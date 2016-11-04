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杜林普醫保鬧劇

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「杜林普醫保」：有錢醫病，無錢自救。　圖片來源：路透社
「杜林普醫保」：有錢醫病，無錢自救。　圖片來源：路透社

杜林普一直強力譴責奧巴馬醫保（Obamacare），又揚言當選後將予以廢除，代之以「更佳方案」，日前競選團隊終於就醫療政策召開記者會，結果杜林普貫徹毫無準備的作風，隻字未提備用計劃詳情－－或者本身也無詳情可言，因為所謂「杜林普彭斯醫保」（Trump Pence）一言蔽之，就是「自己執生」。

美國醫療記者 James Hamblin 記錄了「杜林普彭斯醫保」發表全程，並指出其失實指控，例如：

  • 「奧巴馬醫保由政府主導……破壞市場。」
    美國醫療業由醫療保險公司、藥廠以及醫院組成，政府並無角色，奧巴馬醫保僅僅負責設立醫保平台，鼓勵保險企業競爭。換言之，過程完全市場主導。
  • 「政府主導之下，消費者何時有得益過？」
    奧巴馬醫保有為投保人士提供津貼，來年隨保險費一同調升，即使成本上漲，七成消費者每月保險費仍然低於 75 美元。
  • 「希拉莉主張全民醫療保障。」
    主張全民醫療保障的是桑德斯。
  • 「奧巴馬醫保導致失業惡化。」
    奧巴馬醫保推行 3 年，美國的失業率均比實施之前更低，今年 5 月更低至 4.7%，為金融海嘯以來新低。
  • 「奧巴馬醫保推行之前，保險費不見上升。」
    事實是，醫療服務愈來愈貴，醫療產業在 2014 年就佔 GDP 17.5%，包括一直上升的保險費。
美國醫療雜費貴得驚人，住院 3 日即可花掉半生積蓄。　圖片來源：anenglishmaninny.com
美國醫療雜費貴得驚人，住院 3 日即可花掉半生積蓄。　圖片來源：anenglishmaninny.com

「美國式自由市場」

那麼，杜林普的替代方案又是怎樣？以副總統候選人彭斯的話，就是「美國式自由市場」（free market, the American way）：容許跨境投保、簡便開設「健康儲蓄戶口」（health savings account）手續、促進醫療市場資訊透明流通。聽上去不錯，但除了第一點外，其餘已有現成做法，而過程亦顯示政府難以逼使企業開通行情，杜林普要如何達致資訊透明？未有計劃。

「杜林普和我會確保美國人在投保前所患疾病能獲醫療保障，不會付多了錢，或是不獲醫治，」彭斯表示，「只要你有供保險。」所謂「杜林普彭斯醫保」方案，原來是公元前 3 世紀已出現的「保險」。

美國醫療費用高昂，坐 15 分鐘白車，收費隨時過萬港元，住 3 日院足已花掉半生積蓄，即使醫療保險如此必要，美國此前仍有 4,400 萬人尚未投保。據紐約時報統計，自奧巴馬醫保推行以來，投保率已大幅上升，而且有陸續擴張的趨勢。近月美國醫保費用上調，連鎖保險公司退出方案，負面消息不斷，但同時解決方案也不少，最簡單的做法，莫過於對拒絕投保的人徵費，促使健康人士投保，抵銷投保病人過多而導致成本上漲的問題。此舉有益私營醫療產業，正常來說，重商的共和黨應該不會反對－－但這是杜林普的共和黨，恐怕不可同日而語。

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