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知識之限：有些事無可知曉

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圖片來源：路透社
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What We Cannot Know 圖片來源：Amazon
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古希臘哲學家亞里士多德說過，「求知是人類的本性」，人類對世界的好奇心，推使人們不斷探索實驗考證，令科技不斷發展，知識以海量增長——但是，知識有界限嗎？人類又能否全知？牛津大學數學教授 Marcus du Sautoy 在他的新書 What We Cannot Know 中，亦深思同一問題，討論科學知識的極限

作為牛津大學西蒙尼公共科普教授的 Marcus du Sautoy，是數學界的權威，同時對其他科學領域亦有研究。按照他的講法，我們正處於「科學知識的黃金時代」，理論推陳出新，自二戰後，科學論文出版數目大幅增長。直到現在，我們考慮的已不是甚麼是癌症，而轉問「我們可以治癒癌症嗎？」在一片科學樂觀主義底下，我們有朝一日終會找到解釋萬物的真理？

Marcus du Sautoy 指出，理論與現實的分歧，終會決定知識的邊界。理論上，你拋出骰子，以牛頓的動力學就可預測到最終擲出的數字，但計算的複雜程度及所需時間，會使「預測」變得不切實際——計出答案前，骰子早就落在地上，事實表露無遺。就像發表「蝴蝶效應」的著名氣象學家 Edward Lorenz 所指，人類根本無法完美地預測天氣，既長期且精準的天氣預測並不存在。

自然系統的變化，是如此無序渾沌，輕微的改變，亦能影響大局，產生截然不同的結果。由於人類無法機關算盡，不能精確無瑕地測量數據，所以「未來」，對科學而言，仍是未知。

即使未來不能預測，人類總有可能發掘及羅列出所有屬於「現在」的物理理論？

由於人類無法機關算盡，精準無瑕地測量數據，所以「未來」，對科學而言，仍是未知。

霍金在其著作「時間簡史」中寫道，他有理由相信，我們對自然物理的探索快將結束。可是，到達何處，我們才會確認到探索正式結束？熱力學之父 William Thomson 曾在 1900 年宣稱：「物理再無新事可以發現。」然而，多年後，物理仍在發展，「相對論」、「量子力學」等新學說出現，間接推翻 William Thomson 的說話。其中，「量子力學」當中的「不確定性原理」指出，電子的位置與動量不可同時被知，宇宙總是存在隨機與不確定性，亦即是，人類無法全知，知識有著無法僭越的神秘地帶。

在 What We Cannot Know 一書中，Marcus du Sautoy 談過宇宙物理，說過腦神經科學，回歸本科數學，他更破除大眾理解：如同物理世界，數學的研究也有限制。數學有些定理需要用「宇宙一生」之長證明，而且，數學系統亦非絕對穩定。此刻正確的知識，下一刻或會錯誤。

學無止境？的確，像莊子所說：「吾生也有涯，而知也無涯。以有涯隨無涯，殆已。」但是，莊子有一點要注意，知識或許有盡頭，只是任你用盡一生時間，也學不完，甚至無法學到（因為根本不能得知）。縱使如此，Marcus du Sautoy 對知識依舊樂觀，他認為，對於了解未知的渴求，正是啟發人類，讓人們探索知識的開始。

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