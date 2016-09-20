5 條件助你切實訂目標

研究指出，目標要明確和有挑戰性，才可增加成功機會。何謂明確？假如你要瘦身：「今年我一定要變瘦」只是個模糊願望，談不上是目標；「夏天前要瘦 10 磅」好一點，但時間還是定太長，不夠具體。具體的目標最起碼如此：

「由下個月開始計兩個月內，每個星期一、三都要跑步半小時；每天晚餐都要依低脂低碳餐單進食，每星期可以有一晚寬限。」

目標要明確，才可以隨時檢視進度，防止自己重新跌入舊有生活模式。