紅眼：當日劇女王遇上校對女王

秋季日劇開鑼，出乎意料強檔如雲，日劇迷一星期宅足七日都未必夠。要揀選今季最出色之作，只計一線女星主演的重頭劇，已然是爭崩頭之勢。

以官方收視數字來說，名列前茅必然是米倉涼子主演的「Doctor-X」第四輯。憑著霸氣台詞「我，絕對不會失敗」以全勝姿態輕鬆解決任何外科手術的大門未知子，來到第四輯，卡司則更加強大，鐵腳陣容不變，內田有紀繼續扮演好閨密，岸部一德這「阿基拉桑」繼續派蜜瓜敲詐手術費，西田敏行也繼續出演奸詐院長（對，今季一開場就用奸計升職坐正），此外還新增了吉田鋼太郎、剛剛主演過「俠飯」的生瀨勝久和配角之王瀧藤賢一，熟男雲集，實在星光熠熠。加上前面三輯與番外篇等作品，連北野武都出過場了，要數一個未參演過此系列的熟男，也殊不容易。

至於熟男中顏值最低的代表人物，在前作成為悲劇人物的海老名，今輯卻非固定角色，「鱷魚」遠藤憲一只會在即將播出第五、六話歸隊演出，他這回是真的背叛了院長西田敏行，跑到隔壁跟另一日劇女王天海祐希共演「Chef～三星級營養午餐～」，而且兩劇都是星期四播出，分別是木 9 和木 10 時段。不過此劇初回收視只得 8%，跟「Doctor-X」有雲泥之別。

美女神醫跟愈來愈人多勢眾的市儈中年大叔們作對，坦白說，劇中帝都醫科大學這白色巨塔說是要倒，卻好幾年都未倒，而「Doctor-X」單一公式套路玩了四輯居然都未叫觀眾生厭，也一直是年度收視冠軍作，九成功勞是歸於每一集都全身名牌悉心打扮，有如走時裝展秀出美好身段（完全不像已經 40 歲起跳）的日劇女王米倉涼子，剛過去的第三集瞬間收視更破了 26%，相當之誇張。