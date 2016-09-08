日本是盛產純愛故事的大國，青春偶像在螢幕上的甜蜜物語讓你心跳悸動，故事許多都是大團圓結局，但現實卻不怎麼浪漫。日本現在未婚、遲婚的比率愈來愈高，為何日本人不願結婚？抑或是求之而不得呢？

日本把單身女性比喻「聖誕蛋糕」，意指女性的最佳賞味期限在 25 歲，如同過了期的蛋糕般不受青睞；最遲也不要超過 31 歲，否則有如一年之終的 12 月 31 日，婚途也告終。但時代在變，這些比喻也要隨之改寫：據經濟學人指出，自 1970 年，日本男性和女性的平均首次結婚年齡，分別上升了 4.2 年和 5.2 年，分別為 31.1 歲及 29.4 歲。從未結婚的 50 歳人士的比率，則由 1970 年的 5%，大增至 2010 年的 16%。

雖然其他發達國家亦有同樣趨勢，但日本則領先於亞洲先進國家，例如南韓就只有 4% 的人在 50 歲仍未結婚。而在西方國家，同居伴侶的數目則顯著增加，但未婚同居在日本並不流行，只有約 1.6% 。因此，遲婚和未婚率上升，意味着出生率將持續收縮和人口老化，日本出生率亦從 1970 年的 2.13，下跌至 2015 年的 1.46。事實上，日本亦只有 2% 的兒童是婚外出生，相對於英美兩國的 40 %，可謂微不足道。

日本人愈來愈不願意結婚，其一原因與很多已發展國家一樣：女性的教育程度提高，經濟獨立，不受傳統家庭束縛。但在日本，另一獨特情況是，伴侶往往被期望婚後不久便要生兒育女，如果女性希望遲一點才生育，那就遲一點才結婚。遲婚不代表不婚，據 2010 年的一項政府統計，分別有 86% 的男性和 89 % 的女性表示，他們最終還是會結婚。

不過，即使想結婚，日本人還要面對經濟困難。日本人普遍期望男方是家庭經濟支柱，惟國家經濟不景，愈來愈多年輕人只能在臨時工和兼職市場中浮沉。合約員工或兼職的收入比正規員工可低一半，久缺經濟能力，也自然難以組織家庭。但另一方面，全職女性較正在兼職女性不願意結婚，亦是因傳統女主內的觀念——已婚女性倫理上應全職照顧兒童和打理家務，結婚的代價是女方要放棄自己的事業。而據統計，日本男性相比美國，也少花約三分之二的時間在家務上。日劇「營業部長 吉良奈津子」說的就是主角 40 歲左右放棄事業結婚生子，回歸職場後所面對的歧視打壓和不適應。

另一困難就是相識難。大學生要花更多時間執靚履歷表，因好工難求；而長工時則令員工精疲力盡，交友結婚則心和力均未必有餘。此外，擇偶標準過高也曾為婚戀障礙，然而據日本新華僑報報道指，日本女性擇偶條件由「三高男」變成傾向「三平男」，即是「平均的年收入、平凡的相貌、平穩的性格」，這既因要向現實低頭，而平凡也帶給女性安全感。

亦有調查指，日本人有「草食化」傾向。「草食男」指對戀愛和性愛的興趣不高的男性，即使他們本身不是沉迷動漫的御宅族，也不是隱蔽人士。

遲婚導致少子化，但少子化在日本早非新聞，亦是令政府頭痛的問題。安倍政府甚至於地區市鎮為交友活動提供資助。上週安倍政府則宣布將取消徵收已久的配偶稅，鼓勵婦女投身職場，但最近託兒所不足問題已經鬧出大風波，婦女不禁要問：「我想工作，但小孩誰人照顧？」若是要大和民族繼續屹立於世，遲婚和少子化便是日本政府必須及早解決的問題。