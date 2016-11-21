4月26日
排隊的道理與不排隊的理由
切爾諾貝爾核災是如何發生？
麥當勞江河日下，星巴克取而代之？
讀心術，一定不會成功？
有機環保大使：食膠袋的蠟蟲
戀情告終的 7 種凶兆
掌握自己人生
藝評：「好人不義」——直視罪與罰的本質
鄭立：神秘大地——老趙戰略篇
護瞳行動：小農村的另類需求

冰島模式：破產和火山爆發是好事？

A+A-
冰島火山爆發有弊有利。
冰島火山爆發有弊有利。

國家破產、火山爆發大概無人欲見，但如發生在冰島，就不全然是壞事。2008 年環球金融海嘯，冰島經濟崩潰，冰島克朗暴跌，大幅刺激出口商品與「入口旅客」；2010 年埃亞菲亞德拉火山（Eyjafjallajokull）爆發，雖然一度造成航空交通阻塞，但冰島的自然奇觀亦隨外媒報道散發全球，搖身一變旅遊聖地，去年就有 120 萬名旅客到訪這個人口 33 萬的小國，官方估計明年遊客量更將高達本國人口的 7 倍。

賞北極光不一定要去挪威芬蘭。
賞北極光不一定要去挪威芬蘭。

冰島的確不負旅遊聖地盛名：坐擁 130 座火山，遊客可以搭電梯深入睡火山溫泉遍佈（雷克雅未克語意即是「冒煙的城市」），戶外泳池社交成風；賞北極光，不一定要去芬蘭，周國賢就推介雷克雅未克（記得參考「極光指數」）；森林冰川的壯麗景觀，更吸引美劇「權力遊戲」到此取景

據冰島旅遊局統計，2010 年遊客數量按年遞增僅僅 0.2%，但受惠於「火山效應」，1 年後急增至 15.8%，其後有升無跌，到 2015 年高近三成，旅客花費多達 18 億美元。旅遊業現時佔全國出口總量三成，超越漁業和採礦業，一躍成為冰島最大產業。

金融海嘯過後，冰島三間主要銀行倒閉，有銀行家被判入獄，8 年之後，衍生工具少了，銀行轉做旅遊基金，冰島旅遊事業發展蓬勃，對經濟或者有益，但人民似乎不無微言。紐約時報報道，冰島近年樓價房租急升，交通日益擠塞，遊人帶來垃圾和光污染，令冰島居民深受困擾。剛於議會選舉躍升第三大黨的海盜黨便曾批評旅遊業將冰島變成一座迪士尼樂園；據國家廣播電視網 RUV 民調，有 87% 冰島居民希望針對遊客增加徵費。

旅遊業發展過急過熱，亦是冰島人另一擔憂之處。旅遊業由外圍因素主導，假如環球經濟持續衰退，遊客人數無法維持升勢，旅遊業只會是另一泡沫，正如 2008 年的銀行業。在英國脫歐掙扎和杜林普主政美國之下，環球經濟一切未卜，冰島人在孤島觀望，情緒似乎並不樂觀

相關新聞

如今冰島年輕人能輕鬆看完冰島語報紙嗎？　圖片來源：Helgi Halldórsson ＠ Flickr

經濟愈發達　冰島語愈消亡？

2017_03_Cup030_09

李明熙、Kimberlogic：由布岳登山挑戰！

mitakesan9

阿嬋：東京近郊御岳山森林浴

馬達加斯加漁產

原人：旁觀他人的街市

iStock-520803257

熱水浴的意外功效

Tohoku4

原人：東北日和——埋藏在「復興」底下的雪花

圖片來源：路透社

複製不來的丹麥式幸福

2017_02_Cup028_08

李明熙、Kimberlogic：熊本城的氣派及鹿兒島指宿砂浴

本月熱門

Anschluss sudetendeutscher Gebiete

把 卐 字傳入德國的男人

shutterstock_214066240

懶，但又瘦又好體能的動物

圖片來源：路透社

陶傑：杜林普的傲慢

圖片來源：路透社

說的是日本製，靠的卻是外勞


昨日要聞
  1. 陶傑：失序資本主義的時代
  2. 【法國大選】三大趨勢預測
  3. 在日本，校園欺凌特別痛
  4. 埋單以外，男女如何才平等？
  5. 經濟愈發達　冰島語愈消亡？
  6. 你不為意的污染源 —— 人字拖
  7. 人在甚麼環境下容易受騙？
  8. 綠色和平：環保，是一種生活態度
  9. 江皓昕：「非正常械劫案」——文藝牛仔的浪漫
  10. Eric Chan：稅務政策有甚麼作用？
星級話題
歷史|音樂|動物|日劇|杜林普|電影|NASA|小說|App|移民|特首選舉|語言|希特拉|民主|難民|企業管理|房屋|醫療|科學|樓市|宗教|瑞典|學生|奧運|貧富懸殊|睡眠|戰爭|傳媒|歐盟|哲學|反恐|Netflix|美劇|倫敦|舞台劇|大腦|文翠珊|時尚|品牌|全球化|設計|梁振英|污染|google|西班牙|教育|特首|納粹|伊斯蘭|城市|文學|大選|香港|丹麥|愛情|太空|特朗普|失業|桌遊|食物|親子|消費||城市規劃|經濟|曾俊華|企業家|英超|攝影|生活|子女|網絡|大數據|生物學|運動|插畫|工作|基因|企業|board game|機械人|研究|結婚|奧巴馬|科技|公投|人工智能|遊戲|兩性|非洲|美國大選|逃稅|飲食|潮流|健康飲食|台灣|情緒|心理學|商業|中東|記憶|毛澤東|ISIS|眼疾|氣候變化|里約奧運|建築|年輕人|恐怖分子|北韓|英語|藝術|社交媒體|家長|Brexit|美國總統|共和黨|性愛|女性|希拉莉|全球暖化|環保|意大利|恐怖主義|金融|挪威|衣著|單身|恐襲|自由|出版|創業|廣告|投資|總統|第二次世界大戰|AI|學習|脫歐|時裝|社交|足球|旅遊|Facebook|澳洲|生態|林鄭月娥|閱讀|敍利亞|智能手機