報告隊長，喵星人佔領地鐵！喵～～

講真，如果本來已經打算領養貓隻的朋友，看了廣告，該會立即行動；如果還在左思右想，看來也會立定心腸；而就算從沒打算成為貓奴，返工放工，在人迫人的地鐵站，看見萌萌的貓貓，心情也會好起來。這不是地鐵站內那些叫你買買買的廣告能給你的，因為這是一種平等普世的快樂。

CATS 項目發起人 James Turner 在其網誌寫到：「這不是寵物食品品牌的營銷噱頭或是新電視劇的游擊宣傳。項目成員全是義工，並在 Kickstarter 籌集資金。我們想令人以不同的角度思考世界，並且知道自己其實有能力改變世界。」

香港負能量爆錶，但不要期望腦閉塞的高官能做到甚麼了，連出封祝賀信給一位代表全香港人的超區議員，也可輕率至如斯田地……社會運動結合眾籌威力強大，因為不是人人也有時間，並方便露面，透過網上平台籌集資金，等於每人也擁有自己的選票，改變社會。自己香港，自己愛，為自己的城市換一道風景，讓自己的心情陽光起來，不已是一場無聲變革。

順帶支持讓喵星人佔領地鐵，看見牠們的萌樣，人的善意也會多點。喵～～