1月17日
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杜林普降臨，如何抗暖化保平安？

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杜林普聞名為氣候變化懷疑者， 眾目關注杜林普會否在環保政策上倒行逆施，我們有何方法在暖化中保平安？。　圖片來源：Before the flood
杜林普聞名為氣候變化懷疑者， 眾目關注杜林普會否在環保政策上倒行逆施，我們有何方法在暖化中保平安？。　圖片來源：Before the flood

杜林普聞名為氣候變化懷疑者， 日前盛傳他將委任同樣為否認氣候變化的 Competitive Enterprise Institute 總監 Myron Ebell 作環保局長，眾目關注杜林普會否在環保政策上倒行逆施。不過，氣候變化殺到來，香港九龍新界以至全球人類無得避，里安納度早已身體力行，拍攝氣候紀錄片「洪水來臨前」（Before the Flood），提醒所有人要及時應對，以免救得太遲，到底我們有何方法在暖化中保平安？

1. 戒牛肉

紐約 Brad College 環境及物理學家 Gidon Eshel 建議可少吃牛肉，若轉為食雞肉，可比吃牛肉減少約 80% 的排放。　圖片來源：PopTech
紐約 Brad College 環境及物理學家 Gidon Eshel 建議可少吃牛肉，若轉為食雞肉，可比吃牛肉減少約 80% 的排放。　圖片來源：PopTech

食品生產佔了約 25%-33% 的全球人為溫室氣體排放，畜牧業是重要來源，例如在美國，以 4 人家庭計，平均每戶食肉而造成的溫室氣體排放，比駕駛兩輛汽車還要多。牛津大學 2016 年發表的研究顯示，假若於 2050 年不再生產紅肉，與食物相關的溫室氣體排放將減少 60%；而於完全素食下，排放量則將能減少 70%。

當然要人一步登素是難比登天，但紐約 Brad College 環境及物理學家 Gidon Eshel 建議可從今晚開始少吃些牛肉，因養牛是其一最沒效率運用地球資源的活動。Eshel 於 2014 年的研究便指出，生產牛肉比其他牲畜對環境的破壞要大 10 倍。美國 47% 的土地是用於生產食物，當中 70% 卻是用來種植牛飼料。而實際進食的食物如水果、蔬菜又或堅果等，種植面積只佔 1%，可見人類為追求牛肉的美味，付出了巨大代價。

更重要的是，牛會排放強力溫室氣體甲烷，美國約有 10-12% 的甲烷排放便是來自養牛。如果大家對肉食仍難捨難離，至少可轉為食雞肉，仍可比進食牛肉減少約 80% 的排放。

2. 建超級電池廠

Tesla 在美國內華達州第一座超級電池廠，完工後佔地面積約為 54 萬平方米，大約等於 100 個標準足球場大小。　圖片來源：Tesla
Tesla 在美國內華達州第一座超級電池廠，完工後佔地面積約為 54 萬平方米，大約等於 100 個標準足球場大小。　圖片來源：Tesla

超級電池廠 （Gigafactory） 能大量生產電池，提升技術，降低電池成本，讓大眾也能負擔得起。電池對可持續能源（如太陽能）相當重要，例如因在晚間沒有日照，故必須把日間的能源儲存在電池之中。電動車生產商 Tesla 創辦人 Elon Musk 便看準太陽能與電池的優勢，太陽能配合普及電池，可避免興建發電廠，特別便利一些偏遠地區的村莊，他們不必建造數十公里長的高壓電纜，只需要有太陽能面板為電池組充電，便能為整條村莊供電，將有助推動使用可持續能源。

Tesla 正在美國內華達州興建第一座超級電池廠，預計於今年年底開始投產，及於 2018 年竣工，其時鋰離子電池產量將超過 2013 年的全球生產總額。日前 Tesla 更宣布正計劃在歐洲興建第二座超級電池廠。

不過 Musk 估計，如全球全部轉換成使用可持續能源，需要 100 座超級電池工廠。這並非 Tesla 與 Elon Musk 獨力所能及，故他冀望中國、美國和歐洲的大型工業公司及汽車公司也能朝這方面發展，便能加快轉移至使用可持續能源。

3. 徵收碳稅

哈佛大學經濟學教授 Gregory Mankiw 就建議開徵「碳稅」，迫使人要面對氣候變化的成本。　圖片來源：Before the Flood
哈佛大學經濟學教授 Gregory Mankiw 就建議開徵「碳稅」，迫使人要面對氣候變化的成本。　圖片來源：Before the Flood

除了民間力量，負責任的政府不應袖手旁觀，哈佛大學經濟學教授 Gregory Mankiw 就建議開徵「碳稅」。經濟學 ABC 告訴我們「加稅會降低使用量」，碳稅的基本概念就是向對社會其他人有負面影響的活動徵稅。氣候變化既然會為社會帶來各種負作用和成本，碳稅便迫使人要面對這些成本。Mankiw 認為，這比訴諸道德責任感來得容易，因為人不能在每一次做決定時，就聯想到這跟氣候變化有何關係，碳稅是簡單而有效的方法指導人向正確方向進發。

Mankiw 是當代相當具影響力的經濟學家，出版過經濟學教科書，更與共和黨關係密切，在前總統喬治布殊任內擔任經濟顧問委員主席，但為何至今還未開徵碳稅？Mankiw 靦腆地說：「政治人物不一定按教授的建議來做。」

但他與共和黨人卻相當一致，堅持低稅制，故他指開徵碳稅不代表加稅，徵收碳稅的同時便有空間減低其他方面的稅收項，如薪俸稅。然而，如何可令政客同意開徵碳稅？他以奧巴馬在同性婚姻的立場由不支持變成支持為例，認為民意能改變政府的意志。雖然這點在「杜林普時代」似乎過於樂觀，但與其長嗟短歎，不如身體力行實踐少肉多素，及努力宣揚環保理念，在危機中更要莊敬自強。

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