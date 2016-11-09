1月10日
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里安納度除了拍戲還拍甚麼？

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紀錄片「洪水來臨前」（Before the Flood）獲得 2016 年荷里活電影獎最佳紀錄片殊榮。　圖片來源：路透社
紀錄片「洪水來臨前」（Before the Flood）獲得 2016 年荷里活電影獎最佳紀錄片殊榮。　圖片來源：路透社

全球暖化、極端天氣、北極融冰、海平面上升，當沿海地方還未被海水淹沒，大家每日在新聞報道已被這些字詞淹沒。假如在 Facebook 上再看見如「你今天融了幾尺北極冰？」、「被天氣逼遷的村落？」、「某某大國的不環保真相」這樣的標題，還是快速滑開，看一些如「十二星座誰最可愛」等的貼文更好，免得心煩氣燥悶煞人。OK，但如果今次是由望穿秋水終獲奧斯卡最佳男主角的里安納度，呼籲正視氣候危機，又會否引君關注？

里安納度與奧斯卡獎製作人 Fisher Stevens 花了 3 年時間，拍攝氣候紀錄片「洪水來臨前」（Before the Flood），並獲得 2016 年荷里活電影獎最佳紀錄片殊榮。片中里安納度走訪世界，會見各國深受氣候變化影響的受害者，並訪問多名科學家，甚至會見舉足輕重的美國總統奧巴馬以及教宗方濟各，目的就是再次提醒所有人，氣候變化並非如懷疑論者所質疑的惡作劇，而是真實、切身，所有人都要及時應對的危機。

里安納度關注全球暖化並非三分鐘熱度，在 2000 年他便曾擔任「地球日」主席，呼籲關注全球暖化，面對面採訪時任美國總統克林頓。真正令里安納度意識到氣候危機的是前副總統戈爾，1998 年與戈爾的會談給他帶來巨大啟發；戈爾亦是著名的氣候關注者，2006 年親身製作和主持紀錄片「絕望真相」（An Inconvenient Truth），聲名大噪。

佛羅里達州邁阿密海灘市長 Philip Levine（右）　圖片來源：<em>Before the Flood</em>
佛羅里達州邁阿密海灘市長 Philip Levine（右）　圖片來源：Before the Flood

「洪水來臨前」提及佛羅里達州邁阿密海灘是首當其衝的城市之一，因海平面上升，即使無風無雨，海水間中也會倒灌，有所謂「晴天水浸」。市長 Philip Levine 承認這與全球暖化有關，但市長向里安納度展示的應對方法是：加高道路地台，及建造抽水系統，共花費 4 億美元，卻只能讓邁阿密海灘苟延殘喘多 40 至 50 年。

首當其衝的城市也只能頭痛醫頭，這與整個美國的遊說（lobbying）制度及化石燃料產業有關——既得利益集團作祟。氣候及地理學家 Michael Mann 便深受其害，他曾發表有名的氣候曲線圖，顯示地球由原先的長期冷卻趨勢，到忽然間出現前所未有的急速暖化，又稱為「曲棍球圖」（Hockey stick graph）。在發表以後便受到來自各方抨擊、包括媒體和國會，稱他為「統計騙子」，他甚至受到人身威脅。Mann 說：

這些人知道他們不需要在科學辯論中取勝，他們只需要分裂大眾。

氣候及地理學家 Michael Mann 曾發表有名的氣候曲線圖，力證全球暖化事實，卻因此招來打壓。　圖片來源：<em>Before the Flood</em>
氣候及地理學家 Michael Mann 曾發表有名的氣候曲線圖，力證全球暖化事實，卻因此招來打壓。　圖片來源：Before the Flood

背後策動者就是化石燃料的利益團體，如 Koch Industries, Inc.，他們資助否定氣候變化的輿論集團，包括網站、新聞媒體及智庫，挑選具公信力且願意販賣其公信力的人，驅使其極力否定氣候變化，以保護他們的既有利益。國會議員 Jim Inhofe 稱全球暖化是「愚弄美國人民最大的騙局」，他同時是參議院環境委員會主席，背後收受燃料公司過百萬美元的捐助。Mann 表示，現時在參眾兩院便分別有 38 名及 131 名的氣候否定者，協助阻擋相關解決法案通過。

今年北極冬季海冰連續兩年創新低，北極夏冰亦自 1980 年以來顯著減少，由 780 萬平方公里減至 2012 年的 440 萬平方公里。瑞典斯德哥爾摩大學環境學教授 Johan Rockstorm 表示，過去一萬兩千年氣溫一直近乎奇蹟般穩定，溫度變化只在正負一度之間，最可怕的是，當溫度上升某個程度會達到臨界點，如格陵蘭原本是雪白光亮的冰地，現時卻因整體融化而露出的地表已不是白色，冰層便無法反射日光；此外，困在冰凍層的強力溫室氣體甲烷，也會因解凍而釋出，整個暖化過程便會不斷加速。

美國太空總署設有 20 多枚衛星專門觀察地球和收集數據，及可觀察海洋洋流。　圖片來源：<em>Before the Flood</em>
美國太空總署設有 20 多枚衛星專門觀察地球和收集數據，及可觀察海洋洋流。　圖片來源：Before the Flood

還不相信氣候變化的人，可留意美國太空總署設有 20 多枚衛星專門觀察地球和收集數據，例如雲層、海洋表面溫度、大氣二氧化碳等等，然後進行氣候模擬。綜觀全局，地球氣候變化瞭如指掌。面對着模擬顯示螢幕，里安納度說：「這是一大幅藝術品。」這幅藝術品同時預示着人類不臨崖勒馬的結局。

回顧里安納度在年初領取奧斯卡最佳男主角獎時所說：

Let us not take this planet for granted. I do not take tonight for granted.

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