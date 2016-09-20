5 條件助你切實訂目標

2016 年過了大半年，今年年頭訂立的目標達成多少？不，應該問，你還記得立過甚麼目標嗎？大家每年都會立志：要減掉腰上那塊肉、要多儲點錢、要戒煙、要認識多一點朋友……研究顯示，92% 的人通常都達不到每年的目標。如果你自覺是其中一員，或許你該檢討一下，你的目標符合下面 5 項要求嗎？
1. 具體明確
研究指出，目標要明確和有挑戰性，才可增加成功機會。何謂明確？假如你要瘦身：「今年我一定要變瘦」只是個模糊願望，談不上是目標；「夏天前要瘦 10 磅」好一點，但時間還是定太長，不夠具體。具體的目標最起碼如此：
「由下個月開始計兩個月內，每個星期一、三都要跑步半小時；每天晚餐都要依低脂低碳餐單進食，每星期可以有一晚寬限。」
目標要明確，才可以隨時檢視進度，防止自己重新跌入舊有生活模式。
2. 難度適中
再講何謂有挑戰性的目標。訂立目標的功能在於令我們更專注、激發我們付出更多努力、增強耐力和鼓勵我們發掘新策略完成任務。目標定得太容易，就不會被認真看待。但更普遍的問題是我們自恃「天下無難事，只怕有心人」，將目標定得太過進取。訂目標是要幫助我們有效率地完成能力範圍內的事情，而不是靠意志挑戰不可能（可以單憑意志解決的話，那一開始就沒有制定目標的需要了罷）。如果發現目標是「假大空」的類型，就應該把大目標分成具體可行的小目標去完成。謹記「過猶不及」的道理，太易和太難都一樣會妨礙目標發揮功能。
3. 避免多線作戰
每當在社交媒體上看到別人健身或瘦身的成果，或朋友在 Working Holiday 的多姿多彩生活時，我們都感慨曾許下的「宏願」：要學好外語到外國浪遊、要練出誘人的馬甲線……內心頓湧出一股想洗心革面、整頓人生的激動，於是就在 Facebook 上立志明天開始要「戒零食、做運動、練習外語…」。除非你是退休人士，否則其實大家內心都明白，想在工餘時間完成一個目標已經不容易。羨慕歸羨慕，還是按部就班地完成目標吧。
4. 成為生活規律的一部分
研究發現，心理健康與「長短期目標一致」（vertical coherence）密切相關。長短期目標一致指，短期目標與長遠的人生方向及規律可以互相配合，這對達成目標大有幫助。以學外語為例，可以長期接觸和使用該語言的環境十分關鍵；否則即使短期內可達到學習目標，也難以保持熟練。只有與生活規律互相契合的目標才可以內化成習慣，避免完成短期目標過後打回原形。
5. 讓身邊的人成為助力
在實踐計劃的過程總是充滿著「今天很累了，休息一次無關係吧」的時刻。這時候，如果有人在旁鼓勵督促，則更能堅持下去。把你的目標、計劃告訴身邊的人，讓他們成為你的顧問、啦啦隊及監督，最好也一起為目標定立賞罰規則，交由他們執行，令你的個人目標成為群體事件，增加完成的動力。