新民族主義　將全面進場

剛過去的 11 月 11 日，不僅是消費至上的「光棍節」，更是紀念上世紀兩場世界大戰中犧牲的軍人與平民的日子： 「和平紀念日」（Remembrance Day）。溯本清源， 無論一戰，還是二戰，極端民族主義都是國家開戰，入侵他國的主因，然而，歷經沉痛生靈塗炭，人類還未得到教訓。權威雜誌「經濟學人」近日撰文警告，世界各國出現一股「新民族主義」潮流，危及全球安全。

民族主義的雙刃劍

民族主義是把雙刃劍，對民族而言，可以有益，又可有害，視乎其發展傾向。如果是較為溫和、前瞻，擁抱自由平等價值的「公民民族主義」，有助國家團結，形塑向心力，加拿大及今日的德國就是例子。然而，若國家發展出狹隘偏激的「種族民族主義」，以種族血緣劃分敵我，那只會引領世界走向混亂鬥爭，如同 20 世紀的兩場大戰一樣。近日杜林普當選美國總統，不只是國內的平民革命，更是全球「新民族主義」（New Nationalism）興起，打擊「公民民族主義」的實證。

二戰後，每任美國總統都愛國，以身為美國人而自豪；他們總深信普世價值，願意按照國際法例行事，穩持世界安全與勢力平衡。可是，候任總統杜林普卻背道而馳，加入各國逐漸抬頭的種族民族主義潮流。

近年，歐亞各地興起種族民族主義思潮。在俄國，普京重推斯拉夫民族傳統，復興東正教；土耳其總統埃爾多安遠離歐盟及庫爾德和談，扶植伊斯蘭民族主義；在莫迪治下，極端民族主義使印度種族對立。港人最能深切體會的，定必是中國日趨熾熱的民族主義。在 90 年代成長的新一代中國人，全部接受愛國教育，成為「小粉紅」網絡大軍，不惜翻牆，也要對「傷害民族」感情者口誅筆伐。於「周子瑜事件」、「何韻詩事件」和「南海問題」中，就可見「小粉紅」的威力與盲目。

新民族主義下的世界

這股新民族主義思潮，幾乎不能抵擋。「經濟學人」指出，雖然歐洲曾提出「後民族主義」，透過組建歐盟，塑造容納多元身份的政治共同體，但是，從英國脫歐，波蘭匈牙利變得排外，到法國轉向民粹，甚至推動 Frexit 等事，就可看到這包容大愛的觀念並沒普及。

現在美國右傾保守主義，後果可能不堪設想。國內，這將孕育削弱社會的包容力，傷害弱勢群體：對外，地域及跨國問題將更加難解，隨著俄羅斯與 3 個非洲國家脫離國際刑事法庭、中國與聯合國海洋法公約的矛盾持續，美國撤出東南亞的話，世界將變得不穩、危險。「經濟學人」認為，若果杜林普真的實踐參選時的宣言，帶美國採取孤立（isolationist）的外交發展方向，只會令國家變得脆弱，助長民族主義的氣燄。

繼恐怖主義抬頭，世界民主大退潮後，世界再注入民族主義這股危險能量，不禁令人恐懼：今日的和平會否轉眼逝去？