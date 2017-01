江皓昕：The Crown——事頭婆是香港人的鄉愁

沒想到 Netflix 今年如此大勇,出色的 Stranger things 和 Black Mirror 原來只是前戲,主菜是這部超級重磅投資,以英女皇伊莉莎白二世為題的人物傳奇—— The Crown 。個人口味本來不特別喜好這種人物歷史劇,卻見評分甚高,想試一集看看,卻一發不可收拾。初季十集看了一半,已想拿著麥高風向全香港大叫一句:「放下你手上做的所有事情,立即去看!這是全年最佳的電視劇集!」

英女皇大概是世界上最有名,大家都知道是誰,卻大家都不知道她存在目的為何的人。君主立憲制下,英女皇除了玩哥基和坐馬車外,平常到底還有甚麼事情要做?此劇給予了答案。

故事很簡單,就以英女皇伊莉莎白二世的身平做藍本,從喬治六世逝世,英女皇正式繼位說起,講她學習戴上這個沉重的皇冠,修身治國,從皇座的角度去瞰視世界。當中出現的人物有放下身份與她結婚的菲臘親王、叱吒一時的老首相邱吉爾、婚事複雜的瑪嘉烈公主,還是個小孩的查理斯王子。

聽起來都是維基百科上可以看到的人物歷史,以影像百份百還原出來卻是如此的悅目賞心,觀眾彷彿變成了英女皇身邊的隨從之一,提醒著她早上起來,處理國事,陪伴著她在白金漢宮裡慢慢成長,細味祖母在信中寫下:

I have seen three great monarchies brought down through their failure to spare personal indulgences from duty. You must not allow yourself to make similar mistakes. The Crown must win, it must always win.