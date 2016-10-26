鄭立：農家樂——三，四，五人遊戲的分別

三人遊戲

首先是玩者的數量只有三人的場合，在只有三人的時候，會沒有了輕易取得石頭的方法，所以任何需要石頭的初期卡牌，例如斧頭（Axe） ，或者需要麵包爐才能用的卡牌，都會變得較弱。相對而言，能夠減少石頭使用的卡牌，例如切石者（Stonecutter） ，或者能夠協助你早期拿到石頭的牌，例如手推車工，都會變得比平時強大。

另外，值得留意的是，三人的食物供應其實比較少，因為沒有了 Travelling Player 這個格子，而且泥供應得比較慢，每回合都只有一個，導致難以很早買到好的火爐，這都是三人遊戲的食物供應比較緊的原因。

四人遊戲

四人遊戲是最常玩的。四人遊戲多了一個玩者，但是生仔的格子並沒有增加。所以四人遊戲最吃重的，永遠是能夠幫助生育的牌，以情人（Lover） 和家庭頭（Head of the family）為代表，能夠幫助在後期生仔的張伯倫（Chamberlain） 或者斷背王（Freeloader）也是此類。總之能夠令你盡快弄到第三個人的牌，在四人遊戲都是重要的。

除此之外，要留意的是，四人遊戲平均蘆葦供應會較多。這是因為多了一格很受歡迎的「蘆葦石頭食物」，故此，配合拿蘆葦時有加成的牌會較容易用。例如難頂網（Landing Net） 或者魚陷阱（Fish Trap） 。除此之外，四人遊戲是唯一一個遊戲人數能出現三個累積木的格子，所以那些增加你拿木數量的，例如砍木工（Woodcutter），或者木頭車（Wood Cart） ，在四人時都會特別強大。

五人遊戲

在五人遊戲中，因為多了一個生仔的格子，所以協助生仔的東西，在五人遊戲就會稍為變弱一點，因為生仔變得容易。建屋愈多就能生得愈多人，在這時候，能夠節省資源大量建屋的東西，例如斧頭或者泥支持（Clay Support）才是決定你能否生仔的因素。這也導致了五人遊戲在犁田上會爭奪得很兇，能夠協助犁田的例如斷背農夫（Field Warden）就會變得重要。

另一點非常值得留意的是，這遊戲只有四個爐，但有五個玩者，如果不是自備卡牌的話，那代表了有一個玩者會沒有火爐可用。所以搶爐會變得有需要，限量發售以及泥的供應增加，也會使爐比較快被建好，故此在任何人建爐時就能拿到資源的燒炭佬（Charcoal Burner）會變成極強大的牌。除此之外，因為五人遊戲可以令玩者在早期就取得豬和牛，故此需要豬牛才能啟動的卡牌，都能夠比平時早啟動。

除此之外，當然還有更多的細節你可以發現，故此在選牌時，一定要留意自己是在玩幾人的遊戲，在四人時很強的牌在五人時就未必強了，故此不可以被印象控制你的選牌。

以上圖片取自 boardgamegeek.com