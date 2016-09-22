認識盧旺達：GDP 超越中國？

「橫洲事變」，其實也算是種族衝突，新界地頭蟲與包括本港人及新移民的公屋申請者之間矛盾，本來透明諮詢，秉公處理，大家也無話可說，但一切這種矛盾，如果有人希望在背後弄一點油水，就分分鐘成大禍。明眼人會說是錢和權累事，但更白一點，不就是貪婪？
非洲盧旺達的種族矛盾釀成 1994 年的盧旺達大屠殺，80 萬人被殺，當中發生了類「舒特拉名單」式的英雄故事，並拍成電影「盧旺達飯店」。2003 年，聯合國訂定屠殺開始首日，即 4 月 7 日，為盧旺達大屠殺國際反思日（International Day of Reflection on the Genocide in Rwanda），讓世人永記及反思這宗難以想像、為期超過 100 天的人道災難。
經歷 20 多年，盧旺達重建大屠殺後支離破碎的社會及經濟，逐步復甦，貧窮人口正迅速減少，但仍然有六成人口每天所得少於 1.25 美元（9.69 港元）。至於香港，橫洲也可以是非洲，各方勢力潛藏惡鬥，表面上則是土地矛盾，再加上一個甚麼也說不關自己事，又總會在場的陰險之人，當非洲逐步恢復，香港則成了非洲一國？
放眼世界，非洲不只有土著獅子大笨象，幾經辛苦，盧旺達的轉變其實值得留意及研究：
1. 快速增長
自 2001 至2014 年，盧旺達的 GDP 每年增長達 8%，是中非各國中，經濟增長最強勁的。國際貨幣基金（IMF）預期盧旺達於今年的經濟將放緩，預期增長為 6%（2015 年為 6.9%）。IMF 表示盧旺達於去年的經濟增長，主要是由建築業、服務業、農業及製造業帶動，而礦業出口方面，則呈下跌之勢。
2. 貧窮問題
活於貧窮線以下的人口，由 2005 年的 57% 降至 2010 年的 45%，大大改善貧窮問題。不過，仍然有 63% 的人口活於極端貧困（世界銀行定義每日所得少於 1.25 美元（9.69 港元）為極端貧窮）。
3. 平等現況
人均壽命、識字率、小學教育入讀及健康衛生皆有改善。盧旺達的男女平權情況也有躍進，女性國會議員佔國會人數的 64%（全球平均比率為 22%），使到女性可以決策及貢獻經濟增長。盧旺達女性可以擁有土地及繼承父母財產。
4. 外國援助
因為屠殺災難後的重建，外國大力援助盧旺達，現時政府的財政預算，仍有 3 至 4 成來自外國援助。世銀表示，盧旺達經濟依然依賴外國援助。2013 年，由於聯合國報告指盧旺達政府支持剛果民主共和國的叛軍，部分援助被撤銷，盧旺達的經濟增長即下跌至 4.7%。
5. 由農業轉型為知識型經濟？
現時，在盧旺達 1,050 萬總人口中，有 83% 住在郊區，接近 70 % 的人口仍以自給農業維生，而由卡加梅（Paul Kagame）總統領導的政府希望改變此現況，在 2020 年，從低收入農耕經濟轉型成為知識型、服務業主導的經濟體，使人均收入達至中等水平。