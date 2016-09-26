1月13日
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大話精時代：「後真相政治」與梁振英

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Hong Kong Chief Executive Leung Chun-ying and Financial Secretary John Tsang attend a news conference in Hong Kong
圖片來源：路透社

兩星期前，國際政經雜誌「經濟學人」以「後真相政治」（Post-truth politics）為主題，討論當今多國政客正走向危險的道路：不顧一切的說謊，目的非為了說服社會精英，而是想強化偏見，久而久之，對社會造成巨大破壞。回看香港，梁振英上任多年，謊話連篇，近日的橫洲事件中，他又反口覆舌。究竟，我們是否也進入了「後真相」（大話精）的時代？

政客說謊，絕非新事。無論是獨裁者，還是民主派，為了掩飾自身無能不足，都會說謊。也許懂得說謊，才是政客的成功條件，更是政治的核心運作。但是，當今國際新出現了「後真相政治」趨勢——謊言的性質正在變改，謊言不再是一戳即破的虛幻，亦不是為了建構錯誤的世界觀；謊言不是用作說服他人，而是為了強化支持者的偏見。在「後真相政治」底下，情感先行，事實變得次要，「真相」的重要性減低。

新政治模式如何運作？

「經濟學人」以多國近年的荒唐政局作例。如美國的杜林普，他完全不顧事實，侃侃大談「奧巴馬的出生證明是偽造的」「總統是 ISIS 的創辦人」，又說「克魯茲的父親與甘乃迪刺殺案有關」，如此種種，令他成為「後真相政治」的代表人物：他的言論建基於「感覺」而非事實，其囂張跋扈的態度不但沒有惡果，反而令他人氣更高

波蘭的政客，指早前死於撞機的總統是遭俄羅斯暗殺；土耳其的政府喉舌大肆報道，月前發生的政變，是由美國 C.I.A 與 F.B.I 策動——這些現實事例，均可看出「後真相政治」的特點：情感先行，事實次要，敵我對立。弔詭的是，你愈指斥他們沒有根據，他們的謬論愈能廣傳，影響更多人。

這種新政治趨勢，所塑造的「大話政客」，其來有自。首先，這源於人民對舊領袖的不信任和憤怒，遂易受民粹政客煽動影響。另外，傳媒的演化也是原因之一，網絡媒體百花齊放，社交網站興起，謊言傳聞隨之也能快速傳播，加上傳統以「公平」為信條的記者專業，多「平衡地」列出謊言與真相，這手法間接使真相得不到應有的尊重。

稱呼說謊成性的梁振英作「大話精」，絕無誇張。

如此現象不能置之不理。「經濟學人」警告，當政治猶如泥漿摔角，遭殃的，就是社會。於民主政體，「後真相政治」當道時，尚有制度讓自身回復原狀，但換著獨裁國家，即會勢不能阻。當虛假謊言滿天飛，討論政策與國事的認真時間就被奪去。若果這些謊言佔領政治主流，最終會使癱瘓政事，引致政局混亂，屆時人民只會更質疑政府，更想抽身政治。

回到最初的問題，我們香港是否也進入了「後真相政治」的時代？或許還未，但已有跡象。

於本港大眾而言，事實與真相依舊重要，像最近的橫洲事件，文件的白紙黑字，勝過梁特千言萬句「唔關我事」。可是，謊言實在盤據香港的政治太久，從梁特未上任前口口聲聲「N 屆唔選特首」，到上任後的「僭建事件」、「飛機行李事件」，說謊已成「梁班子」的常態，稱呼說謊成性的他作「大話精」，絕無誇張。就連梁特旗下的「白宮發言人」，甚至其他司局級官員，都時常指鹿為馬，說謊面不改容，顏厚得很。

要對抗「後真相政治」，預防這種政客濫權，「經濟學人」提醒，主流政治家應該擁抱真相（pro-truth），一見大話，馬上揭穿，將他們的醜惡放上如 Facebook 或 Youtube 等網絡平台上廣傳，公諸於世，最終，真理總會勝過強權。

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