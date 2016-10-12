為甚麼人們總會責怪受害者？

當看到新聞上的風化案，有時我們不是譴責施暴者，而是指摘受害者，如其衣著不恰當、行為不檢點，「難怪會惹來侵犯」。這種責怪受害者（blaming the victim）的行為，往往會令受害者更受傷害，亦令其他人遭到侵犯時，因怯於批評而不敢指證。為何關注事件時，最終矛頭反而指向受害者呢？

責怪受害者的行為源於「公正世界假說」這種心理傾向。心理學者 Sherry Hamby 指出，當知道有悲劇發生，我們會傾向認為事件不是出於純然的不幸，受害一方也有一定責任，這樣我們才覺得自己可避免同類事件發生。我們希望相信這個世界是公平的：不幸只會發生在有問題的人身上，只要我們做對事情，就不會遇到不應得的對待。

每個成年人都知道這個世界充滿著許多不幸，但總認為自己可以控制不公義的事。社會工作系學者 Barbara Gilin 認為，「公正世界假說」其實是一種心理保護機制，透過把責任歸咎於受害者，我們會覺得一個人的遭遇始終取決於自己的選擇，從而可以在這個紛亂世界中感到更安全。

如何才能避免責怪受害者呢？Hamby 建議了3 個步驟：

1. 警惕怪罪受害者的心理陷阱

人人希望世界是公平公正的，但也要緊記，我們總會遇上不幸或壞事，不管自身有否犯錯。我們都有生活上的追求，都不希望因此受到傷害，亦不應該因而被怪責。

2. 轉而採用「令罪犯更難得手」的思維

罪案發生不一定是受害者的錯，但我們仍可想辦法不讓歹徒得逞，令歹徒更難對目標下手（Hardening the target）。而當我們找方法增強大家面對侵犯的抵抗力時，同時都要平衡這些安全做法背後的利弊。例如女士是否須放棄到所有供應酒精飲料的場所消遣，以杜絕一切危險？要求過高的建議，只是對受害者的不諒解，反而更易墮入怪責受害者的思維。

3. 幫助受害者重建信心

受害者在事後多會有心理創傷，若想幫助他們走出陰霾，可助其重新建立自信，增強與人相處及自我管理的能力，並重新整理過往經歷。