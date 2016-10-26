Youtube 上 200 萬段貓片，每日治癒數以億計全球貓奴（ailurophile）－－起碼第 45 任美國總統就是其中之一。不過，原來貓隻一如人類，也會患上各種心理疾病，包括強迫症、飲食失調和幽閉恐懼症。除了意圖謀害人類，喵星人還有很多陰暗面。
狗是人類的摯友，不過若論腦部構造，其實貓與人類更相近，兩者心理類似，也就不足為奇。有科學家認為，人類五大性格特質心理軌跡大可應用至貓身上：經驗開放性（Openness to experience）、
盡責性（Conscientiousness）、外向性（Extraversion）、親和性（Agreeableness）及情緒不穩定性（Neuroticism）。而貓科動物界多數情緒不穩，易受刺激，攻擊性強之餘，經常處於焦慮狀態，傾向蘊釀成心理病。例如：
1. 幽閉恐懼症
貓是狩獵動物，地域性強，家貓如果自少養大，一般視屋內為地盤，不願外出；相反，野貓撿回家中飼養，則有可能患上幽閉恐懼症。雖然貓隻喜歡擠入窄縫，以享受安全感，但並不喜歡密封被困的感覺。
2. 飲食失調
研究指出，假如家貓經常討食，搶同伴的食糧甚至搶吃主人飯餸，或已患上「心理性異常餵食行為」（Psychogenic Abnormal Feeding Behavior），即是壓力過大，導致飲食失調。這種心理病必須從行為糾正，無藥可醫。
4. 過度活躍
貓隻「性格狂放」，突然亂跑亂跳，或一直喵個不停，可能是身心問題所致。貓科的狩獵方式是潛伏，小休片刻，然後體力突然爆發，不像人類能長時間活躍。假如家貓長期活躍，有可能是自少缺乏母親教導，未曾學習平息情緒，又或是帶氧運動量不足，因而會亂衝亂撞以發洩精力。