為何日本兒童能獨自上學？

在「多啦 A 夢」中，小學生大雄、靜香等人是獨自上課下課。這些情節正是日本家庭的日常，例如澳洲電視台 SBS 紀錄片「日本的獨立兒童」，就記錄了一名只有 7 歲的女孩，每朝早上從睡眼惺忪，然後獨自乘電車，在人群中穿梭上學去。日本小學生年紀輕輕就獨自上學，對不少港爸港媽來說簡直不可思議，為何日本小孩特別獨立？

佐藤女士的兒子 7 歲時，便已經讓他獨自上學。「開始的時候我十分擔心﹗」她向 CBS 記者表示。事實上，佐藤的學校也規定了要讓小孩獨自上學。現居東京的社會學家 Teru Clavel 指，從小學開始（6 歲），文化上便灌輸讓小孩獨自上學的觀念。

文化人類學家 Dwayne Dixon 認為，日本兒童特別獨立，並非他們能力特別強，反而是源於「對群體的信賴」——孩子從小就知道，在理想情況下，他們可以向社會中的任何人尋找協助。這種想法在學校中不斷受薰陶，例如在午膳時間，孩子要輪流給同學盛飯、清洗餐盒、以及打掃廁所，而不是靠大人員工，令他們能在同輩間分工合作，及培養出交替責任的期望。

而對共享的空間有責任感，意味著小孩認知他們有份擁有這些地方，而且明白搗亂環境的結果——因他們需要善後；這種群體道德感亦延伸到公共空間，孩子便知道他們在公共場合中，若遇上緊急情況，也能請求其他人幫助。

日本的低犯罪率也是讓日本父母放心的原因，如在 OECD 成員國中，日本的犯罪率近乎最低。此外，小規模的城市空間，及日本人習慣使用公共運輸和步行的文化，亦是另一讓人安心的元素。如歷史悠久、較狹小的空間，便控制了行人的流量和速度，市民能安心在各處步行。在東京，市民一半的行程都是依靠列車或巴士、4 分之 1 的為步行。司機也習慣與行人和踏單車者共享道路。有母親便表示，她不會讓其孩子在倫敦或紐約自己搭地鐵，只有在東京才敢。

在香港，根據「侵害人身罪條例」，若獨留兒童在家，可控告父母疏忽照顧兒童，至於單單讓子女獨自上學而入罪則不常見；但在美國，讓兒童獨自上學則曾經可為父母帶來麻煩，甚至被拘捕，直至 2015 年美國國會才通過「兒童成功條例」（Every Student Succeeds Act），取代舊有的「禁止獨留兒童條例」（ No Child Left Behind Act），在新條例下，美國父母終能合法讓子女獨自上學。

美國是自由獨立的代表？有趣的是，日本兒童在群體意識下，卻更早能獨自出門上學。珍貴的港孩呢？贏在射精前，又怎能不護送到終點？