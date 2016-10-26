Youtube 上 200 萬段貓片，每日治癒數以億計全球貓奴（ailurophile）－－起碼第 45 任美國總統就是其中之一。不過，原來貓隻一如人類，也會患上各種心理疾病，包括強迫症、飲食失調和幽閉恐懼症。除了意圖謀害人類，喵星人還有很多陰暗面。

狗是人類的摯友，不過若論腦部構造，其實貓與人類更相近，兩者心理類似，也就不足為奇。有科學家認為，人類五大性格特質心理軌跡大可應用至貓身上：經驗開放性（Openness to experience）、

盡責性（Conscientiousness）、外向性（Extraversion）、親和性（Agreeableness）及情緒不穩定性（Neuroticism）。而貓科動物界多數情緒不穩，易受刺激，攻擊性強之餘，經常處於焦慮狀態，傾向蘊釀成心理病。例如：