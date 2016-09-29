1月17日
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當全球人都是素食者

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如果全世界所有人在同一時間跳起再落地，地球會因此而移位？或增加地球自轉速度嗎？實驗和數學計算證明，一齊起跳或能帶來輕微的震動，但不會改變世界。但假如是全球的人都變成了素食者，那的確會改變世界，包括阻止全球暖化，改善健康……以及造成數以百萬計的失業。

「這是兩個世界的故事。」哥倫比亞國際熱帶農業中心 Andrew Jarvis 表示，於已發展國家，素食主義會對環境和健康有莫大益處，但對於發展中國家，這或將加劇貧窮。

大大減少溫室氣體排放

Jarvis 與其他農業中心專家估算，如果肉食習慣在一夜間消失的結果。他們首先檢視其對氣候變化的影響。食品生產佔了約 25%-33% 的全球人為溫室氣體排放，畜牧業是重要來源。例如在美國，以 4 人家庭計，平均每戶於肉食的溫室氣體排放，比駕駛兩輛汽車還多，但人們往往只討論汽車而忽略食物的排放量。「多數人不會想到食品對氣候變化的影響，但只要吃少一點肉類，對我們的下一代便有截然不同的益處。」英國里茲大學食品安全專家 Tim Benton 表示。

牛津大學未來食品計劃研究員 Marco Springmann，則嘗試量化素食於緩解氣候變化的好處。他和同事以電腦模擬，假若於 2050 年所有人成為素食者的情況。結果顯示，如不再生產紅肉，與食物相關的溫室氣體排放將減少 60%；而於完全素食下，排放量則將能減少 70%。

現時肉食生產的溫室氣體排放，主要來自土地改造和生態多樣性減少，估計全球 68% 的農地（約 50 億公頃） 是用於畜牧業。而在全素食化下，理論上 80% 的牧地可還原成草原或樹林，以集儲碳元素。這亦有利於恢復當初自然生態的生物多樣性，例如能拯救為營運牧場而被驅趕水牛和被殺的狼群。而餘下的 10%-20% 的牧地則可改用作種植農產品，以滿足糧食需求。

難以完全安置畜牧業者生計

但如果畜牧業者和僱員不能轉換至其他的工作行業，全素食等於把他們置於失業，特別是在鄉郊地區。因此，必須有方法過渡他們至新行業，如植林工作、農產品種植或生物能源生產。

然而，研究食物需求與生態多樣性的劍橋大學學者 Ben Phalan 表示，全球每年有超過 35 億隻飼養的反芻動物及 100 多億隻雞作為食物而誕生和被殺，「我們要面對的是大規模的經濟打擊。」即使是最完美的計劃，也不能提供所有人替代生計。此外，全球大約有 3 分之 1 的為乾旱和半乾旱的牧地，只適合畜牧業，特別是如以遊牧為生的蒙古族和在北非的柏柏爾族（Berbers），他們便要全部遷到城市，其文化特徵也或會因此消失。

減低醫療開支

而全素食對於全球健康的影響也是兩面。Springmann 以電腦模擬若所有人在 2050 年全素，全球死亡率將下降 6%-10%，因素食能減低患冠狀動脈心臟病、糖尿病、中風和某幾類癌症的機率。素食首先能避免紅肉對健康的危害，同時減低卡路里攝取量，及提升進食水果和蔬菜的份量。純素餐單的好處則更大，純素即是避免所有動物製成的食品。而減少與飲食有關的心臟疾病，將可為全球節省相當於 2%-3% GDP 的醫療開支。

但對於全球超過 20 億的營養不足的人口，如何尋找合適的營養替代食品則是考驗，畢竟動物食品每卡路里所含的營養仍高於穀物和米飯。「所有人成為素食者，於發展中國家或可引致健康危機，因其他的微量元素從何而來？」 Benton 解釋。

每年全球浪費 13 億噸食物，接近全球三分之一的食物產量。　圖片來源：路透社
每年全球浪費 13 億噸食物，接近全球三分之一的食物產量。　圖片來源：路透社

不過，其實世界並不可能、也不會「一步登素」，尤其是讓人放棄肉食的美味甚難，故減少食肉頻率和份量才是關鍵。例如有研究發現，只要英國人完全依照世衛的飲食建議，英國每年的溫室氣體排放便可減低 17%。Jarvis 說：「這不是只有素食主義和肉食主義的兩極選擇。」Springmann 表示，如何令消費者有更便宜的蔬果選擇，及避免浪費食物相當重要，食物浪費和過度進食，浪費了逾半由食物生產的卡路里。

一齊起跳並不會改變世界，但一齊運用選票才能完善民主政制，一齊擁抱真相才能抵抗謊話連篇的政權，一齊多素少肉便能益善自身健康和地球。這或可參考比利時醫學博士 Kris Verburgh 提出的，以蔬菜和水果為飲食基礎的「沙漏式飲食法」，同時對抗老化及相關疾病。

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比利時醫學博士 Kris Verburgh 曾提出以蔬菜和水果為飲食基礎的「沙漏式飲食法」，同時對抗老化及相關疾病。

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