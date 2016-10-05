女性不科學：科學界的性別差異

本年度的諾貝爾獎得主將陸續公布，諾獎桂冠之中，女性一直相對匱乏，特別是在物理學和生物學範疇。男女在學術界存在差異非新鮮事，日前便再有研究發現，女性博士後研究員在地球科學學科比男性較少取得高評價推薦信。雖然該研究未能反映這是性別歧視所致，或是申請者的能力差異造成，卻不免令人再度關注學術界的性別差異，女性如何比男性「差」呢？

看學術界龍頭——美國，在科學和工程領域，近半博士為女性，但全職教授只有 21% 是女性，工程更只有 5%。女科學家的平均薪酬也只有男性的 82%。

兩者之所以差距甚大，主因是不少具資格的女性在早期便選擇退出科學界。據一項 2006 年有關化學博士生的調查，超過七成的一年級女博士生表示將在研究領域發展，但到第三年時，便跌至只有 37%，遠低於男博士生的 59%。令她們早早灰心的原因包括失去自信、缺乏成功模範、不滿意現任導師。「不是說她們沒有才能，」挪威特羅姆瑟大學副研究和發展副校長 Curt Rice 表示，「而是部分女性更早離開，在某種意義上，她們放棄了學術事業。」

另一對女性的挑戰是家庭價值問題。加州大學柏克萊分校的研究顯示，不論男女，沒有孩子的博士後研究員退出學術界的比率只有約 20%，但育有小孩及正在計劃生育小孩的女研究員的退出率比在相同處境的男性高一倍。另一方面，在天文、物理、生物學系職員的女性，平均亦擁有較少小孩，相對於男性同事，比率為 1.2：1.5。

在性別差異之下，欲知學術界性別不平等的實況，可參考耶魯大學微生物學家 Jo Handelsman 有關性別平等的研究，他的團隊訪問了 127 位來自 6 所美國大學的教授，包括生物學、化學和物理學系，邀請他們評價兩份申請實驗室主任的虛構履歷表，結果得出名為 Jennifer （女性）的履歷表，比名為 John （男性）的要低 3,730 美元（約 29,000 港元），即使兩份的履歷實際相同。此外，John 亦得到較多教授表示願意擔當導師。

然而，類似的有關性別不平等的證據亦不多。也有研究指出，女性的求職者不一定待遇更差，如在 2010 年的美國國家科學院的統計顯示，在申請電子工程終身教職職位中，女性只佔申請者 19%，但獲得招聘的卻佔 32%，但於其他院系，從副教授職級獲晉升為教授的女性仍比男性為少。

性別差異的間接結果就是，女性科學家的薪酬遠比男性為低，例如在歐盟國家，於 2006 年公共資助下的女科學家平均薪酬比男性少 25% – 40%；美國的情況相對較好，但在物理和天文學系，女性的平均薪酬仍較男性少 40%。然而，在年輕的學術階層的男女差異則正在收窄，如科學和工程的男女全職教授薪酬已收窄至 8%。

在科學界的性別差異可從入職比率和薪俸水平反映，但是否涉及性別不平等或性別歧視則難以一概而論。女生其實本在小學教育開始，在學習上便佔優勢，若女生是因社會性別定型，而對數理缺乏興趣和信心，固然需要糾正。然而，性別平等亦不在於數目上的男女各半，而是在於教育能讓孩子各展所長，從事研究便應擇優而錄。