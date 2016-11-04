紅眼：當日劇女王遇上校對女王

秋季日劇開鑼，出乎意料強檔如雲，日劇迷一星期宅足七日都未必夠。要揀選今季最出色之作，只計一線女星主演的重頭劇，已然是爭崩頭之勢。
以官方收視數字來說，名列前茅必然是米倉涼子主演的「Doctor-X」第四輯。憑著霸氣台詞「我，絕對不會失敗」以全勝姿態輕鬆解決任何外科手術的大門未知子，來到第四輯，卡司則更加強大，鐵腳陣容不變，內田有紀繼續扮演好閨密，岸部一德這「阿基拉桑」繼續派蜜瓜敲詐手術費，西田敏行也繼續出演奸詐院長（對，今季一開場就用奸計升職坐正），此外還新增了吉田鋼太郎、剛剛主演過「俠飯」的生瀨勝久和配角之王瀧藤賢一，熟男雲集，實在星光熠熠。加上前面三輯與番外篇等作品，連北野武都出過場了，要數一個未參演過此系列的熟男，也殊不容易。
至於熟男中顏值最低的代表人物，在前作成為悲劇人物的海老名，今輯卻非固定角色，「鱷魚」遠藤憲一只會在即將播出第五、六話歸隊演出，他這回是真的背叛了院長西田敏行，跑到隔壁跟另一日劇女王天海祐希共演「Chef～三星級營養午餐～」，而且兩劇都是星期四播出，分別是木 9 和木 10 時段。不過此劇初回收視只得 8%，跟「Doctor-X」有雲泥之別。
美女神醫跟愈來愈人多勢眾的市儈中年大叔們作對，坦白說，劇中帝都醫科大學這白色巨塔說是要倒，卻好幾年都未倒，而「Doctor-X」單一公式套路玩了四輯居然都未叫觀眾生厭，也一直是年度收視冠軍作，九成功勞是歸於每一集都全身名牌悉心打扮，有如走時裝展秀出美好身段（完全不像已經 40 歲起跳）的日劇女王米倉涼子，剛過去的第三集瞬間收視更破了 26%，相當之誇張。
- 日劇「Doctor-X」劇照
不過，講到悉心打扮，米倉涼子並非真的全勝，收視無敵的日劇女王，今季對手是顏值堪稱無敵的「校對女王」石原里美。新劇「校對女王」中，石原里美飾演一名立志成為時裝雜誌編輯的校對部新丁河野悅子。從事出版業或在媒體世界工作過的朋友，相信一看就會皺眉頭，與行內真正情況差距極大，石原里美劇中豈只超越了校對甚至編輯的工作，光是跟蹤作者查探作品背後是否隱瞞真相，這已不可能在現實中任何一家出版社發生，說是偵探社還有點合理。
石原里美多管閒事卻沒觸怒玻璃心的作者和校對部上司，只能說，皆因她是石原里美，換了是批改筆者此文的惡妹編輯，相信早已慘死。顏值足以解釋一切劇情。畢竟「校對女王」最有看頭的地方，不是沉悶的校對工作，也不是編輯室的瑣碎日常，而是石原里美平均一集換七套衣服的「真．時裝雜誌」模特兒示範。這並不是石原里美的第一次壯舉，前幾年她主演的「小田霧響子的謊言」，曾經試過每一集都換冷帽，款款不同，也算她的早期代表角色，今次卻是完全升級，把規模擴展至全身造型示範。「校對女王」開播以來，已有數之不盡的雜誌或博客緊追造型，從頭到腳再從內至外努力分析她穿過甚麼衫褲鞋襪，還有唇色、髮型和飾物，用哪一款手袋，配哪一副眼鏡，連每一集她的絲巾怎樣綁得好看都有教學（也真的每十分鐘換一次綁法），儼如一部如何模仿石原里美的教學視頻。
- 日劇「校對女王」劇照
貴為「現實」時裝雜誌的封面常客，隨便一個日本雜誌櫃之上，石原里美的臉就佔了一半有多。在「故事」幾近本色出演的她，跑去應徵時裝雜誌編輯已經不合理，不但 HR 無動於中，其他雜誌編輯苦於找不到模特兒之際卻讓石原里美有如路人一般靠邊站，更是完全不合理，即音樂系學生上台表演，李雲迪負責替他揭琴譜，米高佐敦負責中場休息擦地板，這叫劇中扮演模特兒的女演員情何以堪？尤其她們都可能在家裡看時裝雜誌，向石原里美偷師。真實殘酷，也不禁教人直呼，我家的編輯和校對哪有這麼可愛。
一季日劇中，若有其中一部已經足夠坐鎮，偏偏今季不可不看的遠遠不只米倉涼子和石原里美。路線全然不同的新垣結衣，小清新配上草食男，與唱作歌手星野源合演愛情劇「逃走雖可恥但是很有用」，重甜口味，單身狗絕對需要迴避，下周再談。