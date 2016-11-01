到日本實習失蹤，中國人最多

日本從 1993 年實施「技能實習制度」，以協助發展中國家培育人才為名，讓來自這些國家的人到日本工作 3 年，學習技能或技術，職類包括漁農業、建築業、食物製造業、護理業等共 74 種，至今已有逾 21 萬外國人藉此赴日，當中主要來自中國，約佔整體 6 成。不過，中國人來得最多，也是跑得最多。

法務省本周表示，去年透過「技能實習制度」入境而失蹤的外籍人士，多達 5,803 人，較 5 年前增加 4 倍，為歷年來最高紀錄，若按國籍分類，則以中國人最多，高達 3,116 人，過去 5 年內積累的失蹤人口，多達 10,580 人。法務省相信，實習生人數增加，加上智能手機流行便於尋找工作，造成失蹤個案飆升。但何以中國人就特別多？

有中國商人透露，失蹤的實習生多在日本非法居留，但他們的出路有限，只能到中餐館、酒吧或日薪制工地打工，直至去年 4 月當局推出「經營管理簽證」，多了中國人在日本創業，加上為內地客而設的導遊及住宿服務需求上升，工作機會大大增加，而社交網絡的發達，亦起了催化作用。

一名中國籍店主表示：「經常有用戶使用前實習生為名，在微信發帖表示『求職中』。」有些僱主為節省人力成本，往往樂於聘用。現時，在留日中國人的圈子，甚至出現為非法居留者而設的社會安全網。前述的中國商人證實：「我認識一名擁有特別居留權的食肆老闆，他就有向這些人出租（國民健康）保險卡。」

但部分媒體批評，問題是日本自己搞出來。一些報道直斥，「技能實習制度」其實是「現代奴隸制度」，實習生多從事日本人敬而遠之的「3k」工作 —— きつい（kitsui，辛苦）、汚い（kitanai，骯髒）、危険（kiken，危險），而人工又比本地人低，再加上欠薪、加班、沒收護照變相禁錮等問題，他們為求薪金更高的工作，故而選擇出走。

由於不少技能實習生被揭發作出違法行為，數目更顯著增多，當中涉及盜竊罪，令人擔憂隨著實習生失蹤人數上升，會否令日本的治安惡化。律師池田泰介關注技能實習生問題多年，他認為政府在加強監管及提高罰則以外，設立制度應對勞動力不足，才是治本之策。但光靠日本行動，或許無補於事，因為作為「源頭」的中國，根本留不住人。

一名熟悉中日關係的人士指出，以技能實習生身份留日的中國人，多是東北三省等地出身的農村戶籍人口。一些城市雖已放寬戶口限制，但懷著「非法居留也好，在日本工作肯定賺得更多」的心態而赴日之人，仍是不計其數。

一名中國企業家坦言：「正所謂『上有政策下有對策』。總有人想要鑽法律漏洞。一些中介與日本行家聯手招募實習生。」他認為，「只要中國仍有戶籍制度等問題，（實習生失蹤）情況都不可能出現明顯改善。」