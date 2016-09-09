假面騎士，我是哪一代？我是 Black RX 那一代，剛好就是昭和系譜與平成系譜之間的過渡期，記得那年每個星期日朝早 8 點，全家人都未起床，我已經準時開電視，看亞視。金田一，我是哪一代？我是堂本剛那一代，往後的松本潤、龜梨和也和山田涼介，我總有股錯覺，他們不是在演金田一，而是「Cosplay-ing」堂本剛飾演的金田一。

同樣情況，也出現在今季日劇「穿越時空的少女」。60 年代日本小說家筒井康隆的代表作，歷久彌新紅足半個世紀，動畫、漫畫、電影與電視劇都改編過無數次，「穿越」了無數次。是次新作也是黑島結菜初回主演電視劇，本來頗值得注目，但她面對的豈只一道高牆，而是一座難以攻克的大阪城，拆到城牆，都未到本丸。

新版「穿越時空的少女」坐落土 9 黃金時段，卻可謂無盡慘烈，收視極低，連 5% 也保不住，而且只有 5 回（另一說法是讓出時段予奧運直播）。劇本普通，黑島結菜演出平平，都未是主因，最大障礙是珠玉在前，情況比起「死亡筆記」電視劇版話題性遠遜電影版更加嚴重，畢竟近年分別就有安倍夏美和仲里依紗主演的電影和電視劇版本，而且數到名氣最高的，在十年前集結了細田守、貞本義行、筒井康隆三巨頭的動畫電影版，仲里依紗就是女主角的聲優，是唯一穿越了兩次時空的少女。事實上，仲里依紗就是因為此動畫電影而走紅，繼而在真人電影版再獲邀飾演同一角色。在她之前，演過此劇主人公的女演員還有 90 年代的內田有紀和 80 年代的原田知世。歷代都是巨星，都是女神，甚至都是經典，黑島結菜雖然目前人氣不俗，但始終為時尚早。當年看過仲里依紗的版本後，我就興之所致找回內田有紀和原田知世的版本來看，但先入為主，心目中那位穿越時空的少女，只屬於仲里依紗，不是內田有紀、原田知世，更加不會是黑島結菜。

80 年代與原田知世齊名的女演員，自然要數到玉置浩二的前妻藥師丸博子。原田知世與藥師丸博子加上渡邊典子，當年並稱角川三女神，稱得上是角川映畫的「御三家」女主角，比如說，渡邊典子與真田廣之就合力主演角川映畫的名作「伊賀忍法帖」。

如果說原田知世是 80 年代的穿越時空的少女，藥師丸博子則是 80 年代的機關槍少女，「水手服與機關槍」初代電影的女主角，經典程度兩人叮噹馬頭。雖然赤川次郎的「水手服與機關槍」改編次數遠遠不及「穿越時空的少女」，但每一代飾演女主角「星泉」的演員，都讓人印象深刻。今年為紀念角川映畫 40 周年，原著的續集就被改編成電影，而女主角則由日本網友稱為「千年一遇的天使」的萌妹子橋本環奈飾演。——兩個字，災難。然後，懷念十年前屬於我那一代的機關槍少女，那個青春無敵的長澤正美。

話說「水手服與機關槍」的同名主題曲，三代都按照慣例由女主角主唱。這讓人想起另一首經典歌，張國榮曾經在演唱會上說過一段頗經典的 Joke，當時他剛唱完一首 American Pie：「後生的朋友一定會說，是 Madonna 那隻 American Pie，大少少年紀那些，會說是 Don Mclean 的 American Pie，但中間那些就會說：『當然不是啦，是張國榮的 American Pie！』。」若是張國榮歌迷，沒理由不知道他 1977 年參加新秀歌唱比賽，唱的就是 American Pie，是他的經典飲歌，也是別具意義的一首作品。同樣地，若是喜歡張國榮，這首歌是屬於他的，實在太難記得 Don Mclean 是原唱者。

有一個例子很錯，但沒有辦法。許美靜那首「明知故犯」，從來在我記憶中都勾不出許美靜的聲音，而是余文樂和張燊悅的版本。