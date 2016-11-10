杜林普當選，改寫百年來普世價值

彷彿引爆一枚核彈般，杜林普在一片震驚中當選美國總統。當所有人把焦慮放在全球經濟秩序重整、股匯市波動、中美貿易大戰等實質影響時，其實更核心的問題是，百年來人類所建立的普世價值觀，也隨之被改寫。

讓我們先來回顧幾個事件與言論，了解一下這位新任美國總統的性格：

他以暴制暴。今年 2 月愛荷華州的一處集會上，杜林普向台下支持者說：「若你看見身邊誰想朝我丟番茄，你們就把他狠狠揍一頓。放心，律師費我出！」

他毫無憐憫。在密蘇里州聖路易的集會，抗議者在杜林普會場上高呼「停止仇恨！」（stop the hate），杜林普對他們說：「滾出去！去找份工作，找你媽去！」

他有仇必報：「在我落魄時需要某些人幫助，他們無動於衷，後來他們需要我幫忙了，我以牙還牙，看著他們那可憐兮兮的樣子，我就覺得爽！」

他無比自戀：「私生活上我沒有任何毛病，若我真像報紙渲染和哪個女星或女運動員有染，我早就死定了。」

他錙銖必較。當政府給予其他地產開發商一項賦稅優惠，唯獨將他排除在外時，杜林普砸下比稅賦更高的律師費，在 6 個不同的法庭提出控告。儘管所有人都認為他必輸無疑，「我卻覺得這官司打得很值得，」最後，他贏了官司。

更不用說，他對女性的恣意妄為，對外來移民的憎惡歧視。

這樣一個人，竟然能獲得多數的美國人支持，成為該國元首？

這背後說出了一件事：仁愛、寬恕、謙卑已經是上世代價值，利己主義才是新王道。

攤開美國地圖，中西部各州幾乎全一片紅通通（編按：杜林普所代表的共和黨是紅色）。其中仰賴煤礦業為生的西維珍尼亞州（West Virginia），這次變天。主要原因就是，他們太渴望翻身。

奧巴馬執政 8 年下的美國，以發展綠能環保與高科技為主軸，肥了西岸的矽谷與東岸的富人區，卻讓中西部靠農礦業過活的民眾感到被拋棄。

「政府（指奧巴馬）拚命照顧少數族裔、討好有錢人，卻對我們不聞不問！」一位杜林普支持者說。「我覺得只有在杜林普的競選大會上，才覺得自己又像個美國人。」

他指的「美國人」，其實就是「白人」。八年來，他們認為自己才是被霸凌的一群，被搶走工作，被迫接受外來移民，被剝奪掉原本應該享有的社會地位，還得接受普世價值的政治正確，無法說出真正的心裡話。

直到杜林普出現，毫無顧忌地說出他們壓抑已久的心聲，一種暢所欲言的痛快淋漓之感油然而生。 Twitter 上面，在造勢晚會，在競選活動，他們找到了溫暖與寄託。

傳播學上有個「沉默螺旋」理論，意指當少數激進的聲音成為主流時，原本多數的民眾不僅不會對抗，反而會因為避免衝突而選擇沉默，而大聲者會愈大聲，沉默者會更沉默，形成一個無盡延伸的螺旋。直到有足夠大的力量出現，逆轉螺旋。

這股逆轉力量的具體顯現，不只美國的杜林普，還有菲律賓的杜特蒂，以及脫歐的英國。

這 3 個事件看似獨立，背後的成因其實都是基於同樣的價值觀「利己至上」。我們甚至可以推斷，這會像連鎖效應般擴展到全世界，未來會有更多各國領導人像杜林普、杜特蒂一樣，為求個人或單一族群利益，毫不猶豫撕裂傳統普世價值。

這才是美國大選過後，全世界最該害怕的事。