1月27日
杜林普召喚國家主義陰魂再起
假如引爆所有核彈
陶傑：南屠 30 萬？
世界經濟論壇十項成果
腦交戰：人為何總是「雙重標準」？
千古謎題：弟弟難及大哥叻？
最幸運的男人
唐明：還有一種羅曼蒂克叫傻氣
張鼎源：金，並非全部也是土豪金
利雲：哥迪奧拿轉死性？

星際物種的代價

A+A-
國家地理頻道節目「MARS」探討人類移居火星種種疑難，下月公映。　圖片來源：Nat Geo
國家地理頻道節目「MARS」探討人類移居火星種種疑難，下月公映。　圖片來源：Nat Geo

近日火星非常熱鬧：NASA 發佈最新圖片、國家地理頻道紀錄片「MARS」下月公映、歐洲太空總署的太空船「Schiaparelli」本月 19 日即將登陸火星，為 2020 年鑽探任務探路－－人類為何要不惜人力物力成為「星際物種」，或起碼是「火星物種」？

太空國「Asgardia」的想像示意圖。
太空國「Asgardia」的想像示意圖

據說看得多國際新聞，思想會「國際化」；星際新聞愈來愈多，人類是否也逐漸「星際化」？繼日前日本發佈「輝月號」於月球所攝影像，一群國際科學家又提出建立首個太空國「Asgardia」，預期 2017 年發射衛星，公民資格開放予地球人網上登記，只要申請超過 10 萬，即可向聯合國申請建國。截至星期三（12 日）已有 605 人表示有意新國籍，不久之後，聯合國或將升起一支新國旗。

企圖染指太空移民的還有 NASA 和 SpaceX，前者計劃 2040 年代送人類上火星，並已展開宣傳招募；後者總裁 Elon Musk 則揚言殖民計劃或可於 2024 年實現

太空科技大亨 Elon Musk 月前表示，最早 2024 年即可送人類上火星。　圖片來源：路透社
太空科技大亨 Elon Musk 月前表示，最早 2024 年即可送人類上火星。　圖片來源：路透社

移民火星絕不簡單。要上青天，耗費人力物力也是天文數字：Elon Musk 估計，每運送一人上火星平均成本便需過百億美元；加上火星環境嚴苛：有山無水，寸土不生；氣候極寒，最暖也低於零下 40°C；宇宙輻射嚴重，將對人腦造成永久創傷。即便如此，移民火星仍然極受歡迎，早前被質疑造假的「火星一號」（Mars One）計劃就收到數以萬計的申請。

火星天空下午紅色，早晚藍色。一日 24 小時 40 分鐘，一年約莫地球兩年。
火星天空下午紅色，早晚藍色。一日 24 小時 40 分鐘，一年約莫地球兩年。

國家地理頻道節目「MARS」的故事便是建基於 2033 年的火星殖民計劃，集合一眾科學家的意見，探討未來人類移居火星的處境。由登陸、定居火星到在地種植發電，科學家嘗試為計劃解難。例如，地表宇宙輻射強烈，甚至能穿透太空船，對此，人類可以寄出 3D 打印機預建避難所，或住進火星地底岩穴以避開輻射和嚴寒，甚至改變人類基因（如以 CRISPR-Cas9 技術編輯基因）以配合火星環境，從而毋須穿上太空衣即可行走赤土。

有科學家表示，可先送出 3D 打印機預建避難所，太空人甫抵火星即可入住，避開輻射。　圖片來源：Nat Geo
有科學家表示，可先送出 3D 打印機預建避難所，太空人甫抵火星即可入住，避開輻射。　圖片來源：Nat Geo
避開輻射和嚴寒另一方法，就是深入火星地底。　圖片來源：Nat Geo
避開輻射和嚴寒另一方法，就是深入火星地底。　圖片來源：Nat Geo

