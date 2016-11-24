【美國大選】左翼哲學家怎樣看？（Alain Badiou 篇）

「彷似置身一夜漫長的恐怖」（”C’était pendant l’horreur d’une pro­fonde nuit.”）－－這是法國哲學家巴迪歐（Alain Badiou）對美國大選結果的感想。作為激進左翼，巴迪歐與齊澤克一樣，支持桑德斯而不信任希拉莉。他認為在全球資本主義操縱之下，希拉莉與杜林普「相當不同，但又屬於同一世界」，唯有桑德斯終於提出新方案，還美國人民真正的選擇。

為甚麼巴迪歐表示希拉莉與杜林普「very different, but in the same world」？要從 200 年前開始說起。法國大革命催生出各種平等政治運動，例如社會主義與共產主義，反對自由主義（liberalism）所提倡的私有產權以及隨之而來的分配不均。巴迪歐認為，這兩股原則衝突塑造了其後兩個世紀的政治場域，直至 1980 年代，列根與戴卓爾將新自由主義輸出全球，並且宣稱「別無他選」（”there is no alternative.”），世界政治想像從此「由二變一」，所有人對全球資本主義不無怨言，但最終仍不得不接受「唯一現實」。

依據私有產權及市場經濟原則，自由主義（廣義）將人定義為「乞丐、消費者、持有者或不存在」，而在新自由主義席捲全球後，平等目標被剔除於「人類計劃」（human project）之外，人類完全缺乏生命方向以及命運遠景，同時連政府運作也受制於全球資本主義體系，自由主義並不自由，但不平等卻與日俱增：據 2016 年樂施會統計，最富裕 62 人擁有相當於全球一半人口的財富。

對巴迪歐而言，今日由中國共產政權、後蘇聯俄羅斯到敍利亞伊斯蘭國一類恐怖組織，同樣奉行自由主義原則－－當然包括美國。既然身處相同政經背景，美國一概寡頭政治（polit­ic­al olig­archy）分別自然有限，不論是民主黨對共和黨、社會派對自由派、左翼對右翼，兩者只有「純抽象而非真實的差別」（purely abstract and not real），但人民的憤怒、迷失與無力感卻是真實的，為求精神慰藉，民眾不惜轉投虛假願景或式微傳統，杜林普今日乘此形勢上位，絕非偶然。

巴迪歐將杜林普的崛起視為「民主法西斯主義」（demo­crat­ic fas­cism）－－既在民主體制之內，但其種族歧視、男性暴力、粗俗而非理性言論又極富法西斯特色。不同的是，今日美國缺乏 1930 年代的敵人－－共產主義，杜林普亦非靠政見聚眾，而是靠煽動性語言「建立一個虛假而實在的共同體」：「與其說是政治人物，不如說杜林普只是一個『人物』。」

法西斯固然不是新鮮事，但杜林普將舊模式帶回政治舞台，就含有一層新意義。據巴迪歐分析，杜林普的冒起揭示了現今政局的四大問題：一、資本主義的統治暴力；二、傳統寡頭政治的崩潰；三、曖昧不明的集體憤怒；四、替換策略的匱乏。就以上四方面而言，希拉莉（傳統寡頭政治）與杜林普（新民主法西斯）縱使分別再大，兩人亦處於同一個層面；桑德斯（民主社會主義）與杜林普才是「真正的對立」：後者象徵曖昧民怨的爆發，前者則明顯指向另一種社會模式－－即使細節尚未釐清，依然存在一種可能。換言之，2016 大選是一場「純保守」性質的選舉。

巴迪歐認為，唯有真正的對立，才能算是真正的選擇。要將政治想像「由一變二」，必須「開始著手改變」。共產主義也好，民主社會主義也好，名目並不重要，重要的是如何改變。巴迪歐就此提出四項原則：一、私有產權與社會不均並非必然；二、職業不分貴賤，特別是知識產業與勞動工作的對立；三、消除國族、種族、宗教及性別的藩籬；四、國家並非必需。

「集體主義對私有產權」、「彈性工人對專責分工」、「普世價值對封閉身份」、「自由結社對國家組織」，巴迪歐認為憑此四項對立面，可以判斷一個政治理念能否帶來真正改變。選舉過後，桑德斯即著手籌措政治組織「Our Revolution」，能否為現世帶來衝擊仍是未知之數，巴迪歐表示值得期待甚至支持，因為比起民主法西斯，民主社會主義實在好得多。