4月26日
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蘇聯解體在一念之間

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戈爾巴喬夫 80 歲生日時受邀請參加倫敦慈善慶典，被尊為「改變了世界的男人」。圖片來源：路透社
戈爾巴喬夫 80 歲生日時受邀請參加倫敦慈善慶典，被尊為「改變了世界的男人」。圖片來源：路透社

220 萬人走到街上，投票，加上兩位爆冷的票王，想說明的是：求變與換代。今年是蘇聯解體 25 周年，在 1991 年聖誕，蘇聯宣佈解體，戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）被稱為最大功臣。能把共產政權扭轉，原來他從前不是改革派，更是史太林的死忠，到底是為甚麼讓他轉念？其意志和手段或有借鑑之處。

戈爾巴喬夫初出茅廬時並非改革派，相反他曾是一名「忠心」的共產黨員，他在學校寫的文章題目是「史太林是戰時的光榮，是年輕人的翅膀」，他批評異見，對共產黨的所有說法照單全收，直到他到訪捷克斯洛伐克，所見所聞令他開始認真審視自己的「信仰」。1968 年捷克斯洛伐克發動了「布拉格之春」的經濟和政治民主化改革運動，被蘇聯武裝入侵平亂，事後戈爾巴喬夫跟隨代表團到訪：「我們以為那裡的人想得到我們的幫助，包括軍事支持，但我們被誤導了，事實上沒有人願意和我們說話，我們探訪一間工廠時，那裡的人見到我們都別過臉，這對我是很大的打擊。」

改革信念開始在他忠誠的幹部身份下滋長，他一面扮演著忠心不二的黨員，另一方面卻有別樣的盤算。就這樣他幾次受提拔，並於 1988 年成為公開表態「我們國家正在經歷真正的革命浪潮」的蘇聯元首，更在聯合國大會上發表史無前例的演說：

選擇的自由是無可置疑的普世價值。（Freedom of choice is a universal principle to which there should be no exceptions.）

不要看輕這番言論，以為這是人所共知的道理，在當時獨裁的國度裡，這位改革派的領導人，要花極大勇氣和時間才能向世人宣示。也正是他，主動與西方國家建立友好關係，結束蘇聯與西方的冷戰，推動國內自由化政策，終結了歷經 74 年的蘇聯時代。當時他為自己的「選擇自由」言論如此解釋：「我們得出這樣的結論，並不是因為這種說法出於善意而無誤，而是基於對當代歷史進程的客觀分析，大勢所趨。」

戈爾巴喬夫於 1989 年獲時代雜誌選為「十年度風雲人物」 。
戈爾巴喬夫於 1989 年獲時代雜誌選為「年度風雲人物」 。

他用實際行動落實改革理念，包括從波羅的海撤軍。改革思想迅速流向東德與蘇聯在波羅的海的衛星國，整片區域幾乎隨即從共產極權轉成西方民主體制，最終導致蘇聯在 1991 年解體。見證解體的愛爾蘭記者 Conor Clery 在出版書「蘇聯的最後一天」中這樣說：「蘇聯是在槍林彈雨中建立起來的，卻是通過政令解散的。」

儘管後人對戈爾巴喬夫這個歷史性人物的成就毀譽參半，但對他個人來說，真正了不起之處，大概是他成功在體制內打出改革的意志和手段，甚或影響了後人，例如李登輝甚至李光耀，他們都是在夾縫中鑽出新天地。

 

 

 

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