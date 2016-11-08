為何日本街道如此整潔？

凡是去過日本的人，對日本最深印象的，第一要數環境清潔，以及街上沒有垃圾桶。街上不但沒有垃圾桶，而且非常乾淨，幾乎到纖塵不染的地步，即使坑渠蓋也絕沒有像香港這樣沾滿油污和痰跡的情況。在我們這種分分秒秒製造垃圾的現代文明裡，日本人處理垃圾並且保持環境清潔，堪稱是一個謎。

首先，減少垃圾桶可以減少清潔工的負擔，減少政府人力資源的浪費。最簡單的垃圾分類也有三類：一類為可燃垃圾，二類為不可燃垃圾，三類為塑膠瓶專用。日本人通常把垃圾帶回家再分類處理，在東京還勉強可以在便利店或車站找到分類垃圾桶，如果是小城市，就只能老老實實帶回家，在規定的日期放到家門口等待回收。

日本垃圾處理制度是地方自治：有的地方比較寬鬆，只分 7、8 類；嚴謹的地方要分 20 多類。以東京都中野區為例：星期一、四早上 8 點前收集可燃垃圾；星期六早上 8 點前收集不可燃垃圾；至於報刊書籍紙箱和塑膠瓶罐，規定星期四早上 8 點半；陶器金屬及玻璃類，則每逢第一、三周的星期二早上 8 點前。

塑膠瓶要分瓶身、瓶蓋、塑膠包裝 3 個部分回收（當然，前提是洗乾淨）；煤氣罐、體溫計、血壓計、打碎的玻璃陶器等垃圾則要包裝好，貼上標籤；另外，大型傢俱、家電等要先打電話預約回收。日本人最看不起的是沒有處理好垃圾分類的人。新搬家的人到市役所登記後，將獲發一本該區垃圾分類的說明。如果不小心分錯了垃圾，不但垃圾會被退回，還會得到一張黃牌警告。如果多次分錯垃圾，根據「廢棄物處理法」，輕者將被處以最高 30 萬日元的罰款；重者將被處以 5 年以下有期徒刑，以及最高達 1,000 萬日元的罰款。

此外還有各種限制垃圾回收和分類的法律，以回收家電為例，丟棄一台中型家電（如電視機、洗衣機），須付 3,000 日元；丟棄大型家電如雪櫃，須付 5,000 日元。丟棄其他小件家具的收費相對比較廉宜，以東京為例，椅子，300 日元；單人小梳化，600 日元；雙人梳化，1,600 日元；餐桌，900 日元；自行車，600 日元；工具箱、拖把、手袋等小件家用品，300 日元。

至於處理大型垃圾就要依靠垃圾房。垃圾房是在建設社區時，在一樓附近建一個垃圾房。住在社區裡的人可隨時往垃圾房裡扔垃圾，等待專業的回收公司來處理。不久前，日本有一項民意調查顯示，一致公認社區裡最需要的公用設施是垃圾房。但是垃圾房也有問題，因為沒有垃圾房的社區會有所覬覦，有人會半夜前來偷偷丟垃圾。為了劃清界線，有垃圾房的社區在垃圾房加鎖，每家發鑰匙並在周圍按裝監控器等，防止其它社區乘虛而入。