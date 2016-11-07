12月28日
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清算時間：你今天融了幾尺北極冰？

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圖片來源：Flickr
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地球病了幾十年：全球暖化、北極融冰、海平線上升、珊瑚白化……怪來怪去，嫌疑犯上十億，溫室氣體人人都有份，大家以為推說「多我一個唔多少我一個唔少」便可全身而退，但原來每個人類每年對北極的破壞，清算起來也有數得計

最新在科學期刊刊登的研究指，一名美國人的生活每年向大氣層釋放的二氧化碳，就足以融掉 650 平方尺北極浮冰。研究人員分析 1953 年至 1997 年北極夏天的海冰狀態，發現人類活動每排放 1 公噸二氧化碳，北極就有 32 平方尺夏季海冰化為烏有。他們將記錄數據製作成各種氣候模型，最終都得出相類似的線性關係。

1 公噸二氧化碳是甚麼概念？一名美國人（或發達國家的公民）從 10 月 15 日起計到今天累積排放的二氧化碳就足有 1 公噸；駕車達 4,000 公里，排放的二氧化碳也足有 1 公噸；由香港到巴黎來回一程飛機排放的二氧化碳也足有 1 公噸；美國一個小康之家每年單靠電力累積排放的二氧化碳更是足足 6 公噸——屈指一算，一個家庭僅僅是保持全年燈火通明，有電腦用有冷氣嘆，就消滅了遠在天邊的北極海中的 200 平方尺冰塊。

研究作者 Dirk Notz 和 Julienne Stroeve 指，二氧化碳排放量之所以對冰塊面積縮水如此關鍵，全因它在溫室氣體中有舉足輕重的作用。大氣層受溫室氣體影響吸收過多的紅外線輻射，加熱北冰洋，令海冰融化，邊界退守至較少日照的極北。美國國家冰雪數據中心的科學家 Julienne Stroeve 指：「二氧化碳愈多，海冰就退至愈北的地方。」

每年夏天，北極海冰都會出現自然流失，但平均會有約 7 億至 9 億公頃能捱過夏天，這些遺留海冰就像天然冷氣，為極地保持低溫。今年北極冬季海冰連續兩年創新低，夏冰也是有記錄以來第二低。夏冰若完全失守，不但全球氣溫會上升，也會影響洋流並引起更多嚴重風暴，依靠海冰狩獵的土著、極地動物如北極熊和北極海豹，也在劫難逃。

  • 影片所見北極海冰面積由 3 月 24 日全年高峰縮至 9 月 10 日的全年最少冰的影像變化。而今年的最大海冰面積也是歷年最小。

這是首次有研究，確認北極海冰與二氧化碳排放量的關係，研究作者估計，若不積極減排，即使全球暖化溫度保持在巴黎氣候協議所說的攝氏兩度以內，在 22 世紀來臨前北極夏冰將永遠消失。一旦夏冰淪陷，唇亡齒寒，冬冰也將岌岌可危。我們常常疑惑以一己之力究竟能為帶來多少改變，而這份研究，正好就解答了這個問題。

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圖片來源：Flickr / Anita Ritenour

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