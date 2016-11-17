首爾連續三周爆發大規模示威，示威組織報稱有過百萬人上街（警方則指有 26 萬人），抗議總統朴槿惠瀆職，容許親信干政舞弊，要求立即下台。最大在野黨「共同民主黨」近日亦加入倒朴浪潮，號召全國示威直至朴槿惠無條件下台。女總統會如何收場？日本經濟新聞分析有如下可能：

有序退位

共同民主黨原先提出朴槿惠放棄國政權利，最近轉而要求總統下台，其後 60 日大選期間由「舉國內閣」處理國政。由於在野黨佔多數國會議席，「有序下台」等於不止朴槿惠要離任，所屬「新國家黨」更要交出治國權力，青瓦台已表明反對，並指解決方案應在法律框架之下討論。

彈劾下台

彈劾總統需要國會三分二贊成票，通過之後交由憲法法院審理，並獲 9 名法官之中的 6 名和議，才能罷免總統。韓國國會雖然「朝小野大」，但新國家黨仍是最大黨，彈劾需要執政黨內的「非朴派」倒戈，方可成事。由於法律程序需時最少半年，而且結果難料，加上 2000 年代總統盧武鉉彈劾案反而不利反對派的選情，在野黨因而不希望採取彈劾。

權交總理

另一做法，則是總統將施政權力轉交予由國會舉薦的「攝政總理」。同樣，出於在野黨佔國會多數，結果對執政黨不利。有新國家黨員提出折衷方案，建議保留國防、外交等權限予總統，另有聲音指總統權限由憲法介定，不容放棄。

繼續任期

韓國總統權力，享有刑事豁免權（「外患」及「內亂」罪除外），即使民調支持度跌至 9.2%，只要不受彈劾，理論上大可繼續任期，朴槿惠本人也表示「國政不容一刻中斷」，亦有相關人士認為，朴槿惠在釐清法律問題之前無意辭職。