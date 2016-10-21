連 ISIS 都不敢招惹的中東商業新星城市

杜拜、阿布扎比之外，哪裡是中東下一個新興的商業城市？答案可能會讓你嚇一跳：伊拉克北部的第三大城、距離 ISIS 大本營僅 70 公里的艾比爾（Erbil / Arbil）。

這裡，是中東少數同時擁有石油、天然氣與水源的區域，資源豐沛。每到春夏交接之際，高山融雪順流而下，呈現乳白色澤，彷彿聖經上所說「流著奶與蜜之地」，整個伊拉克有三分之一的水源靠此地供給。

2003 年以前，此區是薩達姆政權控制之地。美伊戰爭後，薩達姆垮台，庫爾德族人在美國的協助下，成立有別於伊拉克、總統由人民直選的民主政體：庫爾德族自治區（Kurdistan）。艾比爾正是自治區首都，雖然位於伊拉克境內，但不歸巴格達管轄。

在美國的刻意扶植下，過去十年，艾比爾的國民生產總額從 1,000 萬美元暴增到 130 億美元，是全中東經濟成長最迅速的地方，阿聯酋最大媒體「The National」稱它是「下一個杜拜」。

路寬 60 米的筆直大道直通市區，沿路經過了 3 個大型購物中心，熟悉的品牌如肯德基（KFC）、家樂福（Carrefour）、蘋果、三星專賣店等映入眼簾。喜來登（Sherton）、萬豪（Marriot）等五星級飯店林立。

有趣的是，儘管經濟迅猛發展，其金融制度卻仍不完善，不像世界各國有中央銀行主導匯率升降，其換匯方式是用推車推著一捆捆的鈔票，到一條「換匯街」上，像拍賣一樣叫賣。

美元在當地像古董一樣，每天的供應量不定，現場要買美元的商人們此起彼落的喊著：「一千伊拉克幣換一美元！」「一千一百！」「一千兩百！」價高者得。

我們在當地看到一車車的鈔票在大街上推著，覺得不可思議，直問當地人「不怕被搶嗎？」他們笑著指了一下街上來回巡邏的士兵們。根據他們的說法，在可蘭經的教規中，搶劫是要被石頭當街打死的。如今當然不需要費力去搬石頭，誰敢搶劫隨便一發子彈就能把你斃了。

就連惡名昭彰的恐怖份子伊斯蘭國（ISIS）也不敢輕易襲擊這裡。

庫爾德族人與以色列人一樣，在大漠與群山間流亡了兩千多年，長期被外族統治壓迫的結果，鍛鍊出強韌的戰鬥技巧與意志，就連女人、小孩都是天生的戰士。

ISIS 雖然不怕死，卻怕被女人跟小孩打死。在他們的認知中，殉教可以得到阿拉光榮的獎賞，但被女子打死卻是無盡的羞恥。而庫爾德族的女兵驍勇善戰的能力甚至號稱一個可以抵 3 個美軍。

因此，儘管艾比爾距離 ISIS 大本營只有不到 70 公里，十多年來卻只發生過一次汽車衝撞攻擊事件，目標也不是庫德族，而是當地的美國大使館。

「最危險的地方就是最安全的地方」，當歐美各國大城市仍籠罩在恐怖襲擊的陰影下，艾比爾證實了這句古老的諺語。