4月24日
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連中央都管不住的不文明「貴客」

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中國大媽沖出郵輪，登陸台灣基隆港，準備瘋狂掃貨。　圖片來源：路透社
中國大媽衝出郵輪，登陸台灣基隆港，準備瘋狂掃貨。　圖片來源：路透社

本月中，一對中國夫婦遊日，偷去酒店的電動廁板，多番狡辯後才肯認錯。內地網民「大義滅親」，譴責二人貪財兼丟架。

對港人來說，這種新聞見怪不怪。畢竟內地客各種奇葩行為，不僅是國際頭條，更加是切膚之痛。唯從商當官的，卻把他們奉若神明，貪得無厭也好，無禮犯法也好，都叫市民「包容」，以免得罪這群「衣食父母」，打爛眾人飯碗云云。

作為「禮儀之邦」，中國政府倒覺丟架，遂在去年推行「遊客黑名單」制度，點名批評不文明遊客，希望藉此「洗底」。奈何「貴客」們依然我行我素，連長城都被刻字留名。當局束手無策，國內外傳媒都在問：為何黑名單不管用

就在一年多前，當局「宣旨」時表示，旅客若作出失德甚至犯法之事，無論是在內地或海外，都可能會被列入黑名單，留名的 3 年內，旅行社、航空公司甚至執法機關均有權查閱，或被禁止參加旅行團、乘坐飛機或進入園區。但說得再多，也無關一個「錢」字。在這制度下，被記名也毋須罰款，阻嚇力自然有限。

懲罰的範圍有限，亦是這份黑名單的弱點。在實施後沒多久，一名自稱姓王的江蘇男子就「榜上有名」，但他接受「浙江老年報」的訪問時坦承，入了黑名單之後，生活也沒多大影響。他表示：「剛從泰國回來，我就去了韓國。大不了不跟團，自由行就是了。」這番話反映黑名單形同虛設，連「殺一儆百」都辦不到。

內地客愛隨街蹲，既阻街也影響市容，但到現時為止，未有人因此遭加入黑名單。圖片來源：路透社
不少內地遊客喜愛隨街蹲，名牌或小店門外，一律照蹲無誤。圖片來源：路透社

當局列出的犯禁行為，其實相當廣泛，擾亂公共交通工具秩序、破壞公共環境衛生及設施、損毀旅遊文物古跡、違反當地社會風俗及習慣、嫖賭毒等犯罪活動，統統包括在內，觀乎傳媒報道，黑名單理應長得很。但官方從未公布確實人數，而根據「深圳都市報」本月初的報道，全張名單則僅得 24 人，當中已包括最近分別在峴港及雲南燒越南盾和打導遊的兩人。

若全國 13 億人中，只得這廿多頭「害群之馬」，當局何解還要苦苦思索，為何黑名單沒作用？不少人質疑，由於沒人認真對待，致令這份黑名單，淪為一隻「紙老虎」。當局今欲正視問題，有報道指官員已起草新條例，有可能對黑名單上的人，實施出境限制，唯尚未獲得批准。

不過說到底，或許一切都是「上行下效」之過。當祖國面對國際仲裁時，也只會說「不承認、不參與也不會接受」，作為該國的子民，被點名批評時，又怎會不是「愛理不理」，對所有規律守則都視若無睹？

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