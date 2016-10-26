1月11日
全球氣候難民潮
「星聲夢裡人」得 7 座金球獎的意義
無人聽到　卻能評核你的面試
特洛伊的古戰場催生華山藝文特區
中國資助埃及建新首都　恐淪鬼城
貓為甚麼不能牧養？
任何事情
江皓昕：Sherlock 第四季——人之所以跌倒，是為了站起來，神亦然
鄭立：軸心與同盟的陸戰戰略觀念
雷米諾雅：天子與庶民的婚禮大觀

貓的心理病

A+A-
貓和人類一樣，會抑鬱和焦慮。
貓和人類一樣，會抑鬱和焦慮。

Youtube 上 200 萬段貓片，每日治癒數以億計全球貓奴（ailurophile）－－起碼第 45 任美國總統就是其中之一。不過，原來貓隻一如人類，也會患上各種心理疾病，包括強迫症、飲食失調和幽閉恐懼症。除了意圖謀害人類，喵星人還有很多陰暗面。

狗是人類的摯友，不過若論腦部構造，其實貓與人類更相近，兩者心理類似，也就不足為奇。有科學家認為，人類五大性格特質心理軌跡大可應用至貓身上：經驗開放性（Openness to experience）、
盡責性（Conscientiousness）、外向性（Extraversion）、親和性（Agreeableness）及情緒不穩定性（Neuroticism）。而貓科動物界多數情緒不穩，易受刺激，攻擊性強之餘，經常處於焦慮狀態，傾向蘊釀成心理病。例如：

1. 幽閉恐懼症

貓喜歡將自己塞進窄箱，但討厭被關起來。
貓喜歡將自己塞進窄箱，但討厭被關起來。

貓是狩獵動物，地域性強，家貓如果自少養大，一般視屋內為地盤，不願外出；相反，野貓撿回家中飼養，則有可能患上幽閉恐懼症。雖然貓隻喜歡擠入窄縫，以享受安全感，但並不喜歡密封被困的感覺。

2. 飲食失調

假如家貓出現暴食症狀，可能是壓力過大致飲食失調。
假如家貓出現暴食症狀，可能是壓力過大致飲食失調。

研究指出，假如家貓經常討食，搶同伴的食糧甚至搶吃主人飯餸，或已患上「心理性異常餵食行為」（Psychogenic Abnormal Feeding Behavior），即是壓力過大，導致飲食失調。這種心理病必須從行為糾正，無藥可醫。

3. 強迫症

貓清醒時有一半時間用來舔毛，一旦過量或許是強迫症使然。
貓清醒時有一半時間用來舔毛，一旦過量或許是強迫症使然。

貓生有七成時間睡眠，剩餘清醒時間有一半用於舔毛（grooming），以保持衛生或促進同伴情誼，但如舔至毛髮脫落，則有可能像人一樣患上了強迫症。焦慮、抑鬱、飼主反應和神經失常都是誘因，常見症狀有重覆喵叫、舔毛和啃食或吸吮某類材質。

4. 過度活躍

家貓如愛亂衝亂撞，或出於身心問題。
家貓如愛亂衝亂撞，或出於身心問題。

貓隻「性格狂放」，突然亂跑亂跳，或一直喵個不停，可能是身心問題所致。貓科的狩獵方式是潛伏，小休片刻，然後體力突然爆發，不像人類能長時間活躍。假如家貓長期活躍，有可能是自少缺乏母親教導，未曾學習平息情緒，又或是帶氧運動量不足，因而會亂衝亂撞以發洩精力。

相關新聞

有專家指，貓群一日內鬥，一日無法牧養。

貓為甚麼不能牧養？

shutterstock_201234803

野貓在澳洲當上百獸之王

圖片來源：路透社

2016 動物界要聞

shutterstock_518166910

這樣的孤獨患者，你認識嗎？

stress

抑鬱抗壓一針全消！？

摸動物不止令人幸福，動物也會產生幸福感。

為甚麼動物喜歡被人摸？

日本無賴派作家坂口安吾的居所，一片混亂，慘不忍睹，卻是創意的溫床。 圖片來源：wikimedia

「亂」的力量：無序或勝有序

shutterstock_319216814

揭貓星人征服世界的歷史


本月熱門

圖片來源：路透社

陶傑：中環小朋友的錯

582695675b116

潘度琳：逃恥中的不婚女性

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠


昨日要聞
  1. 4 個關鍵詞，造就日本為人文關懷社會
  2. 電影已死？ 馬田史高西斯、列尼史葛這樣說……
  3. 1914 年的一滴清酒，釀出百年後的台北華山藝文特區
  4. 日元硬幣的造化
  5. 保加利亞奇聞：國營電台不可播國歌
  6. Tesla 真競敵：把車「列印」才實際
  7. 2017，改壞習慣實得！
  8. 方俊傑：「長城」就是上海上港
  9. 原人：慢活日本東北雪國美
  10. Eric Chan：馬會投資失利？
星級話題
大腦|藝術|戲劇|反恐|貧富懸殊|英國|消費|傳媒|城市|女性|文學|非洲|澳洲|Brexit|記憶|美國|意大利|閱讀|納粹|倫敦|歷史|英語|廣告||基因|時裝|美國大選|經濟|中國|健康|卡梅倫|敍利亞|伊斯蘭|動物|里約奧運|工作|西班牙|投資|房屋|難民|出版|歐盟|設計|研究|德國|Facebook|電影|運動|恐怖分子|時尚|建築|丹麥|語言|大數據|小說|恐襲|智能手機|移民|年輕人|希拉莉|法國|室內設計|哲學|民主|心理學|企業家|恐怖主義|企業管理|英超|梁振英|教育|共和黨|挪威|學生|親子|足球|社交媒體|污染|桌遊||第二次世界大戰|奧運|愛情|品牌|科技|公投|毛澤東|城市規劃|醫療|總統|食物|香港|人工智能|App|Netflix|AI|眼疾|失業|家長|網絡|google|生態|日本|伊斯蘭國|插畫|杜林普|太空|大選|機械人|商業|特朗普|生活|巴西|旅遊|脫歐|戰爭|影評|俄羅斯|企業|環保|音樂|社交|中東|遊戲|歧視|美劇|選舉|衣著|北韓|創業|飲食|全球暖化|學習|科學|內戰|日劇|印度|Pokemon Go|奧巴馬|兩性|台灣||子女|逃稅|攝影|希特拉|歐洲|氣候變化|board game|潮流