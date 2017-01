里安納度除了拍戲還拍甚麼？

全球暖化、極端天氣、北極融冰、海平面上升,當沿海地方還未被海水淹沒,大家每日在新聞報道已被這些字詞淹沒。假如在 Facebook 上再看見如「你今天融了幾尺北極冰?」、「被天氣逼遷的村落?」、「某某大國的不環保真相」這樣的標題,還是快速滑開,看一些如「十二星座誰最可愛」等的貼文更好,免得心煩氣燥悶煞人。OK,但如果今次是由望穿秋水終獲奧斯卡最佳男主角的里安納度,呼籲正視氣候危機,又會否引君關注?

里安納度與奧斯卡獎製作人 Fisher Stevens 花了 3 年時間,拍攝氣候紀錄片「洪水來臨前」(Before the Flood),並獲得 2016 年荷里活電影獎最佳紀錄片殊榮。片中里安納度走訪世界,會見各國深受氣候變化影響的受害者,並訪問多名科學家,甚至會見舉足輕重的美國總統奧巴馬以及教宗方濟各,目的就是再次提醒所有人,氣候變化並非如懷疑論者所質疑的惡作劇,而是真實、切身,所有人都要及時應對的危機。

里安納度關注全球暖化並非三分鐘熱度,在 2000 年他便曾擔任「地球日」主席,呼籲關注全球暖化,面對面採訪時任美國總統克林頓。真正令里安納度意識到氣候危機的是前副總統戈爾,1998 年與戈爾的會談給他帶來巨大啟發;戈爾亦是著名的氣候關注者,2006 年親身製作和主持紀錄片「絕望真相」(An Inconvenient Truth),聲名大噪。

「洪水來臨前」提及佛羅里達州邁阿密海灘是首當其衝的城市之一,因海平面上升,即使無風無雨,海水間中也會倒灌,有所謂「晴天水浸」。市長 Philip Levine 承認這與全球暖化有關,但市長向里安納度展示的應對方法是:加高道路地台,及建造抽水系統,共花費 4 億美元,卻只能讓邁阿密海灘苟延殘喘多 40 至 50 年。

首當其衝的城市也只能頭痛醫頭,這與整個美國的遊說(lobbying)制度及化石燃料產業有關——既得利益集團作祟。氣候及地理學家 Michael Mann 便深受其害,他曾發表有名的氣候曲線圖,顯示地球由原先的長期冷卻趨勢,到忽然間出現前所未有的急速暖化,又稱為「曲棍球圖」(Hockey stick graph)。在發表以後便受到來自各方抨擊、包括媒體和國會,稱他為「統計騙子」,他甚至受到人身威脅。Mann 說:

背後策動者就是化石燃料的利益團體,如 Koch Industries, Inc.,他們資助否定氣候變化的輿論集團,包括網站、新聞媒體及智庫,挑選具公信力且願意販賣其公信力的人,驅使其極力否定氣候變化,以保護他們的既有利益。國會議員 Jim Inhofe 稱全球暖化是「愚弄美國人民最大的騙局」,他同時是參議院環境委員會主席,背後收受燃料公司過百萬美元的捐助。Mann 表示,現時在參眾兩院便分別有 38 名及 131 名的氣候否定者,協助阻擋相關解決法案通過。

今年北極冬季海冰連續兩年創新低,北極夏冰亦自 1980 年以來顯著減少,由 780 萬平方公里減至 2012 年的 440 萬平方公里。瑞典斯德哥爾摩大學環境學教授 Johan Rockstorm 表示,過去一萬兩千年氣溫一直近乎奇蹟般穩定,溫度變化只在正負一度之間,最可怕的是,當溫度上升某個程度會達到臨界點,如格陵蘭原本是雪白光亮的冰地,現時卻因整體融化而露出的地表已不是白色,冰層便無法反射日光;此外,困在冰凍層的強力溫室氣體甲烷,也會因解凍而釋出,整個暖化過程便會不斷加速。

還不相信氣候變化的人,可留意美國太空總署設有 20 多枚衛星專門觀察地球和收集數據,例如雲層、海洋表面溫度、大氣二氧化碳等等,然後進行氣候模擬。綜觀全局,地球氣候變化瞭如指掌。面對着模擬顯示螢幕,里安納度說:「這是一大幅藝術品。」這幅藝術品同時預示着人類不臨崖勒馬的結局。

回顧里安納度在年初領取奧斯卡最佳男主角獎時所說:

Let us not take this planet for granted. I do not take tonight for granted.