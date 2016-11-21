冰島模式：破產和火山爆發是好事？

國家破產、火山爆發大概無人欲見，但如發生在冰島，就不全然是壞事。2008 年環球金融海嘯，冰島經濟崩潰，冰島克朗暴跌，大幅刺激出口商品與「入口旅客」；2010 年埃亞菲亞德拉火山（Eyjafjallajokull）爆發，雖然一度造成航空交通阻塞，但冰島的自然奇觀亦隨外媒報道散發全球，搖身一變旅遊聖地，去年就有 120 萬名旅客到訪這個人口 33 萬的小國，官方估計明年遊客量更將高達本國人口的 7 倍。

冰島的確不負旅遊聖地盛名：坐擁 130 座火山，遊客可以搭電梯深入睡火山；溫泉遍佈（雷克雅未克語意即是「冒煙的城市」），戶外泳池社交成風；賞北極光，不一定要去芬蘭，周國賢就推介雷克雅未克（記得參考「極光指數」）；森林冰川的壯麗景觀，更吸引美劇「權力遊戲」到此取景。

據冰島旅遊局統計，2010 年遊客數量按年遞增僅僅 0.2%，但受惠於「火山效應」，1 年後急增至 15.8%，其後有升無跌，到 2015 年高近三成，旅客花費多達 18 億美元。旅遊業現時佔全國出口總量三成，超越漁業和採礦業，一躍成為冰島最大產業。

金融海嘯過後，冰島三間主要銀行倒閉，有銀行家被判入獄，8 年之後，衍生工具少了，銀行轉做旅遊基金，冰島旅遊事業發展蓬勃，對經濟或者有益，但人民似乎不無微言。紐約時報報道，冰島近年樓價房租急升，交通日益擠塞，遊人帶來垃圾和光污染，令冰島居民深受困擾。剛於議會選舉躍升第三大黨的海盜黨便曾批評旅遊業將冰島變成一座迪士尼樂園；據國家廣播電視網 RUV 民調，有 87% 冰島居民希望針對遊客增加徵費。

旅遊業發展過急過熱，亦是冰島人另一擔憂之處。旅遊業由外圍因素主導，假如環球經濟持續衰退，遊客人數無法維持升勢，旅遊業只會是另一泡沫，正如 2008 年的銀行業。在英國脫歐掙扎和杜林普主政美國之下，環球經濟一切未卜，冰島人在孤島觀望，情緒似乎並不樂觀。