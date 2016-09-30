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為何女生總比男生成績更佳？

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求學時期，班上成績最好的通常是女同學？女班長總是品學兼優？常言女生較男生早熟，成績也較好，是真的嗎？經濟與合作發展組織（OECD）一直便有對教育上的性別不平等問題進行研究，男生相對於女生的確在學習上處於劣勢

由 OECD 策劃的「學生能力國際評估計劃」（PISA）為大型國際性研究，計劃評估接近完成基礎教育的 15 歲學生的知識和學習技能。PISA 的成績數據顯示，15 歲男生在學習上的確落後於同齡的女生。例如於 2012 年，分別有 14% 的男生及 9% 的女生在 3 項核心科目未達到 PISA 的基本能力程度，包括閱讀、數學和科學；即在 10 位不合格的學生中，便有 6 位是男生。

男女的成績差異，其一與男女生的行為差異有關，例如男生每星期平均比女生少花 1 小時在作業上，而每週多 1 小時做作業的時間，則可在 PISA 的閱讀、數學和科學測驗提升約 4 分。在校外，男生比女生亦花較多時間在電子遊戲，如男生玩合作網絡遊戲的機會就高出 17% ；但則比女生較少以閱讀為娛樂，尤其是複雜的文本，如小說。

OECD 指出，閱讀能力是其他學習的根本，當男生沒有閱讀習慣，他們在其他學科的表現自然受挫。而 OECD 全部國家和經濟體的女生，在 PISA 閱讀測試中，就比男生高出 38 分，相當於 1 年時間的學習差異。

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另一原因則是同輩壓力下，男生較容易為展現個性和吸引注目，而在堂上搗蛋，造成個別老師對男女生的偏見。美國喬治亞大學 Christopher Cornwell 在 2013 年發表的研究，分析了 5,800 間小學的數據，結果顯示，男生的閱讀、數學和科學能力，在標準化考試中的表現比課業分數所反映的更佳，Cornwell 認為教師是受女生的「非認知性學習優勢」（non-cognitive approaches to learning）影響評分，包括主動、獨立、具組織力等。

此外，OECD 亦指出，男生即使在學習能力和女生相同的情況下，仍較高機會被處以留級或降低成績評等作操行懲罰，OECD 報告表示，沒有證據顯示留級或降等這些做法對學生操行有幫助，卻可能適得其反。

不過，女生的數學成績便不及男生，而在數學成績較佳的群組，男女差異便更明顯。女生在數學方面的信心普遍較低，即使是數學成績好的女生，對數學仍較男生容易有強烈的焦慮。女生在課本以外的科學思維表現亦較男生遜色，報告認為，這與女生在數理的自信較低有關。

女生較男生早熟並非新鮮事聞，但 PISA 的結果也體現了教育制度的重要性。在香港、上海、新加坡、台灣、芬蘭，女生的數學表現和男生不相伯仲；而教育制度完善的地區，男生的閱讀表現也可比其他地區的女生為高，證明教育制度比男女天賦更重要。

昔日香港的小學派位因女生早熟而有一定程度上遷就男生，最後被轟歧視女生而取消。女生的早熟，又是否在歧視慢熱的男生？完善的制度是不應因性別而設限，並認真對待教育上性別不平等。

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