220 萬人走到街上,投票,加上兩位爆冷的票王,想說明的是:求變與換代。今年是蘇聯解體 25 周年,在 1991 年聖誕,蘇聯宣佈解體,戈爾巴喬夫(Mikhail Gorbachev)被稱為最大功臣。能把共產政權扭轉,原來他從前不是改革派,更是史太林的死忠,到底是為甚麼讓他轉念?其意志和手段或有借鑑之處。

戈爾巴喬夫初出茅廬時並非改革派,相反他曾是一名「忠心」的共產黨員,他在學校寫的文章題目是「史太林是戰時的光榮,是年輕人的翅膀」,他批評異見,對共產黨的所有說法照單全收,直到他到訪捷克斯洛伐克,所見所聞令他開始認真審視自己的「信仰」。1968 年捷克斯洛伐克發動了「布拉格之春」的經濟和政治民主化改革運動,被蘇聯武裝入侵平亂,事後戈爾巴喬夫跟隨代表團到訪:「我們以為那裡的人想得到我們的幫助,包括軍事支持,但我們被誤導了,事實上沒有人願意和我們說話,我們探訪一間工廠時,那裡的人見到我們都別過臉,這對我是很大的打擊。」

改革信念開始在他忠誠的幹部身份下滋長,他一面扮演著忠心不二的黨員,另一方面卻有別樣的盤算。就這樣他幾次受提拔,並於 1988 年成為公開表態「我們國家正在經歷真正的革命浪潮」的蘇聯元首,更在聯合國大會上發表史無前例的演說:

選擇的自由是無可置疑的普世價值。(Freedom of choice is a universal principle to which there should be no exceptions.)