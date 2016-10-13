都市人集體網絡成癮，一天都離不開網絡，有人自知不妥，以「低頭族」自嘲，一笑置之。外國近年流行數位排毒（Digital detox），放下手機，遠離網絡，反璞歸真。然而，一如斷食減肥必有反彈，暫時話別手機也非長久之計，軟件設計師們說，源頭堵截才是上策。
上網成癮是誰的錯
對於網絡成癮，一般人歸咎於成癮者意志薄弱，抵擋不了誘惑。曾在 Google 工作的 Tristan Harris 有另一看法：「一切全因網絡產品設計失敗。」我們不分時地心癢癢碌電話，因為各種手機程式或網站，本就是為了擊潰你的自制力而設計。這一邊廂你為了抵禦無底網絡的引力而掙扎，在螢幕後那一邊廂，幾千人為攫取你的注意力耕耘，形成軟件設計師與用家的角力。
綁架用家注意力的科技
操縱人類心理的論調聽起來像被害妄想，但曾是業者的 Harris 卻不是這樣想。Harris 年輕時大部分時間都用來設計電腦程度和寫粉絲郵件給 Apple 創辦人之一的 Steve Wozniak。他在史丹福大學讀電腦科學時，曾在 Apple 實習，後來攻讀碩士，並加入實驗心理學家 B. J. Fogg 的說服科技實驗室（Persuasive Technology Lab），也正是這個地方讓他體驗到科技的邪惡。
Fogg 的「行為設計」理論——說的直白，即利用軟件向用家灌輸某種使用習慣——受不少企業家追隨，Instagram 其中一名創辦人也是校友。他的課堂教授行為改變心理學，例如馴狗用的響片訓練原理也適用於人類產品：當用家上載了一張相片後得到秒 like 獎勵，分享行為得以鞏固，成為軟件的潛力用家。Harris 發現，科技並不如人們所說的無害，它以哄騙我們改變行為習慣謀利。
Harris 放棄了碩士學業，創業建立 Apture，為過千個網站（包括紐約時報）提供解說性彈出視窗，讓用家無需離開網站也能瀏覽網站以外的資訊。這個事業卻帶 Harris 走進兩難，一方面，他的使命是利用科技將知識變得垂手可得，另一方面，客戶網站要求他想辦法增加用家於網站的停留時間，誘使他們沉迷網絡這個溫柔鄉。在業界浸淫日久，Harris 開始熟悉「說服科技」的技倆，並將之比喻為「綁架技巧」（hijacking techniques）。
就像麥當勞不定期推出某幾種特定口味吊人胃口，Facebook、Instagram、Twitter 同樣以不固定獎勵：相片、留言回覆、讚好愈是不期而至，愈是令人心掛掛。正是這種隨機獎勵機制，有效加強行為，訓練出彷如本能的習慣。
儘管日前 Facebook 終於出招打擊誘騙點擊的標題黨（clickbait），但魔道相長，很快又出現教導公司如何繞過制衡的顧問，著有 Hooked: How to Build Habit-Forming Products 的 Nir Eyal 便是其中一名大師。他一篇以「Want to Hook Your Users? Drive Them Crazy.」為題的網誌指，社交媒體其實與小說及電視節目等傳統娛樂無異，同樣竭力滿足用家的胃口，新科技或許會惹來詆譭猜忌，但人們總有一天會習慣。他曾說：「老一輩常常教訓我們，太沉迷這個太沉迷那個遲早會壞腦云云，事實是人們總會適應。」但 Harris 的同僚 Joe Edelman 將高科技產業比作早期的煙草業，當時科學研究還未將煙革與癌症扯上關係，煙草商同樣殷切地滿足煙民的煙癮，然而一併供給的還有未知的副作用。
軟件設計師版的醫師誓詞
身為軟件設計師，Harris 從自立門戶到寄身 Google，時刻琢磨著如何用科技改善生活，但他開始懷疑，過去每一個設計決策都在將人類生活變得更糟。他將想法寫成共 144 頁的簡報「A Call to Minimize Distraction & Respect Users’ Attention」，悄悄發給 10 個親密戰友，始料不及的是簡報轉發速度奇快，很快超過 5 千名 Google 員工已讀過他的呼籲：「3 間公司——Google、Apple、Facebook——的少數設計師（多數男性，白人，居住於三藩市，25 至 35 歲）左右全球幾千百萬人類如何投放注意力，這是歷史上從沒有過的局面。我們需意識到自己身負重任，讓科技用得其所。」
Harris 的組織 Time Well Spent 應運而起，如他所言，它比起一個機構，更像一場運動、一個願景。組織理念得到不少從業員嚮應，他們開始整合一套道德規條，像軟件設計師專用的希波克拉底誓詞（Hippocratic oath，是西方醫生傳統上行醫前的誓詞），指導 start ups 和企業如何設計尊重用家時間的軟件，「我們需要一套新的評分制度、新的指標、新的標準，我們不再為了讓人上癮而設計。」具體實踐的方法，例如電子郵箱詢問用家打算花多少時間在看郵件上，屆時作出超時提示；或者手機在你一小時內第 n 次解鎖手機時作出警告；又或設計一個「專注中模式」，在你專心工作期間攔截訊息提示（公司通訊軟件 Slack 有類似功能）。這些都把沉迷網絡的用家拉回現實，扭轉他們如被催眠的下意識習慣。
脫毒並非 all-or-nothing
其實意識到網癮之害的人又何止你我，但 Harris 卻是第一個在業界正視問題，並設計全套改善方法的人。有人誤解脫毒必然與社交媒體一刀兩斷，但 Harris 指： 「這本不應是一個 all-or-nothing 的選擇。」在時間都錙銖必較的繁忙都市，我們還是需要便捷的網絡節省時間。要解毒何需辟穀斷食、吸風飲露，督促食品商改善食物質素也是一法。
- 好的科技如何幫助我們免於分心。