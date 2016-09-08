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比恐襲更致命的美國危機

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圖片來源：路透社
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100 萬題目：以下 4 項，哪個是美國明顯而現實的危險？

A. 防不勝防的恐怖份子　B. 勝出的杜林普　C. 偷玩父母手槍的小孩　D. 夏天常見的行雷閃電

答案是…… D。在過去 10 年，平均每年有 31 人命喪雷電之下；而在同樣的 10 年內，慘遭激進回教份子殺死，一共是 16 人，遠低於雷擊致死的人數。而在 2015 年，就連意外持槍的兒童，也比回教恐怖份子，奪走更多人命。這些統計數字，相信 100 萬輕易在你身邊擦過。

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不過，網媒 Huffington Post 專欄作家、連環創業家（serial entrepreneur）Todd Miller 認為，更加弔詭的是，受恐怖主義的威脅下，從機場安檢到網絡監控，美府力求萬全之策，但面對「殺得更凶」的雷電，或是兒童玩槍走火，當局卻防範甚少，而民主共和兩黨的總統候選人，亦未放在眼內，只強調會怎樣積極反恐，要如何嚴格審查難民…… 至於那些危及更多美國人性命的問題，譬如槍管、天災甚至是交通安全，無論是現任或後任的白宮主人，卻似乎視若無睹。

Todd Miller 強調，當年 19 名憑訪客及學生簽證入境的恐怖份子，發動 911 襲擊殺死 2,996 名美國人，此事在國民心中造成的悲痛回憶，的確值得舉國上下永遠警惕。而此後至今，美國政府在反恐戰上，花費達 1.7 兆美元、犧牲近 7,000 名美國人，另加 50 萬伊拉克平民的性命。他質疑，何以當局傾盡人力物力反恐，卻忽視國內「致命度」更高的種種問題，例如槍械暴力

事實上，在美國境內，槍擊比恐襲頻繁得多，殺人亦更多。在 2011 年，共有 11,348 名美國人遭槍殺身亡，較同年的  911 恐襲死者人數，高出接近 4 倍。而自 911 恐襲後，平均每年有 11, 737 美國人死於他人的槍下，積計至今超過 18 萬人，是死於 911 恐襲的人數 60 倍，而相對在同時期內，被美國回教移民殺害的死者人數，更是高出 7,200 倍。

但 Todd Miller 指出，自 1994 年起，美國國會未曾通過任何顯著的聯邦槍管法例。當然，對於同樣致命的雷電，美國國會也沒做過甚麼。倘若政府換屆後，仍舊只顧反恐防敵，無視天災人禍，恐怕無論是誰來當總統，美國人只好自求多福。

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