不論如何，殖民火星之舉將意味人類一往無前，「新火星人」可能無法重新適應地球重力，或是變異基因不宜定居地球，有科學家就預測，日後或會出現「形態差異極大的人類」。所謂文明，就是人類克服自然、利用自然的歷史；為了成為星際物種，人類甘願交出主導權，被另一種自然重新塑造，不理代價之大，想方設法、排除萬難也要殖民火星，背後動力若說是人類的意志，或者更似是科學的意志？

相關新聞

Divergent 3D 所推出的超級跑車 Blade，是第一款採用鋁合金、鈦合金及碳纖維材質為原料，透過 3D 打印技術製造出汽車底盤與車體，擁有七百匹馬力，由 0 到 100 公里加速只要 2.2 秒，比法拉利跑車還要快。

Tesla 真競敵：把車「列印」才實際

shutterstock_377515789

一千年內殖民太空，可能嗎？

阿波羅 17 號拍攝的地球全貌。　圖片來源：NASA

地球的第一張太空照片

設計圖片

太空軍備戰：關鍵在衛星

shutterstock_450975406

當年今日：太空時代的開端

江皓昕：天眼，三體，大 X 鑊

2013 年，Elon Musk 提出真空管道輸運系統的概念，並將其命名為 Hyperloop。其原理很簡單，對管道抽取真空，用磁懸浮技術將輸運艙懸浮，並由輸運艙尾部的渦輪提供動力。

Elon Musk 最強鐵路正駛進英國

宜居系外行星 Proxima b 的畫家示意圖。　圖片來源：路透社

宜居星球不宜人類遷居


本月熱門

china internet bar

Chester Ho：不用翻牆了，因為再也翻不了

圖片來源：Westworld 劇照

美劇是如何煉成的？

有專家指，貓群一日內鬥，一日無法牧養。

貓為甚麼不能牧養？

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容


昨日要聞
  1. 為何丹麥人以交重稅自豪？
  2. 「記憶痕跡」的恐怖由來
  3. 紙筆才是最好的 app ？
  4. 電郵這回事，這國家的人早就不用了
  5. 6 個矽谷人想要戒絕的惡習
  6. 蛋糕設計受產權保障嗎？
  7. 不懂找廁紙，是失去甚麼智力？
  8. 方俊傑：「十個拆彈的少年」——仇恨 VS 惻隱
  9. 樂施會：地平線上的兩個世界
  10. 李明熙、Kimberlogic：豐富多樣的新喀里多尼亞
星級話題
||食物|閱讀|反恐|英超|戰爭|學生|歐盟|日劇|經濟|特朗普|杜林普|城市規劃|恐怖分子|自由|污染|Brexit|房屋|研究|丹麥|挪威|咖啡店|大腦|VR|選舉|google|意大利|恐襲|室內設計|性別平等|城市|大數據|旅遊|攝影|時尚|消費|公投|敍利亞|AI|兩性|港女|運動|醫療|家長|貧富懸殊|奧運|太空|時裝|機械人|藝術|內戰|歷史|科技|插畫|北韓|第二次世界大戰|社交媒體|戲劇|美國總統|Netflix|潮流|總統|語言|生態|梁振英|教育|桌遊|逃稅|足球|民主|親子|建築|出版|巴西|遊戲|投資|創業|環保|眼疾|小說|社交|台灣|澳洲|失業|美國大選|毛澤東|學習|希特拉|里約奧運|心理學|生活|移民|倫敦|脫歐|中東|大選||科學|品牌|奧巴馬|金融|卡梅倫|全球暖化|飲食|文化|企業|企業家|企業管理|創作|App|記憶|衣著|恐怖主義|緬甸|香港|女性|子女|英語|健康|納粹|特首|board game|設計|希拉莉|美劇|音樂|年輕人|非洲|歧視|共和黨|網絡|Pokemon Go|Facebook|電影|文學|難民|西班牙|動物|工作|傳媒|伊斯蘭|哲學|商業|人工智能|廣告|智能手機|基因|愛情|氣候變化