江皓昕：1973 年元祖級「西部世界」，我們走不出恐怖谷

HBO 新劇「西部世界」（Westworld）技驚四座，一開播已造成哄動，大街小巷都在熱烈討論劇情，猜測每一個角色設計是否都留有一手，是主創人暗示往後劇情的伏筆。這劇有多好看大概不用再多說，要說的是，其好看程度讓我特意找回了 1973 年米高·克萊頓（Michael Crichton）自編自導的元祖版 Westworld 來看。今天的神劇，正是改編自 43 年前這部神片。

米高·克萊頓是誰？他是一名美國暢銷小說家，主打科幻驚慄，每每出手都是荷里活級的大眾故事，大部分作品也都給改編成一級大片：「剛果驚魂」（Congo）、「深海圓疑」（Sphere）、「侏羅紀公園」 （Jurassic Park）都出自他手。值得一提是，他也是神級醫療劇集 「仁心仁術」（ER）的編劇導演和製片人。如此一看，明眼人大概留意到「侏羅紀公園」跟「西部世界」有多相似，都是一個利用科技來模擬過去的主題公園，自以為能夠駕馭一切的人類，最後被不可抗力反噬一口。無論是早已絕種的恐龍，抑或整天到晚被瘋狂虐殺然後洗腦又再瘋狂虐殺的人工智能，那都是人類傲視大自然的表現，玩火終必自焚。

1973 年的元祖版 Westworld 同樣精彩，看前還害怕會否因為年代久遠，要忍受角色演技誇張，節奏緩慢的水土不服。一看首 10 分鐘已頓然沒有擔憂，電影一開場，是一名電視節目主持在訪問一批剛從 Delos 渡假回來的旅客，每人都是讚不絕口——Delos 正是一座超級巨型的高科技樂園，裡面有「西部世界」、「羅馬世界」，「中世紀世界」三大園區，旅客以日計 1,000 美元的昂貴價錢，進入園區滿足殺戮和性慾。跟電視版不同，電影版也交代了「羅馬世界」和「中世紀世界」的大致模樣，前者可以在羅馬石柱和鬥獸場的酒池肉林中享樂，後者可以在歐洲古堡中扮皇帝。相比之下「西部世界」的槍林彈雨，確實刺激得多。