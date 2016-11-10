江皓昕：The Crown——事頭婆是香港人的鄉愁

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The Crown 劇照
The Crown 劇照

曾經歐遊的香港人都會有過這感覺，當你乘搭歐洲之星越過英倫海峽，正式踏上英國本土，儘管還是在海關排隊，讀到英文路牌，聽到英文廣播，看見英國大叔在慢條斯理地蓋章，或在站外馬路的一盞行人小燈箱，都會帶給你一種無限熟悉，無限懷念的鄉愁。那怕之前在意大利被人偷錢包，在法國被人白眼，通通都不再重要了。因為當刻你知道，自己已經回到了最熟悉的舒適帶。那怕你第一次到英國，彷彿早在上輩子已來過好多遍。只要回到這裡，一切就好。

此情難追憶，除了到英國讀書，退休到英國過，抑或到英國美食節吃焗豆薯仔，也可以看跟英國有關的電視劇。

The Crown 宣傳海報
The Crown 宣傳海報
The Crown 劇照
The Crown 劇照

沒想到 Netflix 今年如此大勇，出色的 Stranger things Black Mirror 原來只是前戲，主菜是這部超級重磅投資，以英女皇伊莉莎白二世為題的人物傳奇—— The Crown 。個人口味本來不特別喜好這種人物歷史劇，卻見評分甚高，想試一集看看，卻一發不可收拾。初季十集看了一半，已想拿著麥高風向全香港大叫一句：「放下你手上做的所有事情，立即去看！這是全年最佳的電視劇集！」

英女皇大概是世界上最有名，大家都知道是誰，卻大家都不知道她存在目的為何的人。君主立憲制下，英女皇除了玩哥基和坐馬車外，平常到底還有甚麼事情要做？此劇給予了答案。

故事很簡單，就以英女皇伊莉莎白二世的身平做藍本，從喬治六世逝世，英女皇正式繼位說起，講她學習戴上這個沉重的皇冠，修身治國，從皇座的角度去瞰視世界。當中出現的人物有放下身份與她結婚的菲臘親王、叱吒一時的老首相邱吉爾、婚事複雜的瑪嘉烈公主，還是個小孩的查理斯王子。

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The Crown 劇照

聽起來都是維基百科上可以看到的人物歷史，以影像百份百還原出來卻是如此的悅目賞心，觀眾彷彿變成了英女皇身邊的隨從之一，提醒著她早上起來，處理國事，陪伴著她在白金漢宮裡慢慢成長，細味祖母在信中寫下：

I have seen three great monarchies brought down through their failure to spare personal indulgences from duty. You must not allow yourself to make similar mistakes. The Crown must win, it must always win.

最悅目賞心一環是劇中角色穿過的衣服，待過的場景，坐過的老爺車，吃過的早餐和 Victoria Sponge 蛋糕。每一場佈置都極為精細，每一個皇室成員所穿的衣服，無論是登基時的皇裝，出訪國外時的夏裝，或只是睡覺時的寢裝，一針一絲都是完美地在畫面上呈現了出來，看怕是英女皇本人如果裝了 Netflix，看了也會點頭嘉許，命人買一件依著穿。

Netflix 計劃拍六季 60 集，從年輕時候說到今時今日的 90 歲老太太。故事愈說下去該是愈困難，除了在許多沒有答案的政治事件上，稍一取態即會左右不是人，必定要小心處現。這同時存在著制作上的困難。不然你告訴我，劇集如想重演 1975 年女皇訪港，今時今日，還能從哪裡找來一個皇后碼頭？

江皓昕 煲戲要在晚餐後

江皓昕，編劇，白羊座。

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