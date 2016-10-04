當年今日：太空時代的開端

鬥上太空的冷戰

一個月後蘇聯乘勢發射了史普尼克 2 號，上面甚至載了一隻名為 Laika 的太空犬（不過在進入太空後數小時就死亡）。 當時蘇聯傳媒低調處理了衛星發射的消息，然而當時正值冷戰時期，美國不是那麼淡定，報紙塞滿史普尼克的新聞和分析，街頭巷尾議論紛紛。圍繞地球航行的史普尼克不停發出訊號，人們從家中屋頂、後花園抬頭便能看到這顆拖著推進器火光的閃爍新星。 美國歷史學家 Walter A. McDougall 如此形容：「珍珠港突襲以後再沒有任何一件事能像史普尼克般引爆這樣的迴響。」對當時的美國人來說，史普尼克讓他們顏面掃地，蘇聯先於美國發射出全人類首個人造衛星的事，似乎意味著美國的敗陣。美國的教育制度落後了以致科學不如人嗎？還是民主體制終究及不上專制的共產主義？人們諸多聯想，總之史普尼克的意義絕不限於太空科學發展。

恐慌令美國國內大小媒體的版面一度被科技、太空探索醫學消息瓜分。時任的美國總統艾森豪，翌年簽署成立美國太空總署並推動水星計劃，國家科學基金會的預算短短一年間幾乎增加三倍。根據 McDougall 的著書，此前冷戰只是政治及軍事鬥爭，美國的角色讓她只需不時向前線同盟國提供援助；然而，此後冷戰演變成與蘇聯全方位的競賽，科學教科書成為與導彈及間諜同等級的武器。

史普尼克的德國元祖

史普尼克還有繼承自其祖先的可怕之處。說起來第一個進入太空的人類發明並不是史普尼克，而是德國的 V-2 火箭。 V-2 火箭是在二戰期間，被納粹德國研發作攻擊英國的短程彈道飛彈。二戰結束後，有關的技術和人才分別被美蘇兩國吸收。史普尼克在 1957 年發射前兩個月，蘇聯也曾使用相同技術發射洲際飛彈 R-7。兩次先例示範了人造衛星發射成功的軍事意義：掌握這項技術的國家可隨意向地球任何一地發射核彈。

美國的反超：阿波羅計劃

美國首個人造衛星發射，卻在眾目睽睽下墜毀。是次失敗後美國急起直追，卻一直落於下風，而蘇聯此後的太空探索一帆風順， 1959 年成功繞月飛行和降落月球；1961 年將第一個太空人送上太空；1965 年蘇聯太空人完成第一次太空漫步。直至 1969 年美國的阿波羅計劃不單實現了載人航天，兩名太空人更成功踏足月球，成為史上首次登月的太空人。自 60 年代初開始，登月就被定義為太空競賽的勝利標準，因此阿波羅登月成功標誌著美國太空事業的勝利。然而，沒有蘇聯的史普尼克，就不會有美國的阿波羅計劃。

人類的一大步

首位登月的美國太空人在月球邁出第一步時說：「這是一個人的一小步，卻是人類的一大步。」在追述阿波羅計劃過程的紀錄片 In the Shadow of the Moon 中，同行卻沒有登月的第三名太空人 Michael Collins 的回憶。他完成任務返回地球以後，發現人們感同身受彷彿自己有份登月般，而且比起到處歌頌美國功績，他們說的是：「我們做到了！人類做到了！」儘管太空時代以競爭為開端，發展至今太空科技卻惠及全民，包括依靠人造衛星運作的 GPS 及手機訊號，太空棉、冷凍乾燥食物以至是癌症治療用的 LED 燈等 NASA 研發的副產品亦然。