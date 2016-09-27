1月10日
4 個關鍵詞，造就日本為人文關懷社會
電影已死？ 馬田史高西斯、列尼史葛這樣說……
1914 年的一滴清酒，釀出百年後的台北華山藝文特區
日元硬幣的造化
保加利亞奇聞：國營電台不可播國歌
Tesla 真競敵：把車「列印」才實際
2017，改壞習慣實得！
方俊傑：「長城」就是上海上港
原人：慢活日本東北雪國美
Eric Chan：馬會投資失利？

為何日本兒童能獨自上學？

A+A-

istock

在「多啦 A 夢」中，小學生大雄、靜香等人是獨自上課下課。這些情節正是日本家庭的日常，例如澳洲電視台 SBS 紀錄片「日本的獨立兒童」，就記錄了一名只有 7 歲的女孩，每朝早上從睡眼惺忪，然後獨自乘電車，在人群中穿梭上學去。日本小學生年紀輕輕就獨自上學，對不少港爸港媽來說簡直不可思議，為何日本小孩特別獨立？

佐藤女士的兒子 7 歲時，便已經讓他獨自上學。「開始的時候我十分擔心﹗」她向 CBS 記者表示。事實上，佐藤的學校也規定了要讓小孩獨自上學。現居東京的社會學家 Teru Clavel 指，從小學開始（6 歲），文化上便灌輸讓小孩獨自上學的觀念。

圖片來源：pinterest.com
圖片來源：pinterest.com

文化人類學家 Dwayne Dixon 認為，日本兒童特別獨立，並非他們能力特別強，反而是源於「對群體的信賴」——孩子從小就知道，在理想情況下，他們可以向社會中的任何人尋找協助。這種想法在學校中不斷受薰陶，例如在午膳時間，孩子要輪流給同學盛飯、清洗餐盒、以及打掃廁所，而不是靠大人員工，令他們能在同輩間分工合作，及培養出交替責任的期望。

而對共享的空間有責任感，意味著小孩認知他們有份擁有這些地方，而且明白搗亂環境的結果——因他們需要善後；這種群體道德感亦延伸到公共空間，孩子便知道他們在公共場合中，若遇上緊急情況，也能請求其他人幫助。

日本的低犯罪率也是讓日本父母放心的原因，如在 OECD 成員國中，日本的犯罪率近乎最低。此外，小規模的城市空間，及日本人習慣使用公共運輸和步行的文化，亦是另一讓人安心的元素。如歷史悠久、較狹小的空間，便控制了行人的流量和速度，市民能安心在各處步行。在東京，市民一半的行程都是依靠列車或巴士、4 分之 1 的為步行。司機也習慣與行人和踏單車者共享道路。有母親便表示，她不會讓其孩子在倫敦或紐約自己搭地鐵，只有在東京才敢。

在香港，根據「侵害人身罪條例」，若獨留兒童在家，可控告父母疏忽照顧兒童，至於單單讓子女獨自上學而入罪則不常見；但在美國，讓兒童獨自上學則曾經可為父母帶來麻煩，甚至被拘捕，直至 2015 年美國國會才通過「兒童成功條例」（Every Student Succeeds Act），取代舊有的「禁止獨留兒童條例」（ No Child Left Behind Act），在新條例下，美國父母終能合法讓子女獨自上學。

美國是自由獨立的代表？有趣的是，日本兒童在群體意識下，卻更早能獨自出門上學。珍貴的港孩呢？贏在射精前，又怎能不護送到終點？

相關新聞

japan_kids

4 個關鍵詞，造就日本為人文關懷社會

shutterstock_545308957

日元硬幣的造化

hot-spring

原人：慢活日本東北雪國美

圖片來源：Flickr

日本家長又愛又恨的幼兒酒店

圖片來源：路透社

陶傑：科學就是科學

1960 年代羅馬尼亞特工曾在鞋跟安裝發報器，監聽美國外交人員。

刺殺暗器大全：雨傘、煙斗、信鴿？

1917 年，德國攻擊美國客船「路西坦尼亞號」，結果觸發美國加入一戰。

百年動蕩：1917 決定 2017

圖片來源：路透社

陶傑：2017 年是美國世紀的終結？


本月熱門

圖片來源：路透社

陶傑：中環小朋友的錯

582695675b116

潘度琳：逃恥中的不婚女性

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠


昨日要聞
  1. 我們踏入「語音智能時代」了嗎？
  2. 日本家長又愛又恨的幼兒酒店
  3. 科網獨角獸：不是用錢就成王
  4. 抗暖化新路：CO2 成蘇打粉
  5. 陶傑：科學就是科學
  6. 刺殺暗器大全：雨傘、煙斗、信鴿？
  7. 一箱思念‧後篇
  8. 江皓昕：「星聲夢裡人」——勇於做夢的愚者們，城市還是會為你而璀璨
  9. 鄭立：投資者是你的長期盟友
  10. 梁迪倫：文化之路難走，也有難得之人
星級話題
學生|消費|大選|音樂|學習|經濟|戰爭|基因|日劇|大腦|歷史|企業|食物|丹麥|遊戲|board game|總統|城市|飲食|共和黨|Facebook|智能手機|反恐|廣告|科學|機械人|google|環保|閱讀|衣著|恐怖主義|恐怖分子|梁振英|污染|戲劇|香港|貧富懸殊|生活|時裝|足球|潮流|毛澤東|Netflix|全球暖化|設計|意大利|歐洲|美國大選|美國|小說|挪威|語言|教育|企業管理|第二次世界大戰|建築|選舉|親子|傳媒|歐盟|運動|巴西|Pokemon Go|投資|逃稅|房屋|時尚||文學|恐襲|大數據|民主||健康|社交媒體|室內設計|北韓|英超|太空|網絡|伊斯蘭|中國|失業|影評|美劇|科技|年輕人|城市規劃|子女|歧視|攝影|桌遊|卡梅倫|工作|社交|醫療|研究|西班牙|藝術|奧運|倫敦|非洲|生態|Brexit|動物|台灣|俄羅斯|內戰|出版|日本|英國|眼疾|人工智能|希特拉|愛情|敍利亞|德國|創業|希拉莉|中東|公投|移民|品牌|納粹|兩性|插畫|脫歐|AI|特朗普|印度|哲學|商業|心理學|杜林普|電影|難民|奧巴馬|法國|伊斯蘭國|App|家長|記憶|旅遊|澳洲|企業家|里約奧運|氣候變化|英語|文化|女性