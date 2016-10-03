唯一獨獲兩諾貝爾獎卻被嘲弄的男人

本年度各個諾貝爾獎花落誰家？本星期將逐一公佈。但可肯定，能夠入圍的人，全都成就斐然。若果可在精英之中突圍而出，拿到諾貝爾獎，已不簡單；拿到兩個，更是難比登天——歷史上，能獲兩個不同領域的諾貝爾獎的人，只有兩位，一是眾所皆知的居禮夫人（物理及化學獎）； 另一位，則是美國化學家鮑林（Linus Carl Pauling），他先後獲頒化學獎及和平獎，兩獎均是獨立取得。這位獨一無二的男人，生前既受尊重，亦意外地備受嘲弄。

化學學家的成就

鮑林 1901 年出生於美國俄勒岡州一個貧苦家庭，自小經常觀察當藥劑師的父親配藥。深受薰陶下，他對科學產生興趣，奠定日後走上化學研究的道路。1922 年，鮑林修畢化學工程專業，決定繼續攻讀化學。他 24 歲時已能以最優等成績取得博士學位。

鮑林走進化學世界時，正值「量子力學」發展之際，故此，剛成為博士生的他，畢業後亦隨即前往歐洲，跟隨波耳（Bohr） 、薛丁格（Schrödinger）等大師學習。學成歸來後，鮑林在母校加州理工學院醉心研究，著手將量子力學應用到化學領域。1939 年，他將眾多自己首創的新概念結集成書，出版「化學鍵的本質」（The Nature of the Chemical Bond ）一書。此書被喻為劃時代化學著作，出版 30 年來，被引用上萬次。他對化學發展不可或缺的貢獻，使他在 1954 年贏得諾貝爾化學獎。

第二獎後，還有「第三獎」？

二戰前，鮑林眼裡只有化學；二戰後，他看見潛在於化學中，造成生靈塗炭的破壞力，於是，他成為了反核反戰的和平主義者。

鮑林原本對政治置若罔聞，但當他了解到原爆在日本構成的慘況，加上受妻子的和平思想影響，他亦開始投身政治，加入愛恩斯坦領導的「原子能科學家緊急委員會」，痛陳核武破壞，呼籲停止生產核武，積極宣揚反核反戰。1962 年，他因反對核彈地面測試的行動，再度獲得諾貝爾獎。這一次，他是和平獎得主。

在 1950 年代的美國，麥卡錫主義橫行，政壇對「潛在共產黨人」捕風捉影。在這高壓環境下，鮑林的主張與行動，不但吃力不討好，更招致政治打壓，間接使他「失落」了獲得第 3 個諾貝爾獎的機會。

1952 年，鮑林打算出發至英國，參與關於蛋白質結構的研討會，卻遭政府限制出境，最終無法取得護照遠行。不少人相信，他沒有錯失會議的話，就能在有機會看到由威金斯（Maurice Wikins）帶來、解出 DNA 結構的關鍵證據「第 51 號相片」，繼而搶先華生（James Waston）一步，正確提出「DNA 雙螺旋結構」。如果歷史有如果，在 1962 年取得諾貝爾生理及醫學獎的，就不會是華生等人，而是鮑林了——那也會是他第 3 次獲諾貝爾獎。

遭嘲弄的諾貝爾得獎者

然而，鮑林晚年對維他命 C 健康效用的偏執，引起學界爭議，惹來嘲笑。

一開始，他只是主張日常服用維他命 C 有預防感冒的功效，後來，他竟進一步鼓吹維他命 C 可延年益壽，能醫百病，治癒癌症。當時，醫學界對鮑林狂熱不以為然，更認為他所說的，不過是江湖騙術，鮑林因而飽受嘲諷。

多年後，科學研究發現，鮑林那「維他命 C 醫癌症」的主張並非完全玩笑，實有根據。若果鮑林泉下有知，定必深感安慰吧。