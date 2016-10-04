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機艙設「無兒童區」 耳根清淨？

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坐飛機，不要寄望在旁邊是美女俊男，或是一位知性老人和你侃侃而談，但願沒有舉止奇怪或身型龐大的乘客，以及……沒有在哭的兒童，不然在密閉空間數小時，你除了全程緊握拳頭，也別無他法。但在數年前，有個別航空公司開始在機艙設立無兒童區，如新加坡酷航、馬來西亞全亞洲航空、馬來西亞國際航空，以及近日才增設的印度靛藍航空。

這些航空公司似乎都集中在亞洲。這是亞洲人的問題，還是亞洲航空公司特別關注兒童噪音的問題？無兒童區又有沒有必要和作用？其實「經濟學人」早在 1998 年已有文章提倡機艙設立無兒童區，他們稱：

我們活在愈來愈不寬容的年代。要求請勿吸煙、請勿吐痰、禁止停泊、禁止行走的標誌愈來愈常見……如果不寬容是當下的時代精神，我們經濟學人建議禁止另一噪音污染的來源：兒童。

經濟學人認為，吸煙、駕駛和講電話會造成像經濟學家所言的「負面界外效應」，即這些行為的總成本高於行動者本身的成本，因其他人要無辜承受；而兒童噪音就像以上的行為，會造成「負面界外效應」。要糾正問題，辦法就是設立無兒童區，把所有兒童安排在飛機的一側，也讓父母更努力減低他們小朋友的噪音。

有趣地，經濟學人刊出文章後收到讀者回信寫道：

先生，你說兒童像香煙或手提電話，那是錯的。無人必然要吸煙或使用手機，但所有人必然曾經也是小朋友，先生你也曾經是吧。你需要兒童來負擔像你般可憐老人的老年金。請你不要以大欺小。——讀者 Jessica Morley （6 歲）

圖片來源：經濟學人
6 歲的「經濟學人」讀者 Jessica Morley　圖片來源：經濟學人

然而，這也不單純是包容不包容的問題，而是尖叫對於某些人來說，在精神上確是一種痛苦。牛津大學的一項研究就發現，即使聽方不是父母或沒有育兒經驗，嬰兒的哭聲比其他的聲音，特別能觸動大腦中管理情緒的區域，也會啟動大腦控制有關打鬥等求生反應的部分。研究員 Christine Parsons 正好以坐飛機為例子：「當你聽到有嬰兒在機上，你立即驚覺，即使你不想聽到，那是難以無視的聲音。」言猶在耳，今年 2 月港鐵東鐵綫列車便有一名男士，因抵受不住年幼男童的哭鬧，而對男童咆哮。

機艙那麼大，坐哪兒最好？除非願意多付一點，升級至無兒童區，否則千揀萬揀，最後坐在個活潑又吵鬧的小童旁邊，就只能緊握拳頭（或雙手合十祈求能耳根清靜）。不過，即使設有無兒童區，在開放的機艙內，吵鬧聲和哭聲飄飄，如只相隔數行座位便幫助不大；這時候能助你渡過時艱的，只有在播放音樂的隔音耳機及你無限包容的同情心。

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