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紅眼：逃避雖可恥但有用，簡稱甜故

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「逃避雖可恥但有用」劇照

如果硬是要把男人分成兩類，就問他們誰是「結衣 BB」吧。膚淺、俗氣那些，只會想起 AV 女優波多野結衣。至於對生活有一定要求和品味的人，不用多說，自然是新垣結衣。常人說，娶妻求賢淑，日劇迷眼中，卻是娶妻求 Gakki（新垣結衣暱稱）。新垣結衣歷年主演的劇集，收視未必是最高，也不是最漂亮的女主角，若計顏值，佐佐木希石原里美和全盛期的長澤正美，才是女神等級，她卻是純天然無添加的鄰家女孩。過去幾年網上一直流傳最想交往／成為結婚對象票選，新垣結衣從頭帶到尾，長期第一。

所以，在新劇「逃避雖可恥但有用」飾演萬年單身狗的星野源，對新垣結衣一見鍾情，還覺得她天馬行空的「月薪制」人妻計劃諗得過，即時入紙，美其名是聘請女僕打點家居，實則先結婚同居，感情後補。情有可原的，畢竟對象是頭號老婆人選 Gakki，又不是渡邊直美。劇本只屬一般水準，不少細節都嫌牽強，只不過視為 Gakki 的個人表演時間，有多成功，從節節上升的收視可以反映。只是嚴格來說，從各方面而言都是一部對不住收視率的作品。

常人的反應應該只有一個：新垣結衣喎，除了即娶你還需要考慮？　「逃避雖可恥但有用」劇照
常人的反應應該只有一個：新垣結衣喎，除了即娶你還需要考慮？　「逃避雖可恥但有用」劇照

劇名「逃避雖可恥但有用（逃げるは恥だが役に立つ ）」，其實源自匈牙利諺語，算是男主角津崎平匡的座右銘。性格溫馴而弱氣的他，一方面用心工作，慎言慎行，生活四平八穩，卻又不善交際，存在感偏低，人生無從突破，標準草食男一名。新垣結衣飾演的森山美栗，同樣凡事認真，信念堅定，可惜職場際遇不佳，碰了釘，陷入自我懷疑的困局。假結婚，是為互補互助，其實是有著相近氣場的人，感應到對方跟自己臭味相投。新垣結衣首先提出她的「月薪制」人妻計劃，常人的反應應該只有一個：新垣結衣喎，除了即娶你還需要考慮？結果星野源完全不見生理反應，卻通宵為她擬定了一張合約，列明月薪、加班、年假，甚至包括了醫療保險。同居之後，又覺得同居生活與同房而睡之間有道鴻溝，居然決定搬屋，找一間有兩個房間的公寓。平常人拍拖結婚以至生活日常，很多事情彼此「feel」到，都會有共識不去戳穿，不會像劇中兩個怪人，對於感情事似是完全沒有人類常識，遲鈍十拍，同時較真十倍，卻反而帶著大家久違了的浪漫無邪。

此劇重甜，嚴重傷害一眾單身狗觀眾，但戳破浪漫糖衣，故事就跟現實世界的現實愛情故事沒有分別。新垣結衣的部分不消說，萌透半邊天，未結婚的男性不心動才怪。就如劇情，當新垣結衣提議同床共枕，有多少男士會像星野源毅然拒絕呢？至於星野源的角色，自嘲專業單身戶，樣貌平庸，也不擅長結識異性，但勝在兩個字：有錢。

「逃避雖可恥但有用」劇照
請來新垣結衣為自己打點家居。　「逃避雖可恥但有用」劇照
星野源的書櫃上面放有 RoBoHoN。　「逃避雖可恥但有用」劇照
星野源的書櫃上面放有售價過萬的 RoBoHoN。　「逃避雖可恥但有用」劇照

雖然不是富二代，但荷包也夠厚夠用了，他可以請一個妙齡女生 full time 為自己打點家居，而且隨時可以搬屋，細心的觀眾甚至會察覺，星野源劇中衣著雖普通，家中擺設卻不是省油的燈，比如說，客廳放了一座 B&O 出品的無線喇叭 Beoplay A9，定價 2,000 多歐元，書櫃上面還有一個 RoBoHoN，今年 Sharp 最新推出的人形智能電話，售價過萬，等同兩台 iPhone。簡單來說，就是零經濟壓力，不嫖不煙不酒的單身富戶。新垣結衣跟他初次見面就產生好感，實情遲鈍到不得了，若是尋常待嫁港女，早已雙眼發直，朝著這台人肉 ATM 飛撲。真的有那麼浪漫？女的有樣，男的有米，於是閃婚。十多個字而已，這樣一說整個故事突然就變得現實又俗套，毫無賣點。

此劇重甜，甜得有點毒，把十多個字包裝成十多話的無邪甜故。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
紅眼 日劇情史

專欄作家、文藝雜誌主編。旅居台北多年，曾獲香港中文文學創作獎冠軍、青年文學獎等。已出版長篇小說包括「廢氣團」、「沼氣團」、「小霸王」、「赤神傳」及短篇集「紙烏鴉」、「獅人鳳」。

http://www.facebook.com/a38redeye

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