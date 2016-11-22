1月23日
全面融冰後的世界版圖
福爾摩斯：催生現代法證學？
【短片】奇趣白宮 5 件事：地下室有商店街？
日本潮來巫女：最後的治癒機會
病毒祖師有遺訓　可傳旨刀下留菌？
要男孩專注，「坐定定」沒有用
烏托邦
鄭立：對創業家而言，甚麼是金融？
梁迪倫：霧霾來了
蘇二：一首歌審政治忠誠

江皓昕：「你的名字。」——人世間所有的相遇，都是久別重逢

A+A-
圖片來源：2016「君の名は。」製作委員會
圖片來源：2016「君の名は。」製作委員會

樓梯上下，男女主角回望，淚流滿面，一種似曾相識的感覺：「我們是不是在哪裡見過？」

原來我倆見面的這一瞬間，在恆河歷史中早已經發生，只是我們的時空還沒有回到去那一個同步的交會，依稀的片段，都是來自未來的記憶。正如宮水三葉的髮帶、立花瀧的手鏈、口嚼酒、神社附近因為隕石墜落而產生的環形山谷……時間是個環形的結，生生不息的周而復始，男女主角的靈魂結在一起，在時間和空間中守護彼此。

看畢電影，好像得到了很多感覺，卻知道必定錯過了更多細節，沒有看懂一些文化符號，回家讀了幾篇分析文章，讀到有關日本文化的「原風景」概念——近代日本文學認為，所有的創作其實都是創作者的一種鄉愁，創作者因為童年經歷，把許多地貌、畫面、聲音、氣味都一一記下，長大後窮一生在創作路上追求，就是要把這片埋藏在潛意識深處的風景再呈現出來。即使描繪的風景不是一個真實存在的地方，但箇中的片段和細節都是取材自最真實的感覺，這種「對一個不存在的故鄉之懷緬」，已叫許多有類似經歷的人感到無限的眷戀和懷念。「你的名字。」中的湖邊小鎮「糸守町」雖然不存在，現實中位於長野縣的諏訪湖，其地貌正是「糸守湖」的原型。新海誠的故鄉正是長野縣，也許「你的名字。」正是他回到原地，找尋心裡的「原風景」的一次試驗。

圖片來源：「君の名は。」電影截圖
圖片來源：「君の名は。」電影截圖

奇怪是，作為非日本人的海外觀眾，當看見動畫中的森林、神社、天空、湖泊、星宿，同樣是感覺到舒坦和喜悅，有一種「就是這種感覺」的頓悟，猶想看宮崎駿的「千與千尋」和「龍貓」的時候也有類似的感覺。當看見葉上的雨水滴中湖裡，彷彿有一種解釋不能的空靈。我在想這是不是這種殿堂級的日本動畫為何能夠風捲全球的秘密，除了那種美得讓人窒息的畫面和精巧到位的故事，它那種建基在日本傳統，對大自然、神靈、天下萬事萬物的敬仰和尊重，給予人一種接近靈性的終極體驗。

所謂的「原風景」，是否也同時存在於每一個人的心裡，無分國籍和文化背景，而是一種人作為人的普世價值。除了是人對愛情的依賴和渴求，同時也是人站在大自然前的謙卑，接受自己只是在時間洪流中的一顆棋子，同時又是不可分割的重要一環。

人世間所有的相遇，都是久別重逢。說的不只是人，而是你看過的每一幅畫、聽過的每一首歌、看過的每一部電影、喝過的每一口水……也許每個人心裡面都有一幀「原風景」，盡其一生就是再次尋找那個朦朧又真實的形象，沉澱在你的潛意識裡，像是前塵，又似今生。直到某天，當你看見喜歡的幾幅圖畫、聽到了好聽的幾顆音符、讀到讓人感動的一篇文章、抑或純粹覺得今天的水好像特別好喝，這些看似毫無原因，被我們稱之為小確幸的一瞬間。那一瞬間，那幀埋藏在心裡的風景，彷彿清晰了一點。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
江皓昕 煲戲要在晚餐後

江皓昕，編劇，白羊座。

相關新聞

netflix

10 年前，Netflix 掀起一場觀影革命

電影「天煞異降」劇照

江皓昕：「天煞異降」——數學不是宇宙共通語言，語言才是

《大都會》劇照 圖片來源：IMDb

雷米諾雅：德國表現主義殿堂級電影「大都會」的震撼

電影「星聲夢裡人」劇照

「星聲夢裡人」得 7 座金球獎的意義

japan_kids

4 個關鍵詞，造就日本為人文關懷社會

「星聲夢裡人」榮奪 7 個金球奬獎項。　圖片來源：路透社

電影已死？ 馬田史高西斯、列尼史葛這樣說……

電影「長城」劇照

方俊傑：「長城」就是上海上港

電影「星聲夢裡人」劇照

江皓昕：「星聲夢裡人」——勇於做夢的愚者們，城市還是會為你而璀璨


本月熱門

圖片來源：Westworld 劇照

美劇是如何煉成的？

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容

seeyoutmr

江皓昕：「擺渡人」——關於所謂「爛片」，我想說的其實是……

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠


昨日要聞
  1. 沒有不好的團隊，只有不好的領袖
  2. 陶傑：悼賀靈葦
  3. 韓式司法：對財閥從輕發落
  4. 告別不方便的 User-friendly
  5. 乳癌 12 種徵兆
  6. 你有嗎？10 個「青年危機」徵兆
  7. 品味
  8. 唐明：中世紀的一點黑色幽默
  9. 李明熙、Kimberlogic：探索新喀里多尼亞
  10. 紅眼：不再華麗不再是驕子
星級話題
希拉莉|室內設計|環保|伊斯蘭|建築|食物|人工智能|經濟|美國大選|歧視|VR|恐襲|公投|愛情|時裝|西班牙|逃稅|學生|里約奧運|恐怖分子|英超|移民|傳媒|歐盟|敍利亞|特朗普|機械人|小說|插畫|創業|Brexit|基因|中東|親子|出版|第二次世界大戰|日劇|時尚|商業|特首|卡梅倫|醫療|貧富懸殊||選舉|Facebook|美國總統|台灣|消費|子女|自由|智能手機|健康|google|房屋|生態|城市規劃|桌遊|難民|美劇|board game|兩性|文化|希特拉|攝影|旅遊|動物|潮流|研究|港女|英語|女性|Pokemon Go|眼疾|污染|年輕人|歷史|虛擬實境|心理學|音樂|足球|大數據|共和黨|梁振英|納粹|非洲|企業家|學習|杜林普|總統|企業管理|教育|金融|記憶|廣告|大選|奧運|太空|社交媒體|恐怖主義|家長|澳洲|品牌|運動|單身|香港|科學|AI|哲學|工作|閱讀|企業|失業|全球暖化|內戰|飲食|民主|導演|電影||戲劇|遊戲|咖啡店|北韓|投資|巴西|脫歐|反恐|藝術|衣著|設計|倫敦|奧巴馬|App|社交||文學|網絡|戰爭|語言|城市|生活|科技|Netflix|丹麥|毛澤東|氣候變化|意大利|大腦|挪威