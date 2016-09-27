以後沒有咖啡喝了嗎？

全球每天消耗超過 22.5 億杯咖啡，人們幾乎把咖啡視為主要食糧。不過，未來咖啡供應量將大幅下滑，現時這種咖啡成癮的飲食習慣或要改變。全球暖化的問題席捲農業，咖啡產業受挫，農民所收穫的咖啡豆真是「粒粒皆辛苦」。

澳洲氣候研究所受 Fairtrade Australia and New Zealand 委託，研究氣候為咖啡產業帶來的影響。研究報告指出，氣候轉變嚴重打擊咖啡豆生產，預計全球的供應將大大削減一半。全球暖化並非新鮮事，早有研究發現，在氣溫攀升下，全球適合栽種咖啡豆的農地將在 2050 年大幅削減 5 成，主要生產地巴西、越南等地更是首當其衝。

不只土地問題，暖化同時滋養了威脅咖啡樹的真菌和害蟲，變相令產量減少。其中名為咖啡果小蠹的害蟲，在 2011 年間大肆破壞咖啡樹，使咖啡產業虧蝕數億美元。種植咖啡樹講求精確的溫度和降雨量，但氣候變化令全球各地的咖啡帶，包括哥倫比亞、巴西、埃塞俄比亞等地，都不如以往般適合咖啡樹生長。長期的異常高溫和非季節性的降雨，導致咖啡豆失收，在 2002 至 2011 年間，印度的咖啡產量下降了 30%。供應量減少，價格自然上升，諸如 Maxwell House、Yuban、Folgers 等咖啡品牌，在 2010 至 2011 年間便大幅提升零售價，增幅高達 25% 或以上。

咖啡公司在過去幾年間，爭相採取應付氣候問題的措施，務求保障供應鏈。星巴克發言人 Haley P. Drage 表示，公司一向為農民提供支援計劃，確保他們的農地得以持久。她認為面對氣候不穩，協助農民處理生產問題，尤為重要。

世界咖啡研究組織（World Coffee Research group）亦推出各種應對計劃，其中一項策略是創立基因庫，以保存咖啡的基因多樣性。另外亦設立資料庫，記錄各種咖啡豆的收穫量、抗蟲能力和於不同海拔的成長度等數據。不過，他們承認知識理論與實際協助生產者適應氣候轉變之間，仍存在較大的差距。研究組織的成員 Doug Welsh 指，地球上沒有任何一間公司能以一己之力應對氣候變化。要是氣候影響不能受控，野生咖啡樹將在未來數十年間絕跡，屆時全球 1.25 億依靠咖啡產業維生的人，包括發展中國家的貧窮戶，生計將遭受前所未有的打擊。

以及，你要改改早上喝咖啡的習慣了。