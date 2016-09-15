1月5日
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報告隊長，喵星人佔領地鐵！喵～～

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圖片來源：CATS
圖片來源：CATS

香港地鐵廣告密集，不過真係悶死人，唔係豐胸，就係美白，雪肌豐乳多到令視覺麻木。英國地鐵站的廣告版本來也是借貸、消費廣告密佈，不過最近因為一名為 CATS（Citizens Advertising Takeover Service）的項目，讓地鐵站全面給喵星人佔領！貓奴們到倫敦，又多了一個新的打咭地點。

活動展現眾籌與社會運動的聯繫及發展，從前群眾活動要走上街頭，兼資源難求，現在一場社會運動模式的革命已經來臨，和理非非，但威力絕對勁！

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  • 圖片來源：CATS

近日，喵星人佔領倫敦車站 Clapham Common 地鐵站，站內 68 個廣告燈箱全數被換上貓貓海報。這一個名為 CATS 的貓貓佔領項目，由英國網站 Glimpse 發起，用半年時間，在 Kickstarter 集資買起倫敦一個地鐵站內的廣告燈箱，全部換上當地流浪貓畫像。結果 CATS 的眾籌項目，共籌得近 24 萬英鎊（約 240 萬港幣），在兩個星期內，倫敦 Clapham Common 地鐵站內 68 個廣告燈箱，全數換上貓貓海報，徹底被喵星人佔領。

活動本來只打算換上可愛喵星人相，後來發起團體希望活動的意義更多一層，希望社會知道流浪貓們需要一個溫暖的家，於是相片中的主角主要來自 Battersea Dogs and Cats Home 及英國最大型的慈善愛貓組織 Cats Protection

至於 CATS 發起此活動，理念如下：

1. 這看起來好「爆」
2. 不用再理會負擔不來的旅遊推介、沒需要的汽車、不可能達至的體形，不是很爽嗎？想像這世界的公共空間可以讓我們愉快起來。

講真，如果本來已經打算領養貓隻的朋友，看了廣告，該會立即行動；如果還在左思右想，看來也會立定心腸；而就算從沒打算成為貓奴，返工放工，在人迫人的地鐵站，看見萌萌的貓貓，心情也會好起來。這不是地鐵站內那些叫你買買買的廣告能給你的，因為這是一種平等普世的快樂。

CATS 項目發起人 James Turner 在其網誌寫到：「這不是寵物食品品牌的營銷噱頭或是新電視劇的游擊宣傳。項目成員全是義工，並在 Kickstarter 籌集資金。我們想令人以不同的角度思考世界，並且知道自己其實有能力改變世界。」

香港負能量爆錶，但不要期望腦閉塞的高官能做到甚麼了，連出封祝賀信給一位代表全香港人的超區議員，也可輕率至如斯田地……社會運動結合眾籌威力強大，因為不是人人也有時間，並方便露面，透過網上平台籌集資金，等於每人也擁有自己的選票，改變社會。自己香港，自己愛，為自己的城市換一道風景，讓自己的心情陽光起來，不已是一場無聲變革。

順帶支持讓喵星人佔領地鐵，看見牠們的萌樣，人的善意也會多點。喵～～

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