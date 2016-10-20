1月17日
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江皓昕：1973 年元祖級「西部世界」，我們走不出恐怖谷

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米高·克萊頓是美國暢銷小說家，主打科幻驚慄，每每出手都是荷里活級的大眾故事，大部分作品也都給改編成一級大片：「剛果驚魂」（Congo）、「深海圓疑」（Sphere）、「侏羅紀公園」 （Jurassic Park）都出自他手。
米高·克萊頓是美國暢銷小說家，主打科幻驚慄，每每出手都是荷里活級的大眾故事，大部分作品也都給改編成一級大片：「剛果驚魂」（Congo）、「深海圓疑」（Sphere）、「侏羅紀公園」 （Jurassic Park）都出自他手。

HBO 新劇「西部世界」（Westworld）技驚四座，一開播已造成哄動，大街小巷都在熱烈討論劇情，猜測每一個角色設計是否都留有一手，是主創人暗示往後劇情的伏筆。這劇有多好看大概不用再多說，要說的是，其好看程度讓我特意找回了 1973 年米高·克萊頓（Michael Crichton）自編自導的元祖版 Westworld 來看。今天的神劇，正是改編自 43 年前這部神片。

米高·克萊頓是誰？他是一名美國暢銷小說家，主打科幻驚慄，每每出手都是荷里活級的大眾故事，大部分作品也都給改編成一級大片：「剛果驚魂」（Congo）、「深海圓疑」（Sphere）、「侏羅紀公園」 （Jurassic Park）都出自他手。值得一提是，他也是神級醫療劇集 「仁心仁術」（ER）的編劇導演和製片人。如此一看，明眼人大概留意到「侏羅紀公園」跟「西部世界」有多相似，都是一個利用科技來模擬過去的主題公園，自以為能夠駕馭一切的人類，最後被不可抗力反噬一口。無論是早已絕種的恐龍，抑或整天到晚被瘋狂虐殺然後洗腦又再瘋狂虐殺的人工智能，那都是人類傲視大自然的表現，玩火終必自焚。

1973 年的元祖版 Westworld 同樣精彩，看前還害怕會否因為年代久遠，要忍受角色演技誇張，節奏緩慢的水土不服。一看首 10 分鐘已頓然沒有擔憂，電影一開場，是一名電視節目主持在訪問一批剛從 Delos 渡假回來的旅客，每人都是讚不絕口——Delos 正是一座超級巨型的高科技樂園，裡面有「西部世界」、「羅馬世界」，「中世紀世界」三大園區，旅客以日計 1,000 美元的昂貴價錢，進入園區滿足殺戮和性慾。跟電視版不同，電影版也交代了「羅馬世界」和「中世紀世界」的大致模樣，前者可以在羅馬石柱和鬥獸場的酒池肉林中享樂，後者可以在歐洲古堡中扮皇帝。相比之下「西部世界」的槍林彈雨，確實刺激得多。

電視版中的主題樂園已是開了 30 多年，一切都開始玩厭，主創人吃力想注入新故事線。電影版中，樂園卻是才剛開幕，一個劃時代的高科技樂園。這分別大概象徵了 40 多年前後，人類對科技的追求是無止境，昨天還在為傳呼機可以顯示中文字而喝采，今天已在嫌手機的鏡頭像數不夠高。

對於人工智能這回事，我們終究還是逃不出「恐怖谷理論」：當機械人和人類相像到一個臨界點，我們對它們的接受能力就會直線下降，只要舉手投足跟真實人類有些微分別，我們都會覺得很恐怖——恐怖在它們那雙無神的瞳孔中，是否隱藏著跟我們一樣的靈魂？假若人工智能真的能夠模擬出人類的靈魂，那它們會否產生自覺，違反艾西莫夫所說的「機械人三定律」（不得傷害人類、必須服從人類命令、在這兩個前題下必須保護自己），萌起逃離人類的極端控制，甚至取代人類？

這種「智能叛變」的恐懼從 1921 年的舞台劇作品「R.U.R. 羅梭的萬能工人」起就不斷反覆出現，自「robot」此詞的出現，到 2016 年的現在，我們還樂此不疲地探討著。大概人類的自信心有點不穩，愛打打殺殺，不是你勞役人家，就怕人家勞役你。諷刺是，這種貌似老土的劇情設計，時至今天的科技水平還沒有達到，甚至連擦個邊也沒有——當 Siri 聽不明白我問的街道名，而九唔搭八地打了給某個人的時候，至少我還不會恐懼她會叛變把我殺死，或我在外太空大叫：「Open the pod bay doors。」

順帶一提，1973 年版的 Westworld 中，飾演其中一個牛仔的 James Brolin，真的好像 Christian Bale（下圖右）。害我一邊看，一邊懷疑這是否一部關於時間旅行的電影。

1973 年 Westworld 劇照
1973 年 Westworld 劇照
江皓昕 煲戲要在晚餐後

江皓昕，編劇，文字工作者，文筆有待改善。

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