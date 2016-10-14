近日火星非常熱鬧：NASA 發佈最新圖片、國家地理頻道紀錄片「MARS」下月公映、歐洲太空總署的太空船「Schiaparelli」本月 19 日即將登陸火星，為 2020 年鑽探任務探路－－人類為何要不惜人力物力成為「星際物種」，或起碼是「火星物種」？

據說看得多國際新聞，思想會「國際化」；星際新聞愈來愈多，人類是否也逐漸「星際化」？繼日前日本發佈「輝月號」於月球所攝影像，一群國際科學家又提出建立首個太空國「Asgardia」，預期 2017 年發射衛星，公民資格開放予地球人網上登記，只要申請超過 10 萬，即可向聯合國申請建國。截至星期三（12 日）已有 605 人表示有意新國籍，不久之後，聯合國或將升起一支新國旗。

企圖染指太空移民的還有 NASA 和 SpaceX，前者計劃 2040 年代送人類上火星，並已展開宣傳招募；後者總裁 Elon Musk 則揚言殖民計劃或可於 2024 年實現。

移民火星絕不簡單。要上青天，耗費人力物力也是天文數字：Elon Musk 估計，每運送一人上火星平均成本便需過百億美元；加上火星環境嚴苛：有山無水，寸土不生；氣候極寒，最暖也低於零下 40°C；宇宙輻射嚴重，將對人腦造成永久創傷。即便如此，移民火星仍然極受歡迎，早前被質疑造假的「火星一號」（Mars One）計劃就收到數以萬計的申請。

國家地理頻道節目「MARS」的故事便是建基於 2033 年的火星殖民計劃，集合一眾科學家的意見，探討未來人類移居火星的處境。由登陸、定居火星到在地種植、發電，科學家嘗試為計劃解難。例如，地表宇宙輻射強烈，甚至能穿透太空船，對此，人類可以寄出 3D 打印機預建避難所，或住進火星地底岩穴以避開輻射和嚴寒，甚至改變人類基因（如以 CRISPR-Cas9 技術編輯基因）以配合火星環境，從而毋須穿上太空衣即可行走赤土。