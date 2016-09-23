1月24日
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那麼多怪研究，到底可信嗎？

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香港人崇拜醫生律師，認為是專業和理性的代表，如疑似西環契仔契女便多為律師。一般人則多迷信科學家，只要擺出科學研究銜頭，即使結論有多奇怪，例如「不要在星期二減肥」、「唔執枱夜瞓兼粗口橫飛 呢類人最醒」也深信不疑。日前科學期刊 Royal Society Open Science 就有研究指出，科學研究在多年來沒有趨向更精確，成因是「壞科學的天擇」（natural selection of bad science），即以論文數量衡量學術成就的制度，令壞科學（bad science）研究充斥學界。

圖片來源：iStock

研究由美國美熹德加利福尼亞大學的 Paul Smaldino ，與德國萊比錫馬克斯‧普朗克進化人類學研究所的 Richard McElreath 共同發表。他們表示，要在學術界生存，科學家便被「鼓勵」頻密發表新奇的研究，但這些研究結果卻更容易出錯；而產量愈高的研究所，能吸引愈多資金，亦培養出具同樣壞習慣的科學家，日後也有機會把壞習慣帶進自己的研究所，形成惡性循環。

「壞科學」其一是論文裡相關實驗樣本很少，難得出令人信服的結論，即低統計功效（Statistical Power，數學上量度實驗真實成立的機率），特別是有關人類行為、健康及心理學的研究。而於社會和行為科學的研究，在過去 50 年間， 研究的平均統計功效近乎沒有改善，平均只有 24% 的統計功效，相比於 1962 年 Jacob Cohen 有關統計功效的調查結果，只提升了 2%。

另一問題是隨機出現的結果被誤當成事實，即「假錯肯定」（false positive）的結果得以發表。雖然科學精神講求重覆驗證研究，但現實制度並不鼓勵重覆驗證既有實驗，導致即使粗疏發表研究結果也不要緊，因於個別科學家而言，雖偶被推翻研究結果，密密發表研究便足以彌補。

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科學創造和更新知識，Daryl Bem 的「預感能力」實驗通過權威評審，但結果不符常理，也被批評不能再現實驗。

Smaldino 以美國康奈爾大學心理學家 Daryl Bem 的「預感能力」實驗為例。 Smaldino 認為，其結果的研究標準兒戲：「如果這標準容許荒謬的假設成立，想像有何其他研究能通過。」

即使其他人能重覆實驗來驗證以前的實驗，但估計只佔少於 1% ，而部分學術期刊也不接受刊登重覆實驗。即使重做實驗失敗，也會就誰是誰非而爭論良久。此外，即使有實驗被推翻，但被其他學者不為意地繼續引用，粗疏的研究始終不絕於學界，而發表者則早享其成。

「只要錯誤制度的誘因存在，利用制度漏洞的回報便存在。」Smaldino 說。要改進科學，就要改變誘因，誘因不是以量取勝，而是重質。關注研究的 Center of Open Science ，其總監 Brian Nosek 就表示，目前在晉升制度方面，因委員會難以審查候選人的全部研究項目，結果便以長度取勝。更好的做法是讓候選人提交三份最佳的論文，使委員會能詳細審視。

最關鍵的並不是道德感召學者自我改正，也不僅僅是提升覆驗研究的數量，而是學術機構重質不重量的問題，實在知易行難。因此，便會出現人們主張不信「英國研究」，或者出現「凌亂代表有創意」、「說粗口的人更聰明」之類研究結論，當我們互相認同或廣傳的同時，其實也在鼓勵壞科學的滋生。

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