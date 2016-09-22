認識盧旺達：GDP 超越中國？

「橫洲事變」，其實也算是種族衝突，新界地頭蟲與包括本港人及新移民的公屋申請者之間矛盾，本來透明諮詢，秉公處理，大家也無話可說，但一切這種矛盾，如果有人希望在背後弄一點油水，就分分鐘成大禍。明眼人會說是錢和權累事，但更白一點，不就是貪婪？

非洲盧旺達的種族矛盾釀成 1994 年的盧旺達大屠殺，80 萬人被殺，當中發生了類「舒特拉名單」式的英雄故事，並拍成電影「盧旺達飯店」。2003 年，聯合國訂定屠殺開始首日，即 4 月 7 日，為盧旺達大屠殺國際反思日（International Day of Reflection on the Genocide in Rwanda），讓世人永記及反思這宗難以想像、為期超過 100 天的人道災難。

經歷 20 多年，盧旺達重建大屠殺後支離破碎的社會及經濟，逐步復甦，貧窮人口正迅速減少，但仍然有六成人口每天所得少於 1.25 美元（9.69 港元）。至於香港，橫洲也可以是非洲，各方勢力潛藏惡鬥，表面上則是土地矛盾，再加上一個甚麼也說不關自己事，又總會在場的陰險之人，當非洲逐步恢復，香港則成了非洲一國？

放眼世界，非洲不只有土著獅子大笨象，幾經辛苦，盧旺達的轉變其實值得留意及研究：

1. 快速增長