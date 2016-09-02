內戰結束　哥倫比亞經濟崩潰？

長達半世紀的哥倫比亞內戰終告結束，「哥倫比亞革命武裝力量」（FARC）與哥倫比亞政府簽署和平協議。然而光明後，尚有許多問題亟待解決，當中最大的，是因 FARC 隨之而來的犯罪經濟消失，將嚴重打擊哥國經濟。

上世紀 60 年代，哥倫比亞農民組成 FARC 來推動土地改革，該組織運行的資金全來自綁架、敲詐勒索，以及——在 1980 年代開始的——可卡因。

雖然種植古柯（coca）屬違法行為，但貧窮的農民為了生計，無法不賴以為生。至於種植合法的農作物和生果，由於路途遙遠，交通不發達，根本無利可圖。販賣可卡因，情況卻可觀得多，客人則不請自來。而透過非法的毒品交易，FARC 每年都能賺取 2 億至 35 億美元不等的龐大收入。

此等巨大的犯罪經濟（criminal economy），佔了哥倫比亞整體經濟的 70%。哥倫比亞共有 35 個省，FARC 在其中 25 個省設有基地。他們向農民收取每公斤 50 美元的可卡因稅，且保護農民，已然形成互利生態圈。在解散以後，其士兵將會在政府監視下，開始重新融入社區，那些幅員廣闊的古柯田，將無人保護。這些田地所代表的，早不僅是金錢，而是勢力。

墨西哥販毒集團（Mexico cartels）和當地的犯罪組織 Urabeños 等團體都對 FARC 撤出後騰空的勢力範圍虎視耽耽，後者更現正野心勃勃地鞏固自己的勢力。而哥倫比亞的第二大反對派組織民族解放軍（National Liberation Army）同樣有可能加入混戰。

說服農民去種香蕉而不種古柯，又完全是另一場戰役。那些曾嘗試轉型的農民收入大幅下跌，數額只佔原來靠種植古柯所得的三分之一。即使政府表示會提供津貼以協助過渡，也非一年半載能夠成功。

哥倫比亞內戰，半個世紀內奪去 22 萬名民眾性命，政府與最大反對派停火，無疑是值得普天同慶。然而，哥國像是長期吸了可卡因那樣，戒不掉這個毒品經濟圈。要讓農民可以維持生計又不惹起地盤爭奪戰，將會是哥國政府需要面對的一大難題。若處理不當，難保戰爭又將重來。