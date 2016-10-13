都市人集體網絡成癮，一天都離不開網絡，有人自知不妥，以「低頭族」自嘲，一笑置之。外國近年流行數位排毒（Digital detox），放下手機，遠離網絡，反璞歸真。然而，一如斷食減肥必有反彈，暫時話別手機也非長久之計，軟件設計師們說，源頭堵截才是上策。

上網成癮是誰的錯

對於網絡成癮，一般人歸咎於成癮者意志薄弱，抵擋不了誘惑。曾在 Google 工作的 Tristan Harris 有另一看法：「一切全因網絡產品設計失敗。」我們不分時地心癢癢碌電話，因為各種手機程式或網站，本就是為了擊潰你的自制力而設計。這一邊廂你為了抵禦無底網絡的引力而掙扎，在螢幕後那一邊廂，幾千人為攫取你的注意力耕耘，形成軟件設計師與用家的角力。

綁架用家注意力的科技

操縱人類心理的論調聽起來像被害妄想，但曾是業者的 Harris 卻不是這樣想。Harris 年輕時大部分時間都用來設計電腦程度和寫粉絲郵件給 Apple 創辦人之一的 Steve Wozniak。他在史丹福大學讀電腦科學時，曾在 Apple 實習，後來攻讀碩士，並加入實驗心理學家 B. J. Fogg 的說服科技實驗室（Persuasive Technology Lab），也正是這個地方讓他體驗到科技的邪惡。

Fogg 的「行為設計」理論——說的直白，即利用軟件向用家灌輸某種使用習慣——受不少企業家追隨，Instagram 其中一名創辦人也是校友。他的課堂教授行為改變心理學，例如馴狗用的響片訓練原理也適用於人類產品：當用家上載了一張相片後得到秒 like 獎勵，分享行為得以鞏固，成為軟件的潛力用家。Harris 發現，科技並不如人們所說的無害，它以哄騙我們改變行為習慣謀利。

Harris 放棄了碩士學業，創業建立 Apture，為過千個網站（包括紐約時報）提供解說性彈出視窗，讓用家無需離開網站也能瀏覽網站以外的資訊。這個事業卻帶 Harris 走進兩難，一方面，他的使命是利用科技將知識變得垂手可得，另一方面，客戶網站要求他想辦法增加用家於網站的停留時間，誘使他們沉迷網絡這個溫柔鄉。在業界浸淫日久，Harris 開始熟悉「說服科技」的技倆，並將之比喻為「綁架技巧」（hijacking techniques）。