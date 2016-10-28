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利雲：數字遊戲

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干地改變球隊陣式，結果令車路士爬返上聯賽嘅爭標行列。　圖片來源：路透社
干地改變球隊陣式，結果令車路士爬返上聯賽嘅爭標行列。　圖片來源：路透社

上個禮拜，摩連奴首次帶領曼聯重返史丹福橋，結果捧四蛋而回，仲要賽後捉住干地傾偈，俾輿論話佢輸唔起；另一邊廂，干地自從大敗俾阿仙奴之後，一改球隊近三季踢嘅 4231 陣式，改踢 343 陣式，結果連續 3 場聯賽順風順水，3 場全勝零失球，似乎搵到一個最啱隊波嘅陣式，令車路士爬返上聯賽嘅爭標行列，究竟呢個 343 陣式有咩特點呢？

筆者覺得干地呢個 343 陣式最大特點其實係，佢唔係一個 343 陣式。對比起車路士一直踢開嘅 4231 陣式，佢最大變化係踢少一個攻擊中場，踢多一個中堅，其他位置人腳基本上不變，筆者覺得呢個其實叫 541 或者 5221 陣式比較貼切。無論陣式名係點叫都好啦，車路士最大嘅變化唔係陣式，而係踢法，所謂嘅陣式其實都只是一個數字遊戲。

之前嘅 4231 分工好清晰，4 個後衛、2 個中場中／防中、3 個攻擊中場／翼鋒，加 1 個前鋒，最大問題係中堅老化，加上兩翼唔回防的話，後防線唔夠人，好易俾人劏穿。呢個 343 陣式的特點係多人同機動！有留意嘅話，3 個中堅其實會輪流上前助攻，但當 1 個助攻，另外 2 個就會乖乖留守，加上防中干堤回防同 2 個翼衛，後防人數保持足夠，即使雷斯可能失控向前衝，都無有怕。而翼衛方面，無論摩西斯定阿朗素都好，都會經常返後堵塞閘位缺口，兩翼偶然回防，加埋防守時其中一個中堅會稍稍移向閘位附近幫手，閘位經常最少有 3-4 個球員，即使對手後衛助攻、中場幫波加埋隻翼，呢個 343 陣式都有人數上嘅優勢。就好似對曼聯果場，今季大勇嘅華倫西亞罕有拎到著數、落到底線，連加特更無啖好食、需要頻頻移入中路拎波。

隊長泰利復出會否拖慢球隊速度？　圖片來源：路透社
隊長泰利復出會否拖慢球隊速度？　圖片來源：路透社

干地呢個 343 陣式唔容易界定，因為分工唔清晰，基本上每個球員都需要攻守兼備同願意補位，球員需要滿場飛，先可以確保球隊後防、閘位每一個區域都有人數上面嘅優勢。車路士呢個陣式同歐洲國家盃嘅意大利漸漸相似，都係後防靠人多取勝，再由後面開始組織上去。呢個陣式暫時發揮唔錯，佢同現今戰術潮流講求嘅迫搶、無球跑動都有相通嘅地方，問題係當對住利物浦或者熱刺呢類前場迫搶強勁嘅球隊，後防會唔會愈多人愈易犯錯呢？兩翼衛受傷或停賽時，效率會唔會減慢？又或是隊長泰利復出會唔會拖慢球隊速度呢？呢啲問題始終都需要透過比賽去驗證。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※

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