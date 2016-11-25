為甚麼動物喜歡被人摸？

狗鍾意人摸，鬣蜥鍾意人摸，貓頭鷹鍾意人摸，連魚也鍾意人摸，甚至有狐猴被摸上癮。動物享受人類愛撫，原來既是社交娛樂，也是求生技能，背後都有科學根據。

野生美洲鬣蜥（Iguana）並非群居動物，但又似乎頗為享受被人摸頭。日內瓦大學行為生物學教授 Roland Maurer 解釋，背後必然源自某種快感。「一定有某種機制令身體接觸產生快感，否則愛撫不會受動物歡迎。」快感的來源是化學作用：「身體接觸會觸發荷爾蒙，特別是催產素，一種促成親密關係的化學物質。」

身體接觸會觸發快感，動物自然會追求這種行為，進而演變為物種習慣，促進群體社交，即是當人類撫摸動物時，其實利用了動物界的溝通方式。「假如缺乏這種快感機制，動物會傾向單獨生活。」快感機制有助緩和同類之間的攻擊性，競爭與合作兩種衝突思維得以共存。不過，也有動物既愛互相撫摸又極兇殘，例如狐猴相殘至死的機率就高達 17%。

日內瓦大學遺傳學教授 André Langaney 認為，撫摸行為原先出於求生需要，後來演變成尋求快感的方法。「快感是演化機制促使行動的手段。假如社交生活毫無快樂可言，就不會有動物社交，變相危害物種的生存機率。」

動物界的複雜認知技能並非承自遺傳，而是從後天學習而來，因此環境改變，社會層級與行為亦會隨之改變。例如紅毛猩猩本來是野外獨居動物，但因棲身地持續被破壞縮減，在狹小地方生活一段時間後，便逐漸形成社交群體。「紅毛猩猩開始互相觸摸，發展出團體姿勢，一如其他社交人科動物：黑猩猩（chimpanzee）、倭黑猩猩（bonobo）和大猩猩（gorilla）。」

然而貓可能是例外：一時渴望愛撫，一時討厭接觸，為甚麼？如果極度痴纏，可能是有心理問題，例如緊張、不安、缺乏母愛或難以適應環境；如果是孤高派，坊間也有調教貼士，促進人貓和諧。