是……

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠


更多要聞
  1. 總統就職儀式 3 件事
  2. 如何評價奧巴馬經濟遺產？（下）
  3. 達沃斯論壇的暗示
  4. 10 年前，Netflix 掀起一場觀影革命
  5. 戰爭玩具給兒童上的課
  6. 「Tomboy」簡史：從種族歧視到打破性別定型
  7. 講粗口者，做人較真，坦白誠實
  8. Chester Ho：不用翻牆了，因為再也翻不了
  9. 江皓昕：Sherlock 第四季—— 一個死忠的自白
  10. 樂施會：勞力．士　真正的香港之光
星級話題
單身|足球|家長|港女|逃稅|導演|貧富懸殊|梁振英|眼疾|生活|大選|反恐|女性|美劇|恐怖分子|美國總統|商業|總統|社交|小說|哲學|時裝|第二次世界大戰|廣告|希拉莉|中東|AI|衣著|毛澤東|澳洲|歐盟|室內設計|移民|旅遊|子女|內戰|恐怖主義|社交媒體|香港|奧運|倫敦|非洲|創業|健康|歧視|咖啡店|出版|歷史|插畫||脫歐|消費|房屋|投資|英語|學生|戰爭|App|google|特首|台灣|Pokemon Go|桌遊|Facebook|音樂|運動|兩性|西班牙|人工智能|難民|美國大選|特朗普|文學|企業家|英超|教育|語言|挪威|基因|太空|文化|虛擬實境|智能手機|全球暖化|生態|動物|選舉|研究|電影|Brexit|食物|機械人|民主|北韓|親子|記憶|藝術|攝影||奧巴馬|愛情|城市規劃|日劇|敍利亞|Netflix|科技|科學|丹麥|伊斯蘭|學習|恐襲|工作|杜林普|戲劇|希特拉|氣候變化|大腦|納粹|共和黨|遊戲|品牌|意大利|污染||閱讀|設計|大數據|里約奧運|心理學|建築|環保|經濟|企業管理|網絡|自由|時尚|醫療|公投|失業|芬蘭|巴西|board game|VR|潮流|傳媒|企業|年輕人|飲食|城市|卡梅倫