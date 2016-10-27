中國學生的「爆留學」潮

「爆買」一詞自 2015 年冒起紅極一時，正當日本人以為中國爆買終於潮退，最近又出現新詞：「爆留學」、「爆就業」。說的是中國學生搶佔日本名牌大學學位及一流企業空缺的現象。

根據 2015 年的調查數據，在芸芸國家中，中國學生佔日本全國的留學生近 5 成，而且這些中國學生以日本的名牌大學如東京大學、京都大學、早稻田大學等為目標。每兩個名牌大學畢業的留學生，就有一個來自中國。這些留學生並非體驗完便打道回府，而是畢業後直接留日就業，數年前還多見於日本便利店、居酒屋的中國散工仔，如今升呢成為銀行、商行、大企業的白領階層。根據厚生勞動省的調查，在日的近 67 萬中國人中，以技術、人文知識、國際業務簽證資格留日的近 6 萬人，取得醫療、教育、教授等簽證的中國人數更是不斷上升。中島惠本月出版的「中國精英面向日本：為何東大擠滿中國學生？」就專門探討中國學生爆留學、爆就業的問題。

東大教授怎樣看「爆留學」

部分中國「精英」學生因高考慘遇滑鐵盧，失落北大而轉攻東大。根據東大網頁顯示數據，中國學生佔全校留學生總體近半。無端殺出這麼多競爭對手，對日本學生來說無疑是無妄之災，但東大教授們卻另有看法。有東大理科教授表示：「日本人的研究院入讀率近年不斷下跌，也許因為適齡人口愈來愈少，優秀的學生也買少見少，現在的理科研究院可說是靠中國留學生維持。」另一物理教授的說法更令人失笑：「尤其是需要每天記錄實驗數據的實驗室更是需要這些學生。平日說討厭中國人甚麼的，現在都說不下去了，去物理科的研究室轉一圈就知道，我們急需要人手啊。」

為何中國學生想去日本

照說英語地區才是中國人傳統留學寵兒，何以日本這個動漫大國突然受歡迎起來？中島惠認為，除了中國人在資源有限的國內面對激烈競爭外，最重要是「三安」：安心、安全、學費便宜（日文：安い）。在日本留學，即使是學費相對高昂的私立學校，也只屬美國大學學費的五分之一；而且日本離中國較近，同是漢字文化圈，生活環境比歐美更類近故鄉，治安也令人安心，令不少學生偏好留學日本。

正就讀於早稻田大學的中國女學生指：「在歐美的大學，無論走到哪裡都是中國人，甚至會有專門為中國人開辦的碩士課程。而且即使去美國，感覺進不了最一流的大學就沒有意義。」這說中了不少留日中國學生的心理。現時留美的中國學生約 30 萬人，佔美國留學生三分之一，而留日的不過 9 萬多，比留美稀罕多，而且東大、早稻田等日本頂級大學在中國同樣知名，即使世界排名年年下跌，門面上也可媲美美國的哈佛和史丹福。不少學生為此不惜在中小學時已入讀日本的預備學校，學習日語和準備日本大學的考試。

僵化的日本市場在中國學生眼中是……

日本企業制度經年不變，常被垢病「加拉巴哥化」，不過在中國學生眼中卻有中國企業所沒有的東西，例如研修制度、遍佈世界各地的分公司網絡、比國內高幾倍的薪金。這些留日中國學生各有願景：「希望通過在依靠組織和制度的日本企業學習，成為獨當一面的商人」，「想在擁有世界品牌的日本企業工作，在國際市場大展拳腳」如此云云。儘管日本企業近年被形容步入凋零期，反觀中國企業「大躍進」，GDP 節節上升，然而對中國學生來說，日本發展的吸引力卻遠比祖國大，其理想生活是祖國無法給予的：「日本才是我們中國學生的樂園。」