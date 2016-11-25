有些強國的窮，是窮在骨子裡

日本室內設計師加藤惠美子的一本小書「有氣質的簡單生活」，初以為是小資女的生活讀本，其後發現 167 頁的小書，卻是民族文化研究的深入淺出，一針見血的佳作。作者由日本生活文化小事，直達民族心理的核心，簡單講，她解答了為何在日本，我們特別快樂？也解釋某些國度的人，總是那麼令人沮喪……

淘寶爆買及奢侈炫富，源於無法從容

全書其實也是生活指南，不過並非那種沒頭沒腦，自以為有型的主觀吹水，而是夾雜著無數精辟獨到的歷史文化見解。那些生活提案，本身便很好，如家中的西式餐具，該只有一套純銀的刀叉及白色瓷器便足夠了，挑選花樣複雜、可愛的餐具，只會讓家裡囤積愈來愈多派不上用場旳餐具，同時也會失去磨練感性的機會。

在提案背後，作者闡釋日本傳統文化的美學觀，讀者會更明白自工業革命起，人類文明發生了甚麼問題，為何會有這麼多的浪費及環境問題。作者對這些行為給出了一個完美的答案：精神上的貧窮——書中對於貧窮的看法，很精準：「對人缺乏體貼是貧窮，由於貧窮所以缺乏從容，這種人無法感謝別人的行為，甚至會踐踏傷害他人。太想出人頭地也會帶來貧窮；想要模仿他人的事情同樣也是貧窮。」

言簡意賅，而以此理解中國的現況，會得出不一般的洞見。淘寶是大眾的伊甸園，平到笑，任買任食，像打邊爐，人人皆是「眼闊肚窄」，結果造成浪費。兩者背後的動物性動機其實一樣，就是人活得不從容，不從容的人怕失去機會，他們不清楚自己需要甚麼，一定要積穀防飢；某些有錢的人不從容，是因為他們害怕被別人看輕，覺得自己一直不被重視，甚麼也說是被歧視，甚麼也是不平等，深信只要今天老子有錢，誰敢看輕我？

而這種不從容源於貧窮。有趣的是，以物質計算，今時今日，被稱也自稱的「強國」，為何仍然這麼不從容？原因在於強國仍然沒法體貼別人（如中港政治互動）、仍然覺得被人看輕（如內地的收購行為及國族情緒）、仍然很想模仿別人（到底淘寶上，有多少是正貨？），因為貧窮的人只想拼命保護自己，結果其他地方的人便會看到掠奪，感到不安。

追求空無一物，和曾經空無一物

書中另一「震撼」見解：「日本人天性喜歡追求『簡單生活』，並一路從過去到現代，實踐到今日。清貧的極致表現就是『空無一物』。那麼空無一物之時，最大的收穫是甚麼？就是精神上的豐收吧。精神豐收是指擁有絕佳的感性，能夠從「無」當中發揮豐富的想像力。」從日本的茶道及花道便可見這種精神的現實執行，而在物品本身，由於空間內的簡單，讓人更專注，可以領略物品跟生活、歷史及人性的關連。

中國的文化修養，本來也有琴棋書畫，講求品味、留白與想象，當然這些東西本來也只屬精英階層的文娛活動，不過經過一番消磨，也煙消雲散了，特別是當看見張曉明的四個大字，能賣過千八萬港元，其實對於中國近代的轉接及所謂進步，不無諷刺，不過算了，總好過大刺刺亮刀子要錢。無論如何，可能是餓得太久，加上自我書寫的歷史總描述自己是苦大仇深的被害者，再加上變幻莫測的制度及人事與權力，誰可以忍受家中空無一物，誰可以又有閒情、心思，來跟你慢慢細味？

這解釋了強國為何總是狂買狂起，要高要大要多，因為這個民族曾長時間活在否定一切當中，說得狠毒一點，社會的低下層本來就活得不自在，而整個社會更曾規定要空無一物。不知道是現在要補回這失去的青春，還是創傷後遺症，人就開始粗暴拼命的消費狂買，當然這會造就短期的經濟奇蹟，不過同步造成瘋狂浪費。淘寶購物的心理準備，是快來快去，貨不對辦也無所謂，預了輸錢，才有機會獲意外驚喜，而購買日貨，則是心裡有保證，而買回來後，還有意外驚喜……例如電飯煲及廁板……

用消費來見證生存，四出藏起金錢希求保命，無一不對外輸出各種震盪，香港便正經歷一次又一次的震動。或許直至某天，強國人不會再急著跳出來，說誰家又管我的內政，誰家又欺負我們，而是多點從別人的角度出發，感受別人的不安，否則大家也無法過有氣質的簡單生活。