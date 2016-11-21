4月24日
陶傑：大灣區區長要回答的問題
為出國留學鋪路　中國家長離棄補習學校
何以委內瑞拉窮得只剩油？
大麻的損與益
小農 DNA？民族性格這回事
高能量飲食有害大腦
拉石頭的人
鄭立：想組一個 App 團隊該如何分配收益
沈旭暉國際郵覽台：福克蘭群島——從郵票看阿根廷、英國領土爭端
奧比斯：如何避免紫外線影響視力

新民族主義　將全面進場

A+A-
圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

剛過去的 11 月 11 日，不僅是消費至上的「光棍節」，更是紀念上世紀兩場世界大戰中犧牲的軍人與平民的日子： 「和平紀念日」（Remembrance Day）。溯本清源， 無論一戰，還是二戰，極端民族主義都是國家開戰，入侵他國的主因，然而，歷經沉痛生靈塗炭，人類還未得到教訓。權威雜誌「經濟學人」近日撰文警告，世界各國出現一股「新民族主義」潮流，危及全球安全。

民族主義的雙刃劍

民族主義是把雙刃劍，對民族而言，可以有益，又可有害，視乎其發展傾向。如果是較為溫和、前瞻，擁抱自由平等價值的「公民民族主義」，有助國家團結，形塑向心力，加拿大及今日的德國就是例子。然而，若國家發展出狹隘偏激的「種族民族主義」，以種族血緣劃分敵我，那只會引領世界走向混亂鬥爭，如同 20 世紀的兩場大戰一樣。近日杜林普當選美國總統，不只是國內的平民革命，更是全球「新民族主義」（New Nationalism）興起，打擊「公民民族主義」的實證。

二戰後，每任美國總統都愛國，以身為美國人而自豪；他們總深信普世價值，願意按照國際法例行事，穩持世界安全與勢力平衡。可是，候任總統杜林普卻背道而馳，加入各國逐漸抬頭的種族民族主義潮流。

近年，歐亞各地興起種族民族主義思潮。在俄國，普京重推斯拉夫民族傳統，復興東正教；土耳其總統埃爾多安遠離歐盟及庫爾德和談，扶植伊斯蘭民族主義；在莫迪治下，極端民族主義使印度種族對立。港人最能深切體會的，定必是中國日趨熾熱的民族主義。在 90 年代成長的新一代中國人，全部接受愛國教育，成為「小粉紅」網絡大軍，不惜翻牆，也要對「傷害民族」感情者口誅筆伐。於「周子瑜事件」、「何韻詩事件」和「南海問題」中，就可見「小粉紅」的威力與盲目。

香港也有愛國大集會。 圖片來源：路透社
香港也有愛國大集會。 圖片來源：路透社

新民族主義下的世界

這股新民族主義思潮，幾乎不能抵擋。「經濟學人」指出，雖然歐洲曾提出「後民族主義」，透過組建歐盟，塑造容納多元身份的政治共同體，但是，從英國脫歐波蘭匈牙利變得排外，到法國轉向民粹，甚至推動 Frexit 等事，就可看到這包容大愛的觀念並沒普及。

現在美國右傾保守主義，後果可能不堪設想。國內，這將孕育削弱社會的包容力，傷害弱勢群體：對外，地域及跨國問題將更加難解，隨著俄羅斯與 3 個非洲國家脫離國際刑事法庭、中國與聯合國海洋法公約矛盾持續，美國撤出東南亞的話，世界將變得不穩、危險。「經濟學人」認為，若果杜林普真的實踐參選時的宣言，帶美國採取孤立（isolationist）的外交發展方向，只會令國家變得脆弱，助長民族主義的氣燄。

繼恐怖主義抬頭，世界民主大退潮後，世界再注入民族主義這股危險能量，不禁令人恐懼：今日的和平會否轉眼逝去？

因極端民族主義而起的世界大戰。
因極端民族主義而起的世界大戰。

相關新聞

圖片來源：路透社

陶傑：杜林普的傲慢

Anschluss sudetendeutscher Gebiete

把 卐 字傳入德國的男人

圖片來源：路透社

陶傑：向中國亮劍

普京之野望。　圖片來源：路透社

普京的雙重西方政策

圖片來源：路透社

陶傑：美國的長勝本錢

圖片來源：聖瓦西里學園

迎接普京登帝的俄式洗腦學校

21 世紀感嘆號推手。

感嘆號的濫觴與濫用

圖片來源：路透社

陶傑：荷里活的虛偽和自戀

本月熱門

Anschluss sudetendeutscher Gebiete

把 卐 字傳入德國的男人

shutterstock_214066240

懶，但又瘦又好體能的動物

圖片來源：路透社

陶傑：杜林普的傲慢

圖片來源：路透社

說的是日本製，靠的卻是外勞


昨日要聞
  1. 陶傑：守護的一片淨土
  2. 一念無明雜談：新聞、電影、精神病
  3. 脫歐談判 1001：丹麥自古以來捕魚權？
  4. 俄國間諜怎樣統戰美國人？
  5. 歐洲免費大學教育有多好？
  6. 為何深呼吸可減壓？
  7. 解決所有傻瓜
  8. 唐明：猜猜誰來吃晚餐？
  9. 紅眼：我是眼鏡奴又如何
  10. 利雲：只有 11 人的車路士
星級話題
澳洲|丹麥|情緒|林鄭月娥|潮流|毛澤東|杜林普|樓市|投資|里約奧運|性愛|宗教|藝術|品牌|戰爭|奧運|時裝|自由|非洲|醫療|Netflix|歐盟|太空|商業|文學|北韓|歷史|生態|語言|全球化|英語|挪威|企業|記憶|機械人|倫敦|第二次世界大戰|逃稅|App|恐怖主義|桌遊|糧食|奧巴馬|環保|美劇|日劇|城市規劃|設計|難民|英超|特朗普|工作|Facebook|衣著|基因|希拉莉|網絡|Brexit|社交|年輕人|人工智能|企業家|board game|兩性|氣候變化|房屋|研究|伊斯蘭|音樂|敍利亞|企業管理|健康飲食|民主|公投|失業|全球暖化|經濟|中東|總統|脫歐|時尚|恐怖分子|香港|希特拉|城市|建築|飲食|社交媒體|反恐|食物|單身|哲學|大數據|愛情|智能手機|傳媒|子女|貧富懸殊|睡眠|恐襲|科學|美國大選|旅遊|學習|結婚|台灣|創業|共和黨|美國總統|消費|足球|ISIS|金融|出版|女性|動物|特首選舉|污染|納粹|梁振英|google|瑞典|西班牙|移民|NASA|攝影|小說||家長|生活|遊戲|意大利|插畫|文翠珊|大選|眼疾|閱讀|AI|曾俊華|心理學|廣告|運動|大腦|科技|親子|電影|生物學|教育||特首